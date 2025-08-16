Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni
Fanatik, 17 august 2025 00:00
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
00:10
Marius Măldărășanu știe unde a fost decis meciul Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Acolo este greşeala!”. Sergiu Buș, atac asupra rivalilor: „Mai au de îmbunătățit acest aspect!” # Fanatik
Hermannstadt a plecat doar cu un punct de la Ploiești după 1-1 cu Petrolul. Cum a reacționat antrenorul Marius Măldărășanu, dar și jucătorii săi.
Acum 15 minute
00:00
Laurențiu Reghecampf analizează derby-ul Rapid – FCSB. „Eu aș băga prima echipă”. Politic sau Bîrligea, număr 9? # Fanatik
Rapid - FCSB este derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga, programat duminică, 17 august, de la 21:30. Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre meci și cum l-ar aborda în calitate de antrenor.
00:00
Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni # Fanatik
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an.
Acum 30 minute
23:50
Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video # Fanatik
Un nou act de rasism în sportul mondial. Imnul României, huiduit de maghiari la meciul de baschet dintre cele două echipe naționale.
23:50
Premierul Poloniei, atac dur la adresa lui Vladimir Putin. Ce crede despre summitul cu Donald Trump # Fanatik
Premierul Poloniei, cuvinte grele pentru președintele rus, Vladimir Putin. Părerea pe care o are legat de summitul cu Donald Trump.
Acum o oră
23:40
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi # Fanatik
Alanyaspor și Rizespor s-au întâlnit sâmbătă în cadrul etapei a doua din Superliga Turciei. Umit Akdag și Valentin Mihăilă au fost pe teren în această dispută.
23:20
Documente importante de la summit-ul Trump – Putin, uitate într-un hotel din Alaska. Ce cadou urma să primească liderul rus și ce aveau în meniu # Fanatik
Documente confindețiale au fost descoperite într-un hotel din Alaska. Paginile conțineau detalii importante, inclusiv meniul pe care Trump și Putin ar fi trebuit să-l servească
23:20
„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce a spus despre Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid – FCSB: „Am terminat orice discuție”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, declarații despre Dan Șucu, Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid - FCSB! Ce a spus antrenorul echipei din Giulești
Acum 2 ore
23:10
Cât de periculoase sunt faimoasele jucării Labubu contrafăcute. O mulțime de astfel de produse se vând în magazine, dar specialiștii trag un semnal de alarmă # Fanatik
Se pare că faimoasele jucării Labubu contrafăcute sunt mai periculoase decât ar crede oricine. Specialiștii trag un semnal de alarmă.
23:10
Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei: de la ceasuri la mașini de lux # Fanatik
Cristiano Ronaldo o răsfață pe Georgina Rodriguez cu cele mai scumpe cadouri. Ce i-a cumpărat logodnicei sale și la ce prețuri se ridică fiecare obiect.
23:00
Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde vor fi vânturi de 255 km/h # Fanatik
Uraganul Erin se intensifică, a atins categoria 5. Locurile unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h.
22:50
Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după Euro 2024?! Explicaţiile lui Edi Iordănescu: “Am fost trist când am văzut că pleacă din Serie A în alte campionate!” # Fanatik
Edi Iordănescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre declinul lui Dennis Man de după EURO 2024. Ce a spus fostul selecționer al României
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 17 august 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
A crezut că a rezervat o vacanță de lux pentru familia sa, dar a avut un șoc. Ce a găsit la cazare, de fapt, o femeie # Fanatik
O mamă a doi copii a crezut că a rezervat o vacanță de lux pentru familia sa. Când a ajuns la cazare însă a avut un adevărat șoc.
22:40
Nebunie în Mallorca – Barcelona! Campioana en-titre s-a impus cu scandal, într-un meci cu doi eliminați și cu goluri controversate. Video # Fanatik
Barcelona s-a impus în runda inaugurală pe terenul celor de la Mallorca, scor 3-0. Gazdele au avut doi jucători eliminați și au contestat ambele goluri marcate de catalani.
22:30
Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Rapid – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 17 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul Rapid - FCSB.
22:30
Florin Bratu a pus punct controverselor după CS Dinamo – Steaua: „Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat”. Video # Fanatik
Florin Bratu, declarație tare după CS Dinamo - Steaua 0-0 din Liga 2: „Nu pretindem că suntem adevăratul Dinamo!”
22:30
Condiția pusă de Vladimir Putin, ce poate aduce pacea în Ucraina. Ce dorește liderul rus în schimbul înghețării frontului # Fanatik
Președintele rus Vladimir Putin vine cu o o condiție importantă pentru Ucraina, în schimbul înghețării frontului. Ce dorință are liderul de la Kremlin
22:20
Andrei Vochin știe de ce sezonul acesta al Universității Craiova e cel mai valoros din „era Rotaru”: „Europa e cheia!” # Fanatik
Andrei Vochin laudă parcursul Universității Craiova din această vară și explică de ce sezonul în curs poate fi cel mai valoros de când Mihai Rotaru a devenit patronul echipei.
