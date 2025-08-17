Guvernatorul statului american West Virginia trimite 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C.
Rador, 17 august 2025 03:30
Guvernatorul republican al statului american West Virginia a anunţat că va trimite până la 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C, la solicitarea lui Donald Trump. În cursul acestei săptămâni, preşedintele a ordonat ca 800 de trupe ale Gărzii Naţionale să patruleze pe străzile capitalei. El a afirmat că infracţionalitatea a scăpat de […]
Acum 5 minute
04:20
Mai mulţi lideri europeni au fost invitaţi la întâlnirea de luni dintre Trump şi Zelenski, din Biroul Oval # Rador
Mai mulți lideri europeni au fost invitați la întâlnirea dintre președintele Donald Trump şi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ce va avea loc luni în Biroul Oval, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CNN. Nu este clar care dintre lideri vor participa în cele din urmă. CNN a relatat anterior că oficialii europeni […]
Acum o oră
03:40
Ministrul rus de externe a discutat telefonic cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul Trump-Putin # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia și Ungaria, a anunțat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după ce summitul dintre președinții din SUA și Rusia nu a dus la niciun acord privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele Donald Trump, care l-a găzduit pe președintele […]
03:30
Guvernatorul statului american West Virginia trimite 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C. # Rador
Guvernatorul republican al statului american West Virginia a anunţat că va trimite până la 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C, la solicitarea lui Donald Trump. În cursul acestei săptămâni, preşedintele a ordonat ca 800 de trupe ale Gărzii Naţionale să patruleze pe străzile capitalei. El a afirmat că infracţionalitatea a scăpat de […]
Acum 6 ore
23:00
Donald Trump vrea să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că vrea să organizeze un summit trilateral la care să ia parte alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin, până vinerea viitoare și că va începe demersurile pentru organizarea întâlnirii dacă discuțiile de luni cu Zelenski, din Biroul Oval, vor decurge bine. […]
22:50
Ministerul de Finanțe intenționează să le impună tuturor comercianților să primească plăți atât în numerar, cât și cu cardul # Rador
Ministerul de Finanțe intenționează să le impună tuturor comercianților să primească plăți atât în numerar, cât și cu cardul. În prezent, firmele care au încasări anuale mai mici de 50.000 de lei nu sunt obligate să accepte plăți cu cardul. Sunt peste 300.000 de firme în această situație, dar autoritățile propun eliminarea acestui prag. Prevederea […]
Acum 8 ore
22:20
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale # Rador
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale, astfel încât acest proces să fie cât mai clar și ușor de aplicat prin protocoale transparente și prin instruirea continuă a personalului medical. Este vorba despre norme de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi, metodologia de raportare a […]
22:10
56,5 miliarde de dolari trimiși de cetățenii R. Moldova în țară: fiecare al 7-lea leu din buget vine din diasporă # Rador
Cetățenii Republicii Moldova au transferat în țară 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse. Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția […]
21:50
„Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, consideră președintele Nicuşor Dan # Rador
”Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, consideră președintele Nicuşor Dan, care vede în reuniunea de ieri din Alaska dintre liderul american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, o primă etapă pentru a începe negocieri de pace. Șeful statului afirmă, într-un mesaj pe rețeaua X, că […]
21:20
Vladimir Putin a propus controlul deplin asupra regiunii Doneţk, în schimbul îngheţării liniilor de front (surse) # Rador
Conform unor informaţii, la discuţiile din Alaska, Vladimir Putin i-ar fi făcut lui Donald Trump o propunere ce presupune ca Ucraina să cedeze controlul complet asupra regiunii estice Donețk, care este ocupată în proporție de 70% de Rusia. Potrivit mai multor ziare, Putin ar accepta, în schimb, ca liniile frontului să fie înghețate. Aparent, au […]
21:00
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza pe perioada în care va efectua o revizuire „completă și amănunțită”. Departamentul a transmis că „un număr mic” de vize medico-umanitare temporare a fost emis în ultimele zile, dar nu a furnizat un total. SUA a emis […]
20:50
SUA este pregătită să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat cancelarul german # Rador
