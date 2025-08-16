Radu Burnete: Un leu din trei cheltuit de stat e împrumutat. România nu-și permite o recesiune
Liderii țărilor nordice și baltice au transmis un mesaj ferm de sprijin pentru Kiev, subliniind că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina și nici decizii privind Europa fără Europa”. Declarația comună, semnată de cele opt state din formatul Nordic-Baltic Eight, reafirmă angajamentul față de securitatea europeană și respinge orice drept de veto al … The post Țările nordice și baltice cer sancțiuni sporite contra Rusiei și mai mult sprijin militar pentru Kiev appeared first on spotmedia.ro.
România se află într-un moment delicat, iar consilierul prezidenţial Radu Burnete descrie situaţia ca pe un „mers pe sârmă”. Deficitul bugetar a ajuns la aproape 9%, iar statul se bazează pe împrumuturi pentru a acoperi o treime din cheltuielile sale. Burnete avertizează că accesul la pieţele internaţionale de finanţare nu trebuie pierdut, dar dă şi … The post Radu Burnete: Un leu din trei cheltuit de stat e împrumutat. România nu-și permite o recesiune appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, după reuniunea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, că aceasta a reprezentat un prim pas spre negocieri de pace. A subliniat însă că „Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României … The post Nicușor Dan, după reuniunea din Alaska: Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, Rusia nu trebuie să aibă drept de veto appeared first on spotmedia.ro.
Protestele anti-guvernamentale din Serbia au escaladat vineri seară, pe fondul acuzațiilor de brutalitate și folosire excesivă a forței de către poliție. A fost a patra noapte de tulburări în orașele din întreaga țară balcanică, inclusiv în capitala Belgrad, unde forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților și au încercat să despartă grupuri rivale, … The post Ciocniri violente la protestele anti-guvernamentale din Serbia. Poliția, acuzată de brutalitate împotriva manifestanților (Video) appeared first on spotmedia.ro.
La o zi după summitul cu Donald Trump din Alaska, președintele rus Vladimir Putin a declarat la Moscova că a discutat cu liderul american despre modalități de a opri războiul din Ucraina „pe baze echitabile”. Putin a subliniat că soluția trebuie să vizeze „eliminarea cauzelor inițiale” ale conflictului și a apreciat întâlnirea cu Trump drept … The post Putin spune că a discutat cu Trump despre pacea în Ucraina pe o „bază echitabilă” appeared first on spotmedia.ro.
Ucrainenii au criticat dur reuniunea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o o victorie pentru liderul de la Kremlin și „inutilă” în absența Kievului. Locuitorii din orașele bombardate spun că soarta Ucrainei trebuie decisă cu participarea sa, în timp ce atacurile ruse continuă neîntrerupt. „O mare victorie diplomatică pentru Putin” Pavlo Nebroev a … The post „S-au întâlnit degeaba!” Reacțiile amare ale ucrainenilor după summit-ul din Alaska appeared first on spotmedia.ro.
Țările care susțin Ucraina în războiul cu Rusia și care formează așa-numita „Coaliție a voluntarilor” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferință, au anunțat sâmbătă agențiile AFP și EFE. Întâlnirea vine la doar două zile după summitul din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin și cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean … The post Liderii „Coaliției voluntarilor” se reunesc de urgență duminică, înaintea vizitei lui Zelenski la Washington appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk. Informația a fost relatată sâmbătă de Financial Times, care citează patru persoane care au cunoştinţă directă despre discuţii. Potrivit sursei, solicitarea a fost făcută în cadrul întâlnirii dintre cei doi … The post Condiția pusă de Putin pentru a îngheța linia frontului în sud appeared first on spotmedia.ro.
Locuitorii din municipiul Fălticeni au avut parte de o surpriză… periculoasă, după ce un râs ținut ca animal de companie a fost văzut plimbându-se liber pe străzi. Felina, în vârstă de aproximativ un an, fusese adusă de un bărbat din Iași, aflat în vizită la rude. Potrivit Jandarmeriei Suceava, animalul, cumpărat din Polonia, era ținut … The post Le-a scăpat râsul din lesă. Sălbăticiunea era plimbată pe stradă ca animal de companie appeared first on spotmedia.ro.
