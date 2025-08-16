Trei formații se luptă pentru primele două locuri în Liga de Rugby
Gazeta Sporturilor, 17 august 2025 00:20
CS Dinamo București, CSM Știința Baia Mare și SCM USV Timișoara sunt formațiile implicate în lupta pentru primele două locuri din sezonul regular al LIgii de Rugby 2025, poziții ce aduc găzduirea semifinalelor.Liga de Rugby 2025 se apropie de fazele fierbinți, iar penultima etapă a adus o anumită limpezime în lupta la vârf.Steaua a fost învinsă de SCM Timișoara în deplasare cu 25-17 și nu mai poate avansa mai sus de locul patru. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
00:20
CS Dinamo București, CSM Știința Baia Mare și SCM USV Timișoara sunt formațiile implicate în lupta pentru primele două locuri din sezonul regular al LIgii de Rugby 2025, poziții ce aduc găzduirea semifinalelor.Liga de Rugby 2025 se apropie de fazele fierbinți, iar penultima etapă a adus o anumită limpezime în lupta la vârf.Steaua a fost învinsă de SCM Timișoara în deplasare cu 25-17 și nu mai poate avansa mai sus de locul patru. ...
00:20
Antrenorul și căpitanul s-au pus de acord: „Suntem dezamăgiți, start ratat de campionat!” # Gazeta Sporturilor
Liviu Ciobotariu, 54 de ani, antrenorul Petrolului, și Gheorghe Grozav, 34, căpitanul echipei, s-au arătat dezamăgiți de rezultatul obținut cu Hermannstadt, 1-1, și de zestrea agonisită în acest început de sezon.Egalată de Hermannstadt în minutul 82, 1-1 scor final, Petrolul a ajuns la 6 puncte după primele 6 etape. ...
00:10
Petrolul - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după remiza smulsă pe final la Ploiești.Gazdele au avut 1-0 din minutul 51, atunci când Gicu Grozav a transformat o lovitură de la 11 metri, iar Sergiu Buș a stabilit scorul final cu 10 minute înainte de final, 1-1.La final, Măldărășanu s-a declarat mulțumit de acest rezultat și a ținut să-l evidențieze pe Silviu Balaure (29 de ani). ...
00:00
Sergiu Buș, după golul marcat contra Petrolului: „Cei de la Ploiești mai au de lucrat la acest aspect” # Gazeta Sporturilor
Sergiu Buș (32 de ani), atacantul care a adus un punct pentru FC Hermannstadt la Ploiești, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, a vorbit la finalul meciului despre decizia antrenorului Marius Măldărășanu (50 de ani) de a-l lăsa pe banca de rezerve.Buș s-a plâns și de starea gazonului de pe „Ilie Oană”, aspect criticat și de cel care i-a pasat decisiv la gol, Silviu Balaure (29 de ani). ...
00:00
Marius Avram a analizat faza controversată din Petrolul - Hermannstadt: „Sunt convins că va naște o dezbatere” # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Marius Avram consideră că brigada condusă de Marian Barbu a luat decizia corectă în cea mai controversată fază din Petrolul - Hermannstadt, scor 1-1. Sibienii au cerut penalty pentru un henț comis de Franjo Prce în propriul careu.În minutul 57 al meciului de pe „Ilie Oană”, la scorul de 1-0, Silviu Balaure a șutat de la marginea careului de 16 metri. Mingea a lovit mâna apărătorului Franjo Prce. ...
16 august 2025
23:40
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a câștigat sâmbătă seara și Supercupa. Formația antrenată de Vincent Kompany (39 de ani) a învins-o pe Stuttgart, scor 2-1.Harry Kane (32 de ani) și Luis Diaz (28 de ani), aflat la debut, sosit de la Liverpool în această vară pentru 75 de milioane de euro, au marcat golurile supercampioanei Germaniei. ...
23:30
„Persecutat” în Superligă? Dan Petrescu acuză: „Sună bine să-mi dea 3 etape! În Europa mă comport la fel” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu, 57 de ani, a fost suspendat 3 meciuri ca urmare a eliminării din cel mai recent meci de campionat, CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3. Înaintea partidei cu FC Botoșani, antrenorul echipei din Gruia s-a arătat consternat de severitatea arbitrilor români.Spre finalul partidei contra alb-albaștrilor, Dan Petrescu a izbucnit, considerând că echipa lui ar fi trebuit să primească penalty. ...
