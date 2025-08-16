Superliga: Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt 1-1

21:50

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar iar dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului. Potrivit lui Burnete, nu putem spune că toţi funcţionarii din România sunt puturoşi, extraordinar de bine plătiţi, toată lumea se lăfăie în bani, el arătând că a văzut multe zone în administraţia publică unde se munceşte mult şi pe bani foarte puţini.