Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Cuv. Nazaria și Olimpiada de la Văratic; Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu; Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian; Duminica a 10-a după Rusalii

00:10

Calendar Ortodox 14 august Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului În Biserica Ortodoxă durata serbării praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția Sărbătorii Învierii Domnului care ține trei zile de-a rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de pregătire numit preserbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. De asemenea, sărbătorile împărătești au și o perioadă…