Acum 4 ore
23:20
Hannover, formația românului Virgil Ghiță (27 de ani), a fost eliminată prematur din Cupa Germaniei. Cu fundașul central român integralist, Hannover a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Cottbus, scor 0-1.Cottbus se află în liga a treia germană, în timp ce Hannover evoluează în Zweite. Nemții l-au transferat în această vară pe Ghiță de la Cracovia, pentru un milion de euro. ...
23:00
Surpriză uriașă în Rugby Championship! Australia, victorie pe stadionul Africii de Sud pentru prima oară din 1963 # Gazeta Sporturilor
Australia a produs o mare surpriză în Rugby Championship, reușind să o învingă în deplasare pe campioana mondială Africa de Sud, scor 38-22 (5-22, 33-0), după o revenire incredibilă în repriza secundă.Sâmbătă, 16 august, Ellis Park din Johannesburg a găzduit confruntarea dintre Africa de Sud și Australia, din Campionatul de Rugby, o competiție care se joacă anual între Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud și care a ajuns la a 13-a ediție. ...
22:20
Americanul Reilly Opelka (27 de ani, 73 ATP) a fost amendat la turneul de la Indian Wells, după ce l-a insultat pe arbitrul care i-a permis lui Francisco Comesana (24 de ani, 71 ATP), adversarului său, să meargă la toaletă între seturi, potrivit abola.pt.Reilly Opelka a aflat suma pe care trebuie să o plătească după gestul de la Indian Wells, iar aceasta nu este deloc mică. ...
22:00
Sorana Cîrstea, victorie în 46 de minute, la 3 zile după înfrângerea cu Iga Swiatek # Gazeta Sporturilor
La doar 3 zile după eliminarea de la Cincinnati, Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a revenit pe teren și a obținut o victorie clară, 6-1, 6-0, în primul tur al calificărilor pentru turneul de la Cleveland, unde a întâlnit-o pe tânăra Anna Frey (17 ani, 971 WTA). ...
21:50
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) a avansat în finala turneului ITF de la Saskatoon (Canada), cu premii de 40.000 de dolari, după victoria asupra niponei Saki Imamura (23 de ani, locul 365 WTA), 6-3, 7-5. În semifinale, ea o învinsese pe Katherine Sebov (26 de ani, locul 301 WTA), 6-4, 3-6, 7-5, după un meci-maraton.UPDATE. ...
21:50
CS Dinamo - Steaua 0-0. Ionel Dănciulescu (48 de ani), managerul academiei gazdelor, a oferit prima reacție după remiza înregistrată pe „Arcul de Triumf”.Acesta a fost mulțumit de rezultatul confruntării. Chestionat despre absența suporterilor dinamoviști, legenda dinamovistă a precizat că acest lucru e asumat de clubul Ministerului de Interne. ...
21:40
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a reacționat după remiza „albă” cu Steaua din etapa a treia din Liga 2.Tehnicianul a recunoscut faptul că spectacolul a lipsit cu desăvârșire de la acest meci, însă este mulțumit de punctul obținut. De asemenea, Bratu a ținut să-l remarce pe tânărul Ayan Anghel, care tocmai ce a împlinit 16 ani. ...
21:30
Gabi Tamaș, povești despre vicii: „Mister, sunt beat! M-am pus pe ultimul scaun în autocar și duhneam” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș și prietenul Dan Alexa au vorbit despre marea plăcere a fundașului, „ieșitul la șpriț”. Gabriel Tamaș și Dan Alexa au făcut echipă în cadrul emisiunii „Asia Express”, ediție care urmează a fi difuzată în această toamnă. Gabriel Tamaș: „Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund”„N-am avut viciul înșelatului. Am avut altele, da. Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund. ...
Acum 6 ore
21:20
Duș rece pentru România în ultimul meci al precalificărilor pentru Mondial! Imnul tricolorilor, huiduit de suporterii maghiari # Gazeta Sporturilor
În ultimul meci din precalificările Campionatului Mondial din 2027, naționala masculină de baschet a României a fost învinsă la o diferență de 20 de puncte de Ungaria, scor 66-86, și va termina, cel mai probabil, pe locul al doilea în grupa E. ...