Scurta vacanță de 3 zile prilejuită de sărbătoarea Sfintei Marii, care anul acesta a picat într-o vineri, adică exact înaintea weekendului, a făcut ca foarte mulți români să își dorească să plece de acasă. Au ales pentru relaxare marea sau muntele, astfel că șoselele spre stațiunile din țară au devenit foarte aglomerate. Și e nevoie … The post Aglomerație pe șosele: accident pe DN7, coloane de mașini pe DN1 spre munte appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, gruparea campioană a României, încearcă să mai aducă în această vară un atacant. Și motivul este unul simplu, patronul Gigi Becali nu mai are încredere în atacantul sosit cu surle și trâmbițe în această vară de la Farul, Denis Alibec, atacant și al naționalei României. Revenit după 7 ani la FCSB, Alibec a avut … The post FCSB nu mai are încredere într-o vedetă a lotului și forțează un transfer de ultimă oră pe acel post appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, deținătoarea trofeului, s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, fiind învinsă în două seturi, 6-1, 6-4, de kazaha Elena Rîbakina, într-o partidă disputată vineri. Sabalenka, ocupanta primului loc în clasamentul mondial, s-a înclinat … The post Arina Sabalenka, deținătoarea trofeului, eliminată în sferturi de finală la Cincinnati appeared first on spotmedia.ro.
Internaționalul francez Kingsley Coman, care a evoluat în ultimele zece sezoane la echipa germană de fotbal Bayern Munchen, a semnat un contract valabil până în 2028 cu clubul saudit Al-Nassr, unde va fi coechipier cu starul portughez Cristiano Ronaldo, informează AFP. ”Dorim să-i mulțumim din adâncul inimii lui Kingsley Coman pentru o perioadă excepțională de … The post Kingsley Coman a semnat cu Al-Nassr, după zece sezoane la Bayern Munchen appeared first on spotmedia.ro.
Scopul lui Putin nu este despre Ucraina, nu e vorba aici de restabilirea Rusiei Mari, acestea sunt povești vechi, instrumente depășite. Scopul a fost de a schimba ordinea mondială, iar aceasta deja s-a schimbat, nu ne vom mai întoarce niciodată la viața de dinainte. Asta spunea Ofer Fridman, profesor de studii de război, la King’s … The post Scopul lui Putin a fost îndeplinit, așa cum anunța un profesor de studii de război, de acum trei ani. Ce urmări poate avea appeared first on spotmedia.ro.
FCSB va da piept cu Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar prima manșă va avea loc joi, 21 august, în deplasare în Scoția. Până la acest joc, jurnaliștii britanici nu s-au lăsat până nu au făcut o analiză aspră celor de la FCSB, campioana României, reacționând e drept și la declarațiile făcute de David Miculescu … The post Presa din Scoția dă de pământ cu FCSB înainte de meciul cu Aberdeen și jignește doi jucători români appeared first on spotmedia.ro.
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, într-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului. Declarația vine la scurt timp după summitul din Alaska dintre președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Liderii au transmis că sunt „pregătiți să colaboreze cu președintele … The post Liderii europeni, după ce au vorbit cu Trump: Sprijin pentru Ucraina și presiune pe Rusia până la finele războiului. Zelenski vrea o pace durabilă appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul român Vladislav Blanuță, 23 de ani, fost jucător la U Cluj, care aparține de drept lui FC U Craiova, Craiova lui Mititelu, ar putea ajunge într-un campionat surprinzător din această vară. După împrumutul la gruparea ardeleană, cu care a reușit să bifeze un play-off și o calificare în cupele europene, Blănuță este aproape de … The post Vladislav Blănuță, pe picior de plecare din România. Destinație surpriză appeared first on spotmedia.ro.
FCSB e dispusă să facă mari eforturi pentru a pătrunde în grupa principală de Europa League, iar acum patronul Gigi Becali încearcă o mare lovitură în acest final de mercato de vară. Florinel Coman e dorit înapoi de FCSB, iar faptul că el nu a fost inclus în lotul lui Al Gharafa în prima etapă … The post FCSB vrea să dea lovitura și încearcă repatrierea lui Florinel Coman appeared first on spotmedia.ro.