SUA este pregătită să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, sâmbătă, la o zi după întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin. „Și vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu le lasă […]
20:40
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că discuţiile din Alaska cu Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina s-au desfăşurat „în mod echitabil”. Domnul Putin a declarat pentru presa rusă că vizita sa în Alaska a adus părţile „mai aproape de deciziile necesare”, deşi s-a încheiat în lipsa unui acord./mbrotacel/cpodea REUTERS – 16 august
Acum 12 ore
18:40
Donald Trump i-a spus preşedintelui ucrainean că Vladimir Putin este dispus la concesii în schimbul regiunilor Doneţk şi Luhansk # Rador
Președintele american Donald Trump i-a spus sâmbătă lui Volodimir Zelenski că Vladimir Putin s-a oferit să înghețe liniile frontului în alte regiuni dacă autorităţile de la Kiev sunt de acord cu o retragere ucraineană din regiunile estice Donețk și Luhansk, a declarat o persoană familiarizată cu situația. Donald Trump și trimisul său, Steve Witkoff i-au […]
17:30
68 de copii au fost părăsiți în maternități și în alte unități sanitare în primul trimestru al acestui an, cu 13 mai mulți față de perioada similară din 2024, conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Pe de altă parte, în primele trei luni din 2025 au fost externați 62 de copii […]
17:10
Lideri europeni au fost invitați să participe la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, relatează „New York Times” # Rador
Lideri europeni au fost invitați să participe la o întâlnire de luni cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, a relatat sâmbătă „New York Times”, citând doi înalți oficiali europeni. Întâlnirea va avea loc în urma summitului dintre domnul Trump și președintele rus, Vladimir Putin, desfășurat vineri în Alaska, […]
16:40
Reacţiile premierului polonez şi ministrului român de externe după întâlnirea Trump-Putin de vineri # Rador
Premierul Poloniei, Donald Tusk: „Occidentul trebuie să rămână unit, deoarece intră într-un moment decisiv pentru viitorul Ucrainei și securitatea europeană. Jocul pentru viitorul Ucrainei, securitatea Poloniei și a întregii Europe a intrat într-o fază decisivă. Astăzi, este și mai clar că Rusia îi respectă doar pe cei puternici, iar Putin s-a dovedit încă o dată […]
16:10
Preşedintele Zelenski a spus că Rusia şi-ar putea intensifica atacurile pe linia frontului în zilele următoare # Rador
Rusia şi-ar putea intensifica atacurile pe linia frontului în zilele următoare pentru a crea circumstanțe politice mai favorabile pentru discuții, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma unui raport al armatei. „Documentăm mișcarea și pregătirile trupelor rusești. Desigur, vom contracara asimetric, dacă va fi necesar„, a scris domnul Volodimir Zelenski pe rețeaua de […]
15:50
Textul declarației emise în comun de mai mulți lideri europeni după un summit privind Ucraina, desfășurat în Alaska, între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost emisă de președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez […]
Acum 24 ore
15:10
Râsul este adesea perceput doar ca o manifestare a bucuriei, însă cercetările arată că impactul său asupra corpului și minții este mult mai complex. Chiar și 10 minute de râs pe zi pot produce efecte notabile, contribuind la sănătatea fizică, echilibrul emoțional și starea generală de bine. Râsul nu doar că ne face să ne […]
15:00
Reacţii internaţionale după summitul Donald Trump – Vladimir Putin, în cursul căruia nu s-a ajuns la un acord privind Ucraina # Rador
PREȘEDINTELE UCRAINEAN VOLODIMIR ZELENSKI, PE X: „Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru. Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C. pentru a discuta toate detaliile […]
14:50
Ministrul bulgar al turismului, Miroslav Borşoş, a declarat că se remarcă un interes crescut faţă de Bulgaria ca destinaţie turistică, iar primele rezervări pentru anul 2026 au fost deja făcute. „Creşterea aşteptată în sectorul turismului în ţară pentru primul semestru este între 5-7%. S-a înregistrat o creştere atât în ceea ce priveşte turiştii străini, cât […]
14:40
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina are nevoie de o pace reală, durabilă și nu „doar de o altă pauză” între invaziile rusești. „Securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a SUA„, a scris el pe X, în urma unei convorbiri cu liderii […]
14:40
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas: Hotărârea președintelui american Donald Trump pentru un acord de pace este vitală # Rador
Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă într-un comunicat că Rusia nu are intenția de a încheia războiul din Ucraina „în curând”, dar SUA are puterea de a impune negocieri serioase. „Hotărârea președintelui Trump de a obține un acord de pace este vitală. Putin continuă să prelungească negocierile și speră că […]
14:30