Acum 4 ore
22:00
Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Toată echipa a jucat slab” + I-a înțepat pe rivali: „Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă!” # Fanatik
Derby-ul CS Dinamo - Steaua a fost consemnat cu o remiză albă. Cum a reacționat Daniel Oprița la adresa jucătorilor săi, dar și la adresa adversarilor.
22:00
Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni. Animalul a fost scăpat din lesă de către un bărbat # Fanatik
Un râs poate fi observat pe străzile orașului Fălticeni. Creatura a scăpat din lesa unui bărbat care l-a luat din Polonia.
21:50
Alex Dobre, declarații în forță înainte de Rapid – FCSB: „Am pregătit un discurs, țin să cred că suntem favoriți”. Video # Fanatik
Alex Dobre este gata pentru meciul Rapid - FCSB. Ce a spus fotbalistul giuleștenilor înaintea derby-ului și de ce crede că echipa sa este favorită.
21:50
Ucraina a bombardat Rusia, în pline negocieri de pace. Două persoane, tată și fiu, au murit # Fanatik
Ucraina a bombardat Rusia în timpul negocierilor de pace. Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 13 ani, au fost uciși
21:40
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani # Fanatik
Au apărut noi ipoteze în cazul celui mai căutat avion din istorie. Unde s-ar fi prăbușit, de fapt, aeronava pilotată de celebra Amelia Earthart.
21:30
Adi Popa nu s-a ferit de cuvinte după remiza cu CS Dinamo: „Noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua” # Fanatik
Adi Popa a vorbit la finalul partidei dintre CS Dinamo și Steaua. Interviul fotbalistului „militarilor” a fost întrerupt la un moment dat de alarma de incendiu. Ce s-a întâmplat după.
21:20
Elias Charalambous, cuvinte mari la adresa lui Costel Gâlcă, înainte de Rapid – FCSB: „O să fim prieteni din nou” # Fanatik
Rapid - FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 6 din SuperLiga României. Elias Charalambous a avut cuvinte mari la adresa lui Costel Gâlcă.
21:20
Poliția i-a confiscat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline. Banii erau avansul pentru un Aston Martin Valhalla # Fanatik
Oamenii legii i-au luat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline. Suma reprezenta avansul pentru un Aston Martin Valhalla.
21:00
Scene emoționante înainte de Wolves – Manchester City! Fanii gazdelor i-au dedicat un moment superb lui Diogo Jota. Video # Fanatik
Fanii lui Wolverhampton, primul club pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, au dedicat un moment superb portughezului înainte de meciul cu Manchester City.
20:50
Experiența unei turiste din Rusia care a ajuns în stațiunea lui Kim Jong Un: ”Mergeau în spatele nostru” # Fanatik
Întâmplările de care a avut parte o turistă din Rusia după ce a vizitat stațiunea lui Kim Jong Un. Ce a povestit aceasta.
20:40
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară # Fanatik
A intrat într-un magazin, unde s-a rătăcit vreme de 2 ore. Afecțiunea cumplită de care suferă femeia după acest incident.
20:40
Rodion Cămătaru i-a analizat pe Assad și pe Nsimba, cei doi atacanți ai Craiovei: „El e mai pe stilul meu” # Fanatik
Rodion Cămătaru i-a analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe atacanții veniți în această vară la Universitatea Craiova, Assad Al Hamlawi și Steven Nsimba.
20:20
Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Ambulanța a intrat de urgență pe gazon, fotbalistul a făcut convulsii în drumul spre spital! Video # Fanatik
Momente de panică în timpul meciului CS Dinamo - Steaua din Liga 2! A fost nevoie ca ambulanța să intre de urgență pe gazon!
Acum 6 ore
20:10
Fanii lui Sunderland, coregrafie spectaculoasă la revenirea în Premier League. Rezultat-șoc în prima etapă. Video # Fanatik
Sunderland a revenit în Premier League după 8 ani. Cum au sărbătorit fanii „Pisicilor negre” primul meci din noul sezon.
20:00
Dan Petrescu, reacție nemiloasă la adresa unui fotbalist de la CFR Cluj: „A fost o decepție pentru mine. Asta este realitatea”. Ultimele detalii despre Louis Munteanu # Fanatik
Dan Petrescu a vorbit despre problemele de lot de la CFR Cluj, iar tehnicianul și-a exprimat dezamăgirea cu privire la situația unui jucător.