Minivacanța de Sfânta Maria, cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc din această vară, s-a transformat într-o tragedie la Jupiter. Trei persoane – un bărbat de 35 de ani și doi copii – au fost surprinse de valurile puternice și curenții periculoși ai Mării Negre. Salvamarii și voluntarii au format un lanț uman pentru … The post Un bărbat s-a înecat la Jupiter, după ce a ignorat steagul roșu. Doi copii, salvați la limită appeared first on spotmedia.ro.
Nicoale Stanciu a marcat primul său gol pentru Genoa la chiar primul său joc oficial pentru Grifoni, într-o victorie, scor 3-0, în Cupa Italiei, contra celor de la LR Vicenza, din liga a treia. Gazzetta dello Sport, prestigioasa publicație din Italia, a dedicat un amplu material celor de la Genoa, după această victorie, în care … The post Presa italiană, la picioarele lui Nicușor Stanciu, după golul marcat pentru Genoa în Cupa Italiei appeared first on spotmedia.ro.
FCSB se poate baza pe un titular foarte important joi seara în prima manșă de la Aberdeen, meci contând pentru play-off-ul Europa League. Fundașul campioanei FCSB Risto Radunovici s-a refăcut în afara țării după accidentarea recent suferită, iar acum Elias Charalambous a primit o veste mare. Titularul de drept al flancului stâng s-a recuperat după … The post FCSB a primit o veste miraculoasă. Un titular s-a refăcut și poate juca cu Aberdeen appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu, noul antrenor de la Inter Milano, și-a început deja treaba la nerrazzurii, în timpul Campionatului Mondial al cluburilor, iar acum așteaptă să debuteze în Serie A. Fostul căpitan de la Ajax sau Roma, aflat acum la 44 de ani, se numără printre tehnicienii care au mari șanse să fie îndepărtați până la Crăciun … The post Chivu primește critici dure la Inter, chiar înainte de începerea noului sezon: „Nu apucă să mănânce nici cozonacul de Crăciun” appeared first on spotmedia.ro.
În timp ce lumea întreagă descifrează rezultatele și impactul summitului Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska, războiul continuă în Ucraina. La nivelul imaginii, Vladimir Putin a fost marele câștigător al întâlnirii cu Donald Trump. În conferința de presă de la final, el a sfidat Kievul și Europa și chiar a propus următoarea întâlnire la … The post Ziua 1270 Șanse de pace fără încetarea focului? Ucraina a reușit să oprească avansul rușilor la Pokrovsk. Zeci de morți la o fabrică rusă appeared first on spotmedia.ro.
„Dezgustător. Rușinos. Și, în cele din urmă, inutil”, acestea au fost cuvintele care ne-au venit în minte când am privit desfășurarea Summitului din Alaska, scriu jurnaliștii de la The Kyiv Independent, într-un articol de opinie. Pe ecranele noastre, un dictator însângerat și criminal de război a primit o primire regală în „țara libertății”, în timp … The post The Kyiv Independent: Dezgustător. Rușinos. Și, în cele din urmă, inutil appeared first on spotmedia.ro.
O nouă echipă națională a intrat pe radarul tuturor clasamentelor și statisticilor din întreaga lume, începând cu primul său meci amical, disputat vineri. Discutăm despre echipa națională a statului Insulelor Marshall, din Oceanul Pacific, care a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a … The post FIFA a înregistrat o nouă echipă națională, care a disputat deja primul său meci din istorie appeared first on spotmedia.ro.
„Nașul inteligenței artificiale” spune că firmele de tehnologie ar trebui să insufle modelelor AI „instincte materne” pentru a contracara obiectivul tehnologiei de a „câștiga mai mult control”. Inteligența artificială se poate transforma într-un pericol la adresa omenirii, a avertizat din nou Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, care propune și o soluție pentru a preveni acest … The post „Nașul inteligenței artificiale” spune că doar așa putem opri AI să devină un mare pericol: Să o dezvoltăm ca pe o mamă appeared first on spotmedia.ro.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta detaliile privind un posibil plan de pace după summitul pe care liderul american l-a avut în Alaska cu Vladimir Putin. „Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a atinge pacea”, … The post Zelenski se va întâlni luni cu Trump la Washington appeared first on spotmedia.ro.