21:20
Întăriri pentru formația din Superliga » Jucătorul cu prezențe în cupele europene a ajuns în România # Gazeta Sporturilor
Petrolul este foarte aproape de transferul lui Danel Dongmo (24 de ani). Mijlocașul camerunez, adus de la Vardar, a ajuns deja la Ploiești și urmează să-l înlocuiască pe Tidiane Keita (28 de ani), jucător transferat la CFR Cluj.Transferul a fost anunțat de prosport.ro. Sursele Gazetei Sporturilor au confirmat aducerea mijlocașului camerunez, care ar urma să fie ultimul transfer al „Lupilor Galbeni” în această vară. ...
21:10
Adi Popa face haz de necaz: „Vrem să promovăm an de an și să ne trezim în august tot în Liga 2” # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo - Steaua 0-0. Adi Popa (37 de ani), mijlocașul oaspeților, a oferit prima reacție după prestația modestă de pe „Arcul de Triumf”. Cele două echipe au oferit puțin fotbal, în ciuda atmosferei electrizante create de Peluza Sud Steaua.Întrebat despre dreptul de promovare, Adi Popa a explicat că nu mai are nicio așteptare și că vrea doar să se bucure de fotbal. ...
21:10
Cu alarma pe fundal, Oprița n-a iertat pe nimeni: „Cu care Dinamo am jucat?” + „Am nevoie de întăriri, dar am terminat bugetul” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița, 44 de ani, antrenorul Stelei București, a comentat remiza cu CS Dinamo București, 0-0, în etapa 3 a ligii secunde. A fost un interviu spumos, în care Oprița nu s-a sfiit să descrie meciul așa cum l-a simțit, în care s-a plâns că a terminat bugetul de transferuri și a afirmat, ironic, că se simte „extraordinar de bine” în contextul în care joacă an de an fără drept de promovare. ...
20:50
România participă cu 18 înotători la Campionatele Mondiale de Juniori, competiție care debutează marți în bazinul de la Otopeni # Gazeta Sporturilor
Optsprezece înotători din România vor lua startul la Campionatele Mondiale de Juniori de la Otopeni (19–24 august), cea mai numeroasă delegație tricoloră din istoria acestei competiții. Daria-Măriuca Șilișteanu (16 ani) și Robert Badea (17 ani), care au cucerit aurul în acest an la Campionatele Europene în probele de 100 m spate, respectiv 400 m mixt, vor evolua și ei la Otopeni. ...
20:40
CS Dinamo - Steaua a fost derby-ul etapei 2 din Liga 3. Partida a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu aproximativ 2.000 de spectatori prezenți, majoritatea steliști, însă pe teren scorul a fost egal, 0-0.Lovitura de start a fost dată de legendele Ștefan Iovan (64 de ani) și Ionel Augustin (69 de ani). Pe „Arc” și-au făcut apariția mai multe nume importante din istoria lui Dinamo și Steaua. ...
20:30
„Sărim pe ei și îi omorâm!” » Dan Petrescu, declarații bombastice înainte de vizita Botoșaniului: „E o FINALĂ!” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu, 57 de ani, a prefațat duelul de campionat dintre CFR Cluj și FC Botoșani, programat duminică seara, ora 18:30.CFR Cluj vine după două înfrângeri europene cu Braga, 1-2 acasă, 0-2 în deplasarea din Portugalia. Sunt rezultate care au eliminat-o din preliminariile Europa League, ardelenii urmând să dispute o „dublă” decisivă cu Hacken pentru calificarea în grupa de Conference League.Vicecampioana Superligii nu are un început de sezon conform așteptărilor. ...
20:10
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Rapid, programat duminică, 17 august, de la 21:30.Tehnicianul cipriot a fost întrebat despre situația lui Florinel Coman (27 de ani), în contextul în care fotbalistul n-a făcut parte din lotul lui Al-Gharafa pentru meciul de pe teren propriu cu Umm-Salal, din Cupă. ...
20:00
Un stadion în lacrimi » Omagiu emoționant pentru Diogo Jota, cu soția și părinții lui în tribune: „Prin câmpiile aurii...” # Gazeta Sporturilor
Înaintea meciului cu Manchester City, Wolves, echipa la care Diogo Jota a jucat vreme de 3 sezoane, a pus în scenă un omagiu emoționant pentru fostul fotbalist portughez, stins din viață la începutul lunii iulie, la vârsta de 28 de ani.Diogo Jota a îmbrăcat vreme de 3 sezoane tricoul portocaliu al „lupilor”. În momentul în care a trecut la Liverpool, se lăuda cu 44 de goluri, 19 pase decisive și 131 de meciuri pentru formația de pe Molineux. ...
