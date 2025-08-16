Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 17 august 2025 00:50

Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV

Acum 15 minute
01:10
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: "Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!"
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: ”Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!”
Acum o oră
00:50
Acum o oră
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil" | VIDEO EXCLUSIV
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV
00:30
VIDEO | Marius Măldărăşanu, după a patra remiză stagională. "Am încercat să corectăm"
VIDEO | Marius Măldărăşanu, după a patra remiză stagională. ”Am încercat să corectăm”
Acum 2 ore
00:20
Acum 2 ore
VIDEO | Liviu Ciobotariu, foarte supărat! "Start de campionat ratat"
VIDEO | Liviu Ciobotariu, foarte supărat! ”Start de campionat ratat”
00:10
"Cum veţi fi primit de fanii FCSB?" Răspunsul oferit de Costel Gâlcă
”Cum veţi fi primit de fanii FCSB?” Răspunsul oferit de Costel Gâlcă
00:10
Situaţie bizară la "U" Cluj! Un om de bază vrea să plece şi a refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
Situaţie bizară la ”U” Cluj! Un om de bază vrea să plece şi a refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
16 august 2025
23:50
16 august 2025
Bayern Munchen a cucerit pentru a 11-a oară Supercupa Germaniei
Bayern Munchen a cucerit pentru a 11-a oară Supercupa Germaniei
23:30
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt 1-1. Ambele formaţii nu au startul de sezon dorit
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt 1-1. Ambele formaţii nu au startul de sezon dorit
Acum 4 ore
23:20
Acum 4 ore
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş înscrie dintr-o pasă magistrală
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş înscrie dintr-o pasă magistrală
23:10
VIDEO | Fază controversată în partida Petrolul – Hermannstadt! Gazdele au cerut vehement acordarea unei lovituri de pedeapsă
VIDEO | Fază controversată în partida Petrolul – Hermannstadt! Gazdele au cerut vehement acordarea unei lovituri de pedeapsă
22:50
VIDEO | Mallorca - Barcelona 0-3. Catalanii s-au impus într-un meci nebun! Gazdele au avut doi eliminaţi
VIDEO | Mallorca - Barcelona 0-3. Catalanii s-au impus într-un meci nebun! Gazdele au avut doi eliminaţi
22:50
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grozav înscrie din penalty
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grozav înscrie din penalty
22:40
Florin Bratu nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Steaua: "Noi suntem echipa Ministerului!"
Florin Bratu nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Steaua: ”Noi suntem echipa Ministerului!”
22:30
Planurile lui Florin Niţă pentru viitor. Ce au dezvăluit apropiaţii portarului despre o posibilă retragere
Planurile lui Florin Niţă pentru viitor. Ce au dezvăluit apropiaţii portarului despre o posibilă retragere
22:20
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Cleveland
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Cleveland
22:20
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză extrem de săracă în ocazii
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză extrem de săracă în ocazii
22:00
Wolverhampton - Manchester City 0-4. "Cetăţenii" încep lansat sezonul
Wolverhampton - Manchester City 0-4. ”Cetăţenii” încep lansat sezonul
21:50
Ce a spus Daniel Opriţa, după egalul cu Dinamo: "E greu să te uiţi!" | VIDEO EXCLUSIV
Ce a spus Daniel Opriţa, după egalul cu Dinamo: ”E greu să te uiţi!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Merită Andrei Dobre să fie convocat la naţional? „Nu se poate compara" | VIDEO EXCLUSIV
Merită Andrei Dobre să fie convocat la naţional? „Nu se poate compara” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: "În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!" | VIDEO EXCLUSIV
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: ”În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Delegare de marcă la derby-ul Rapid - FCSB
Delegare de marcă la derby-ul Rapid - FCSB
21:30
România, primul eşec în grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027. "Tricolorii" sunt calificaţi în faza următoare
România, primul eşec în grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027. ”Tricolorii” sunt calificaţi în faza următoare