20:00
Incendiu masiv de vegetație în Gorj: oamenii au ieșit în stradă, cu copiii în brațe. O construcție și mai multe mașini au fost făcute scrum # Fanatik
Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit în Gorj și amenință locuințele oamenilor. Focul a cuprins o fermă și mai multe mașini
19:40
Un bărbat a cumpărat un dulap second-hand, dar a avut parte de șocul vieții lui. Comoara ascunsă în sertare i-a schimbat viața peste noapte # Fanatik
Un bărbat a plătit 200 de euro pentru un dulap second-hand. Nu mică i-a fost mirarea când a descoperit ce se ascundea într-un sertar secret!
19:40
Marea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter! Anunțul italienilor înainte de amicalul cu Olympiacos # Fanatik
Inter va juca sâmbătă ultimul amical înaintea începerii noului sezon de Serie A, contra grecilor de la Olympiacos. Ce surpriză a pregătit antrenorul Cristi Chivu.
19:30
Ianis Zicu, cerință specială de la „elevii” săi, înainte de meciul cu U Cluj: „Jucătorul român are plăcerea asta”. Ce a spus despre situația lui Markovic # Fanatik
Ianis Zicu a prefațat în cadrul unei conferințe de presă duelul cu Universitatea Cluj, din etapa a șasea a SuperLigii. Ce așteptări are tehnicianul „marinarilor” de la acest joc.
19:20
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. „Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta” # Fanatik
Președintele Niucșor Dan a transmis un mesaj în urma întâlnirii din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta susține că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta
19:10
O femeie din Brăila a fost lovită de soț cu o tigaie și înjunghiată cu un cuțit în spate. A fost deschis un dosar pentru tentativă de omor # Fanatik
O doamnă care locuiește în Brăila a fost atacată de partener cu o tigaie și lovită cu un cuțit în spate. Bărbatul e cercetat pentru tentativă de omor.
19:10
Fosta fotbalistă a lui Arsenal, momente tandre cu o cunoscută artistă pe o barcă în Grecia! Escapadă romantică în Rodos. Foto # Fanatik
Alex Scott și Jess Glynne nu se feresc de ochii lumii! Cele două s-au postat pe rețele de socializare în timpul unor momente tandre trăite pe o barcă pe Insula Rodos, Grecia
19:10
Ploaie de VIP-uri în tribune la CS Dinamo – Steaua. Două foste mari glorii au dat lovitura de start. Video # Fanatik
CS Dinamo – Steaua este derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Lovitura de start a fost dată de legendele Ștefan Iovan si Ionel Augustin. Cine se mai află în loje.
19:00
Aberdeen și-a revenit înaintea meciului cu FCSB, din play-off-ul Europa League. Scoțienii au făcut spectacol în Cupa Ligii # Fanatik
FCSB va da piept cu Aberdeen în play-off-ul UEFA Europa League. Gruparea din Scoția a reușit un rezultat important în Cupa Ligii, chiar înaintea partidei tur.
18:50
Nu e Derby de România! Asistență extrem de mică la CS Dinamo – Steaua + diferențe uriașe față de FC Dinamo – FCSB și FC Dinamo – Steaua # Fanatik
CS Dinamo - Steaua nu este Derby de România, așa cum susțin fanii echipei din Ghencea! Cel puțin așa arată cifrele
18:40
VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul pe masă între cele două forțe ale fotbalului german din sezonul trecut # Fanatik
Supercupa Germaniei din acest an se dispută între VFB Stuttgart și Bayern Munchen, sâmbătă, 16 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla toate detaliile despre acest meci.
18:40
Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure. Semnele apărute pe mână i-au pus în pericol sănătatea # Fanatik
Cu ce s-a confruntat o femeie care a fost la cules de mure. Simptomele au apărut imediat și i-au pus organismul în pericol.
18:40
Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat de scutec. Femeia a fost atacată și lăsată inconștientă # Fanatik
Un bebeluș de șapte luni a fost smuls din brațele mamei, la scurt timp după ce femeia a fost atacată. A vrut să-l schimbe de scutec, dar s-a trezit cu un ochi vânăt
18:20
Un suporter al lui Liverpool a fost arestat! Incident incredibil la meciul contra lui Bournemouth # Fanatik
Un suporter al lui Liverpool a fost arestat după ce l-a abuzat rasial pe fotbalistul celor de la Bournemouth, Antoine Semenyo, în timpul meciului disputat vineri seară.
18:20
O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier. Un elan a sărit în fața mașinii în care se afla # Fanatik
O fostă participantă a concursului Miss Univers a decedat într-un accident de circulație. Un elan a intrat prin parbrizul autoturismului.
Acum 8 ore
18:00
Explozie urmată de un incendiu puternic, într-un bloc din Cernavodă. 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate # Fanatik
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-un apartament din Cernavodă. Au fost evacuate 20 de persoane, dintre care cinci copii
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.