19:40
Suporterul lui Liverpool care l-a insultat rasist pe Semenyo a fost reținut de poliție # Gazeta Sporturilor
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Liverpool, a fost reținut după ce Antoine Semenyo, jucătorul lui Bournemouth, a reclamat că a fost ținta unor abuzuri rasiste în timpul meciului de deschidere din Premier League împotriva „cormoranilor”, pe Anfield, scor 4-2 în favoarea campioanei en-titre. ...
19:30
Ce a făcut Aberdeen, cu 5 zile înaintea turului cu FCSB din play-off-ul Europa League # Gazeta Sporturilor
Aberdeen (locul 5 în Scoția în sezonul trecut), adversara celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, a învins-o în deplasare pe Morton, scor 3-0, în optimile de finală ale Cupei Scoției.Aberdeen - FCSB, turul play-off-ului Europa League, se joacă joi, 21 august, de la 21:45. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Scoțienii și-au respectat statutul de favoriți și s-au impus în deplasare fără probleme la Morton, formație care se află în al doilea eșalon scoțian. ...
Acum 8 ore
19:10
Prim rezultat-șoc în Premier League: nou-promovata a răpus cu 3-0 o formație cu pretenții! # Gazeta Sporturilor
Rezultat nesperat de bun pentru Sunderland în primul ei meci de Premier League după 8 ani. Nou-promovata a învins-o pe West Ham cu 3-0, prima mare surpriză din acest nou sezon.Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. Următoarea ediție: luni seara, ora 19:00!Revenită în elită după 8 ani, Sunderland a început sezonul mai bine decât se așteptau și cei mai optimiști suporteri. ...
19:00
Dan Petrescu, 57 de ani, nu l-a menajat pe Simao Rocha, arătându-se dezamăgit de situația medicală a fundașului lateral în vârstă de 24 de ani.Cu probleme la genunchi, Simao Rocha a jucat în numai două meciuri din acest sezon, 5 minute în manșa tur cu Braga, o repriză la returul din Portugalia. CFR Cluj a pierdut ambele meciuri, 1-2 și 0-2, și a „retrogradat” în Conference League. ...
19:00
Prezenți în număr mare pe „Arcul de Triumf”, cei aproximativ 2.000 de suporteri steliști au pregătit o scenografie de efect pentru partida cu CS Dinamo, pe care roș-albaștrii au tratat-o toată săptămâna în regim de derby.Peluza Sud a luat pulsul devreme, cu circa două ore înainte de meci, străzilor din apropierea stadionului. Escortați de jandarmerie, ultrașii „militari” au pregătit un adevărat recital pe străzi înaintea duelului din etapa #3 a Superligii. ...
19:00
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din deplasare cu Csikszereda, în etapa 6 din Superliga. Duelul a fost programat duminică, 17 august, de la 16:15.Tehnicianul a fost concis și a vorbit aproximativ două minute și jumătate despre această partidă. ...
18:50
După titlul european U20, Ștefania Uță a participat la Diamond League, având-o ca adversară pe medaliata olimpică cu bronz # Gazeta Sporturilor
Ștefania Uță (17 ani), campioană europeană U20 la 400 m garduri, a participat, în premieră, la Diamond League și a încheiat cursa pe locul 7, întrecerea fiind câștigată de medaliata olimpică cu bronz la această probă.În urmă cu o săptămână, Ștefania Uță reușea să obțină medalia de aur la Campionatele Europene U20 de Atletism, stabilind un nou record al competiției în proba de 400 de m garduri: 55,55. ...
18:40
Dinamo, prin vocea lui Romeo Bănică, directorul de marketing al clubului, a anunțat că a vândut un număr foarte mic de abonamente pentru actualul sezon. Suporterii și le-au putut achiziționa până la 31 iulie.Deși clubul a părăsit procedura de insolvență și are drept de participare în cupele europene, suporterii nu s-au înghesuit să cumpere abonamente.Aproximativ 1. ...
18:20
O singură victorie a fost de-ajuns! Locul 12 pentru România la Campionatul European U16 de baschet masculin # Gazeta Sporturilor
Naționala de baschet a României a încheiat pe locul 12 Campionatul European U16, divizia A, reușind să își îndeplinească obiectivul – menținerea în primul eșalon. În ultimul meci de la turneul din Tbilisi, Georgia, tricolorii au pierdut în fața gazdelor, scor 84-88.În perioada 8-16 august, naționala U16 a României a disputat 7 partide în Georgia, la Campionatul European de baschet masculin, având un bilanț de o victorie și 6 înfrângeri. ...
