Trei formații se luptă pentru primele două locuri în Liga de Rugby

Alexis Mac Allister a povestit într-un podcast cât a suferit în perioada de început la Brighton, cu doi înainte să devină campion mondial cu naționala Argentinei și cu trei mai devreme de transferul la actuala sa echipă, Liverpool.„Vorbeam zilnic cu mama pe FaceTime și mereu plângeam. O întrebam cum să folosesc cuptorul sau unde pun detergentul în mașină. Nu jucam, stăteam și singur în casă și eram deprimat. I-am spus că nu mai suport. ...