Vicecampioana României, CFR Cluj a anunțat că va ceda un tânăr jucător de mare talent în liga secundă. Oficialii conducerii din Gruia anunță că Răzvan Gligor (18 ani) va fi împrumutat la Poli Iași, pentru acest sezon. Gligor a fost cedat pentru a prinde minute în actuala stagiune competițională. Nu a jucat deloc în actuala … The post CFR Cluj a cedat un tânăr de mare perspectivă în Liga II appeared first on spotmedia.ro.
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni, sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte. O avertizare cod portocaliu … The post Cod galben și portocaliu de caniculă în cea mai mare parte din țară. De duminică, vin ploi și vijelii appeared first on spotmedia.ro.
Oficialii europeni și-au exprimat sâmbătă dezamăgirea față de rezultatele întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în urma cărei nu s-a ajuns la un acord de încetare a focului în Ucraina. Cei doi lideri au vorbit aproape trei ore la Anchorage, Alaska, pe 15 august, dar nu au anunțat niciun pas … The post „1:0 pentru Putin” – Reacții ale unor oficiali europeni la Summitul din Alaska appeared first on spotmedia.ro.
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor. Un acord de … The post Trump spune că întâlnirea sa cu Putin a fost de nota 10, restul depinde de Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
Mijlocașul român și căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu a marcat un gol superb chiar la debutul pentru formația italiană Genoa 1893. Patronată de românul Dan Șucu, Genoa a început noul sezon în Cupa Italiei, în faza 32-imilor, contra celor de la Vicenza. A fost 3-0 pentru roș-albaștrii, iar românul de 32 … The post Nicolae Stanciu, gol fabulos la debutul pentru Genoa, sub privirile lui Mircea Lucescu (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu … The post Summitul din Alaska: Zaharova ironizează mass-media occidentală, Peskov explică de ce nu au fost permise întrebări appeared first on spotmedia.ro.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu pregătește o mare surpriză pentru meciurile de la debutul lunii septembrie, cu Canada și Cipru. Naționala noastră va evolua într-un meci amical pe 5, apoi va merge în Cipru, pe 9, în preliminariile pentru Mondialul din 2026. Și sunt șanse mari ca pentru această acțiune să … The post Surpriză uriașă pregătită de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Cipru și Canada. Jucătorul adus de la revelația din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump este convins că omologul său chinez Xi Jinping nu va invada Taiwanul atât timp cât el este în funcție la Casa Albă. Trump spune că a primit asigurări în acest sens chiar de la președintele Chinei. Trump a făcut aceste comentarii vineri, într-un interviu acordat emsiunii ‘Special Report’, difuzată de Fox … The post Trump: China nu va invada Taiwanul cât sunt eu președinte appeared first on spotmedia.ro.
Liderul Rusiei avea toate motivele să pară încântat după întâlnirea cu președintele american Donald Trump. Putem să-i spunem „spectacolul vechilor prieteni”, scrie Politico, într-un articol de opinie, după întâlnirea din Alaska dintre cei doi. Încă de când Donald Trump și Vladimir Putin au coborât din avioanele lor pe o bază aeriană din epoca Războiului Rece, … The post Triumful lui Putin în Alaska appeared first on spotmedia.ro.
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret, nu au întârziat să apară. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar … The post Summitul din Alaska, reacții: Putin a obținut aproape tot ce și-a dorit. Trump a obținut foarte puțin appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump și Vladimir Putin au ieșit împreună pe scenă după aproximativ trei ore de discuții cu ușile închise la summitul din Alaska. După declarațiile celor doi, de circa 10 minute și fără întrebări de la jurnaliști, nu e clar dacă s-a agreat ceva și ce, dar este limpede că Vladimir Putin a fost validat … The post Summitul din Alaska la final: Putin a vorbit primul, a cerut Kievului și Europei să nu se bage și a propus următoarea întâlnire la Moscova (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă. „Decizia reconfirmării ratingului suveran este susţinută, în opinia agenţiei, de statutul de membru al Uniunii Europene şi de intrările de capital de la Uniunea Europeană … The post Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, Perspectiva e negativă, din cauza deficitului și a datoriei publice appeared first on spotmedia.ro.