18:10
Au transformat-o pe Manchester City în „pepinieră”: un transfer e rezolvat, urmează al doilea! # Gazeta Sporturilor
Nottingham Forest negociază cu Manchester City pentru transferul lui Rico Lewis (20 de ani). Asta după ce părțile au bătut palma pentru James McAtee (22).Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. ...
18:00
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu FCSB. Partida a fost programată duminică, 17 august, de la 21:30, pe Arena Națională.Tehnicianul a evitat întrebările pe care le-a primit în legătură cu trecutul lui la FCSB, explicând faptul că se concentrează doar pe ce are de făcut la Rapid, alături de care vrea să ajungă în cupele europene. ...
17:50
„Înțeleg orice greșeală, dar asta nu mai intră în zona greșelilor!” » Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu, contrariați de o fază: „N-am mai văzut așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali români Ilie Dumitrescu (56 de ani) și Gică Craioveanu (57 de ani) au rămas surprinși de gafa monumentală a portarului Gironei, Paulo Gazzaniga (33 de ani), în eșecul de pe teren propriu cu Rayo Vallecano, scor 1-3, în prima etapă din La Liga.La scorul de 0-2, portarul argentinian a primit o pasă înapoi de la un coechipier. A ținut prea mult de minge, a încercat să dribleze un adversar, dar Jorge de Frutos l-a deposedat. ...
17:40
Un baschetbalist român a fost liderul naționalei Turciei la Campionatul European U16 » Echipa Semilunei s-a clasat pe poziția a 7-a # Gazeta Sporturilor
Darius Căruțașu (16 ani), junior român, a fost unul din liderii naționalei U16 a Turciei la Campionatul European de Baschet, divizia A. Echipa sa a terminat turneul pe poziția a 7-a, având un bilanț de 5 victorii și 2 înfrângeri.Sâmbătă, 16 august, Turcia și Spania, două țări cu tradiție în baschet, s-au întâlnit în lupta pentru locul 7 la Campionatul European U16, organizat în Tbilisi, capitala Georgiei. ...
Acum 12 ore
17:20
„Am fost distrusă mental, dar n-am vrut să accept!” » Karateka Maria Coman își spune povestea pentru cititorii GSP: „Am mai venit acasă cu ochiul vânăt, cu mâna ruptă și buza spartă” # Gazeta Sporturilor
Maria Coman (20 de ani) este una dintre cele mai promițătoare karateka din țară, cu o carieră marcată de determinare și performanțe remarcabile pe tatami. Fiind campioană europeană și vicecampioană mondială, la junioare.Invitată „La feminin”, Maria ne împărtășește povestea vieții sale, pasiunea pentru karate, dar și hobby-urile care o ajută să-și găsească echilibrul. ...
17:00
Ianis Zicu consideră că U Cluj este mai periculoasă decât FCSB în acest moment: „Cea mai bună echipă” # Gazeta Sporturilor
Al treilea meci de pe teren propriu din startul actualului sezon al Superligii aduce cele mai dificil adversar pentru Farul Constanța. Alb-albaștrii se duelează luni seara, de la ora 21.30, cu U Cluj, în etapa a 6-a, iar antrenorul Ianis Zicu a catalogat formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău drept cea mai bună pe care o întâlnește în debutul campionatului.Acest lucru în condițiile în care constănțenii au evoluat deja pe terenul campioanei FCSB, unde au și câștigat. ...
17:00
16:50
Vedeta de la Crystal Palace a informat clubul unde vrea să joace: acord iminent # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Crystal Palace, Eberechi Eze, și-a informat clubul despre dorința sa de a se transfera la Tottenham, conform expertului italian în transferuri, Fabrizio Romano. Jucătorul și-a dat acordul pentru mutarea la Spurs și așteaptă acum ca reprezentanții celor două cluburi să ajungă la o înțelegere privind prețul său. ...
16:50
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) a avansat în semifinalele turneului ITF de la Saskatoon (Canada), cu premii de 40.000 de dolari, după victoria asupra lui Katherine Sebov (26 de ani, locul 301 WTA), 6-4, 3-6, 7-5.După ce a pierdut în primul tur al calificărilor turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, Anca Todoni a trecut granița spre nord, în Canada. Decizie luată pentru a participa într-un turneu ITF cu premii de 40.000 de dolari în Saskatoon. ...