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat sâmbătă că salută procesul început de Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska pentru încheierea războiului din Ucraina și că zilele următoare vor arăta dacă marile țări ale Uniunii Europene îl vor sprijini. „Președinții au lansat un proces vital în Alaska„, a declarat domnul Fico, care s-a îndepărtat de […]
14:30
Giorgia Meloni: Donald Trump și Vladimir Putin au discutat în Alaska garanții de securitate pentru Ucraina # Rador
Premierul italian, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina în timpul summitului desfășurat în Alaska. „Punctul crucial îl reprezintă garanțiile de securitate pentru a preveni noi invazii rusești, iar acesta este aspectul în care s-au înregistrat cele mai interesante […]
14:30
Donald Trump și liderii europeni au discutat despre o garanție de tip „Articolul 5” pentru Ucraina, în afara NATO # Rador
Președintele american Donald Trump și liderii europeni au vorbit despre posibile garanții de securitate pentru Ucraina în afara NATO, dar similare cu „Articolul 5” al Alianței, în timpul discuţiei lor de sâmbătă, au declarat două persoane familiarizate cu situația. Una dintre persoane, care a solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile, a declarat că liderii […]
14:20
„Next time in Moscow” – declarațiile președintelui rus Vladimir Putin în cadrul conferinţei de presă din Anchorage # Rador
Președinții Rusiei și Statelor Unite nu au ajuns deocamdată la un acord privind Ucraina, în urma discuțiilor din Alaska. În noaptea de 16 august, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au susţinut o conferință de presă comună, în urma discuțiilor ruso-americane la nivel înalt, desfăşurate într-un format restrâns. Nu s-a ajuns la […]
14:20
Garanții solide de securitate pentru Ucraina și Europa sunt esențiale, afirmă Ursula von der Leyen # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat într-o postare pe X că garanțiile solide de securitate pentru Ucraina și Europa sunt „esențiale” în cazul oricărui orice acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina. „UE colaborează îndeaproape cu Zelenski și SUA pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Garanții […]
14:20
Emmanuel Macron a declarat că Franța va colabora cu SUA și partenerii săi pentru a promova o pace durabilă în Ucraina # Rador
Este esențial să se continue sprijinirea Ucrainei și să se exercite presiuni asupra Rusiei, a afirmat președintele francez Emmanuel Macron într-un comunicat publicat sâmbătă pe X, în urma întâlnirii din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. El a spus că Franța va colabora cu SUA și partenerii din „Coaliția voinţei” pentru a […]
14:20
Calea Victoriei este zonă de promenadă și la acest sfârșit de săptămână, când, pe lângă plimbări relaxante, publicul poate asista la spectacole, concerte și expoziții. În zona Muzeului Național de Istorie artiști din cadrul școlii de artă București vor antrena o sfera estivală cu spectacole de dans modern și momente live de percuție. În același […]
13:30
Cel de-al doilea contingent român format din 40 de pompieri români a ajuns în Grecia, pentru schimbarea efectivelor care în ultimele două săptămâni au sprijinit autoritățile elene în stingerea incendiilor și monitorizarea zonelor cu risc din estul Atenei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, activarea și operaționalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure […]
13:00
Autoritățile ungare au decis modificarea restricțiilor de circulație pentru camioanele de mare tonaj aplicate în perioada 16-17 august # Rador
Autoritățile ungare au decis modificarea temporară a restricțiilor de circulație pentru camioanele de mare tonaj, peste 7,5 tone, aplicate în perioada 16-17 august – anunță Poliția de Frontieră română. Astfel, noile perioade de restricții sunt astăzi între orele 16:00 şi 23:00, iar duminică, între orele 7:00 și 23:00./RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 16 august)/cvanatoru RADOR RADIO […]
12:20
Ciocniri violente între forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali în mai multe oraşe din Serbia # Rador
În Serbia au avut loc noi ciocniri între forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și vehicule speciale pentru a-i dispersa pe manifestanți, care au aruncat în direcția lor cu torțe și petarde. Reuters notează că au avut loc manifestații în mai multe orașe și în cel puțin două dintre ele, […]
12:00
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că va face o vizită la Washington luni, după ce îndelungat aşteptatul summit al preşedintelui Trump cu Vladimir Putin nu s-a concluzionat cu o încetare a focului. Volodimir Zelenski a declarat că a vorbit despre discuţiile din Alaska atât cu omologul său american, cât şi cu liderii europeni la […]
11:20