Covorul roșu întins pentru Vladimir Putin în Alaska a stârnit reacții puternice, venite mai ales din Ucraina, unde imaginile au fost interpretate ca un gest de legitimizare a unui lider acuzat de crime de război. Potrivit BBC și The Guardian, în timp ce Donald Trump îl primește pe Vladimir Putin pentru discuții menite să pună … The post Trump-Putin în Alaska: Covorul roșu și soldații americani în genunchi au stârnit reacții puternice appeared first on spotmedia.ro.
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acțiune în justiție împotriva administrației Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către președintele american a controlului asupra forțelor de poliție din capitala SUA, cu scopul de a combate criminalitatea în creștere. La începutul acestei săptămâni, Trump a anunțat … The post SUA: Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliției appeared first on spotmedia.ro.
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el … The post Un consilier PSD a recunoscut frauda cu fonduri UE și a fost condamnat la închisoare cu suspendare appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească … The post Donald Trump anunță tarife pe oțel și semiconductori în următoarele săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
Circulația trenurilor de călători pe secția de circulație Fetești – Dunărea, Magistrala 800, se desfășoară în condiții de avarie, ca urmare a unui incident produs la substația Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025. „Echipele de intervenție ale CFR SA acționează în continuare pentru remedierea situației și pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel … The post CFR SA: Trafic feroviar în condiții de avarie spre și dinspre litoral. Trenurile au întârzieri de sute de minute appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 16 si 17 august 2025. The post Horoscop de weekend: 16 – 17 august appeared first on spotmedia.ro.
Liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) a primit o ofertă concretă și a dat răspunsul. Marius Șumudică a dezvăluit că Ianis a avut „o variantă din Turcia”, iar clubul i-a făcut o ofertă concretă. Cu contractul pe masă, Hagi Jr. a transmis că preferă să mai aștepte până să … The post Ianis Hagi a primit o ofertă concretă și a dat răspunsul: „A ținut-o ca rezervă” appeared first on spotmedia.ro.
Lavinia Vlad, pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina … The post Pacienta de la Floreasca, transferată în stare gravă în Belgia cu arsuri pe 70% din corp, a reușit să stea într-un fotoliu, cu ajutorul unui robot appeared first on spotmedia.ro.
FCSB pregătește schimbări în echipa de start pentru meciul cu Rapid, chiar dacă este vorba despre un derby. Campioana României, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Europa League și va lupta pentru un loc pe tabloul principal. Dacă va fi eliminată, echipa „roș-albastră” are, oricum, deja antamată prezența în Conference League, astfel că are nevoie de … The post FCSB face schimbări în echipa de start pentru meciul cu Rapid: Cum arată primul 11 appeared first on spotmedia.ro.
Profesorii vor stabili criteriile de departajare pentru elevii cu aceeași medie în vederea acordării burselor de merit, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. „Trebuie să ne asumăm și elementul de descentralizare”, a subliniat acesta, la Euronews. Ministrul a explicat că aceste criterii vor fi adaptate situațiilor specifice din fiecare zonă a țării. „Trebuie să ne … The post Bursele de merit ale elevilor, la mâna profesorilor. Ei vor stabili criteriile de departajare appeared first on spotmedia.ro.
Clubul german de fotbal RB Leipzig și-a întărit atacul prin transferul brazilianului Romulo Cardoso, în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2030, a anunțat, vineri, gruparea din Bundesliga, citată de EFE. Tânărul jucător brazilian (1,93 m), care se alătură clubului german după un sezon și … The post RB Leipzig a transferat înlocuitorul lui Benjamin Sesko, plecat la Manchester United appeared first on spotmedia.ro.