16:50
FCSB a ajuns în play-off-ul Europa League, acolo unde o așteaptă un duel cu scoțienii de la Aberdeen. Campioana României e cotată cu prima șansă la calificare, ceea ce ar duce la o creștere substanțială a veniturilor din partea UEFA.Aberdeen – FCSB se joacă pe 21 august, de la 21:45. Returul are loc pe 28 august, de la 21:30Trupa roș-albastră are deja locul asigurat în Conference League, performanță care îi garantează măcar 3,17 milioane de euro din partea UEFA. ...
16:30
FCSB încearcă mutarea anului! Îl vrea pe Florinel Coman » Gigi Becali a explicat cum îl poate lua de la arabi # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) ar putea ajunge în această vară la FCSB. Gigi Becali a spus pentru Gazeta Sporturilor că mutarea s-ar putea face doar sub formă de împrumut.Revenit după 6 luni petrecute la Cagliari, Florinel Coman ar putea să plece din nou de la Al Gharafa. Iar o destinație ar putea fi FCSB, potrivit Fanatik, deși fotbalistul e în atenția mai multor cluburi din străinătate. ...
16:20
Statistică rușinoasă a cluburilor noastre în Europa » Numai trei campionate merg mai prost decât România! # Gazeta Sporturilor
Înaintea disputării play-off-ului în cele trei competiții intercluburi, reprezentantele din Superligă în Europa - FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj - au înregistrat deja opt înfrângeri, având mai puține succese (7). ...
16:00
Fostul pilot de Formula 1, critici dure pentru Red Bull: „Este blocată în mediocritate. Pot învăța câte ceva de la ei” # Gazeta Sporturilor
Ralf Schumacher, fostul pilot de Formula 1, a vorbit despre situația actuală a celor de la Red Bull. Acesta consideră că echipa se zbate în mediocritate, iar abia în 2-3 ani lucrurile se vor redresa la team-ul austriac. Ralf a remarcat că performanța actuală a Red Bull este „mediocră”, dar a recunoscut că eforturile lui Laurent Mekies dau deja rezultate pozitive. Francezul a venit în locul lui Christian Horner, demis în iulie, care a condus echipa din 2005. ...
15:50
Toți fug de Chivu! » După Lookmann, Inter mai primește două lovituri în mercato # Gazeta Sporturilor
A rămas doar o săptămână până la reluarea campionatului italian și Inter nu mai reușește nicio achiziție! Nerazzurrii s-au săturat să aștepte ca Atalanta să accepte oferta pentru Ademola Lookmann, dar nici restul încercărilor n-au succes. Mijlocașul Manu Kone nu are „undă verde” de la AS Roma, după cum fundașul central Loic Bade preferă să se ducă la Bayer Leverkusen!Planurile lui Cristi Chivu nu se potrivesc cu realitatea din mercato. ...
15:50
Liga atletică înființată de un cvadruplu campion olimpic datorează sportivilor 13 milioane de dolari: „Am fost devastați când am aflat” # Gazeta Sporturilor
Grand Slam Track nu a primit fondurile așteptate și nu a putut să plătească sportivilor banii cuveniți, a declarat vineri Michael Johnson (57 de ani), cvadruplu campion olimpic și fondator al acestei ligi. Din cele patru etape prevăzute s-au desfășurat doar trei. ...
15:40
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit # Gazeta Sporturilor
Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah și una dintre cele mai puternice voci împotriva regimului lui Putin, a comentat în termeni duri întâlnirea președintelui Rusiei cu Donald Trump.Vineri, în Alaska, președintele Statelor Unite ale Americii l-a primit pe Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, declanșat de dictatorul rus în urmă cu 3 ani și jumătate. ...
15:20
Calvarul unui campion: Mac Allister, depresiv! » „Zilnic plângeam cu mama la telefon. Am vrut să demisionez!” # Gazeta Sporturilor
Alexis Mac Allister a povestit într-un podcast cât a suferit în perioada de început la Brighton, cu doi înainte să devină campion mondial cu naționala Argentinei și cu trei mai devreme de transferul la actuala sa echipă, Liverpool.„Vorbeam zilnic cu mama pe FaceTime și mereu plângeam. O întrebam cum să folosesc cuptorul sau unde pun detergentul în mașină. Nu jucam, stăteam și singur în casă și eram deprimat. I-am spus că nu mai suport. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.