21:30
Acum 6 ore
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
21:10
România, trei victorii cu Filipine în pregătire pentru Campionatul Mondial de volei
România, trei victorii cu Filipine în pregătire pentru Campionatul Mondial de volei
20:50
Campioana CSM Bucureşti învinge vicecampioana Corona Braşov şi câştigă Cupa Corona
Campioana CSM Bucureşti învinge vicecampioana Corona Braşov şi câştigă Cupa Corona
20:40
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf
20:20
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni
19:50
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby lipsit de ocazii
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby lipsit de ocazii
19:40
Acum 8 ore
Tottenham şi-a revenit după şocul din Supercupa Europei şi a demolat adversara din Premier League
Tottenham şi-a revenit după şocul din Supercupa Europei şi a demolat adversara din Premier League
Acum 8 ore
19:00
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre revenirea lui Florinel Coman: "Să-l aducă!" | EXCLUSIV
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre revenirea lui Florinel Coman: ”Să-l aducă!” | EXCLUSIV
18:40
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în derby-ul din Liga 2
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în derby-ul din Liga 2
18:30
MotoGP | Marc Marquez a obţinut a 12-a victorie stagională la sprint, în Marele Premiu al Austriei
MotoGP | Marc Marquez a obţinut a 12-a victorie stagională la sprint, în Marele Premiu al Austriei
18:20
Acum 12 ore
În ce punct au ajuns negocierile dintre Dinamo şi Ribeiro? Andrei Nicolescu oferă ultimele detalii
În ce punct au ajuns negocierile dintre Dinamo şi Ribeiro? Andrei Nicolescu oferă ultimele detalii
Acum 12 ore
17:20
Ilie Dumitrescu a anunţat cine va câştiga Balonul de Aur: "Nu mai sunt dubii!"
Ilie Dumitrescu a anunţat cine va câştiga Balonul de Aur: ”Nu mai sunt dubii!”
17:10
Cine va arbitra Aberdeen - FCSB din play-off-ul Ligii Europa
Cine va arbitra Aberdeen - FCSB din play-off-ul Ligii Europa
16:50
Nicolae Stanciu, declaraţie după primul gol marcat pentru Genoa
Nicolae Stanciu, declaraţie după primul gol marcat pentru Genoa
15:50
"Vă spun ce propunere i-am făcut". Gigi Becali pregăteşte un transfer de răsunet. E dispus să ofere un salariu de 500.000 de euro
”Vă spun ce propunere i-am făcut”. Gigi Becali pregăteşte un transfer de răsunet. E dispus să ofere un salariu de 500.000 de euro
15:20
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la City ar facilita venirea lui Donnarumma
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la City ar facilita venirea lui Donnarumma
15:10
Presa din Scoţia i-a taxat dur pe cei de la FCSB! Nu a scăpat nici Gigi Becali. "Patronul nebun al clubului"
Presa din Scoţia i-a taxat dur pe cei de la FCSB! Nu a scăpat nici Gigi Becali. ”Patronul nebun al clubului”
15:00
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
15:00
"Am mai avut şi am în continuare discuţii". Răsturnare de situaţie cu privire la transferul lui Blănuţă
”Am mai avut şi am în continuare discuţii”. Răsturnare de situaţie cu privire la transferul lui Blănuţă
14:40
League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
14:00
BOMBA anului! Florinel Coman, dorit în Superliga, dar nu de FCSB
BOMBA anului! Florinel Coman, dorit în Superliga, dar nu de FCSB
13:50
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Grand Prix-ul Austriei la MotoGP
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Grand Prix-ul Austriei la MotoGP
13:50
"Sunt convins că l-au analizat bine". Un fotbalist din Superliga ce a obţinut cetăţenia română e văzut ca o soluţie pentru echipa naţională
”Sunt convins că l-au analizat bine”. Un fotbalist din Superliga ce a obţinut cetăţenia română e văzut ca o soluţie pentru echipa naţională
13:20
Scor incredibil în Liga 2! CSM Reşiţa avea 4-0 la pauză cu Câmpulung, iar recitalul a continuat în actul secund
Scor incredibil în Liga 2! CSM Reşiţa avea 4-0 la pauză cu Câmpulung, iar recitalul a continuat în actul secund
13:00
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
13:00
Acum 24 ore
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului
Acum 24 ore
12:20
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac
12:10
Vladislav Blănuţă şi-a dat acordul! Atacantul pleacă din fotbalul românesc
Vladislav Blănuţă şi-a dat acordul! Atacantul pleacă din fotbalul românesc
Mai multe ştiri