Casa Albă: Trump a discutat telefonic cu Zelenski și cu omologii săi din NATO, după întâlnirea sa cu Putin, din Alaska # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, nu părăsise bordul aeronavei prezidenţiale, la sosirea sa la Baza Aeriană Andrews, în timp ce continuă dialogul cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologii săi din NATO. Șeful de Stat Major al SUA, Donald Trump, l-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe omologii săi din NATO, după întâlnirea avută cu […]
11:20
Corespondentul portalului american Axios, Barak Ravid (Barak Ravid – jurnalist israelian, analist politic pentru CNN și reporter pentru Axios și Channel 12 News) a relatat, citând o sursă bine informată, că, de fapt, convorbirile dintre Trump și Zelenski, Trump şi liderii europeni au fost dificile. Convorbirile dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski și […]
11:00
Numărul de persoane ucise în urma inundaţiilor provocate de ploile musonice în nordul Pakistanului a ajuns la cel puţin 300. Autorităţile au avertizat în privinţa unor noi inundaţii, în condiţiile în care ploile torenţiale continuă. În cele mai grav afectate provincii se desfăşoară eforturi de salvare. Oficialii au declarat că încă există persoane date dispărute. […]
10:20
Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetație, care au făcut ieri o primă victimă în Portugalia. Şi Spania, care a înregistrat trei decese, rămâne în alertă în fața numeroaselor focare scăpate de sub control, relatează France Presse. Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anunțat decesul fostului primar al orașului Guarda, care a fost […]
09:40
Evenimente cu prilejul aniversării a 181 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri din capitală # Rador
ISU București Ilfov organizează în acest weekend o serie de evenimente cu prilejul aniversării a 181 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri din capitală. Astăzi, până la ora 20:00, în Parcul Carol, cei interesați vor putea vedea autospeciale, echipamente și accesorii pe care pompierii le folosesc în activitatea lor. Totodată vor avea […]
09:00
Pensiile şi indemnizaţiile se convertesc din leva în euro fără taxe suplimentare pentru cetăţenii bulgari # Rador
Remuneraţiile pentru munca prestată, indemnizaţiile, ajutoarele băneşti şi sociale, precum şi pensiile prevăzute în partea întâi a Codului de asigurări sociale se recalculează din leva în euro, în conformitate cu regula generală de conversie, informează Banca Naţională a Bulgariei (BNB). Pentru ca cetăţenii să nu fie dezavantajaţi, dacă la rotunjire a treia cifră după virgula […]
08:20
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina # Rador
Îndelung aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri, s-a încheiat fără nicio menţiune despre o încetare a focului. După mai mult de două ore şi jumătate de discuţii în Alaska, ambii lideri au lăudat relaţiile dintre ei, dar Donald Trump a afirmat „Nu am ajuns acolo”. Vladimir Putin, vorbind prin translator, a […]
08:10
La Sibiu continuă și astăzi, în Piața Mare, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. Peste 40 de editori, distribuitori sau producători de materiale educaționale sunt prezenți la eveniment în 15 pavilioane expoziționale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 16 august)/atataru
07:30
Într-o lume dominată de tehnologie, scrisul de mână pare să fie tot mai puțin prezent în viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că renunțarea la această abilitate poate avea efecte negative nu doar asupra culturii și memoriei colective, ci și asupra dezvoltării individuale. Scrisul de mână nu se reduce […]
07:10
Donald Trump a anunțat că a amânat decizia impunerii imediate de tarife vamale suplimentare țărilor care cumpără petrol rusesc # Rador
Președintele american Donald Trump a anunțat că a amânat decizia impunerii imediate de tarife vamale suplimentare țărilor care cumpără petrol rusesc, dar că s-ar putea să fie nevoit să o facă în două sau trei săptămâni. Într-o declarație pentru Fox News, liderul american a precizat că măsura se datorează întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin […]
07:10
Decizia Fitch de a menține ratingul suveran al României reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului # Rador
Decizia Fitch de a menține ratingul suveran al României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului, a precizat într-un comunicat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după anunțul făcut aseară târziu de Agenția Internațională de Evaluare Financiară. Amintim că Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-, respectiv F3, […]
06:40
Vara pare să treacă mereu în viteză și, înainte să ne dăm seama, trebuie deja să ne gândim la rechizite școlare, vremea ploioasă, decorațiuni de toamnă și ore de culcare timpurii. Dar înainte să sune primul clopoțel, mai este timp să ne bucurăm de soare și să creăm amintiri plăcute în familie. Pe măsură ce […]
05:20
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au permis celor două state să continue să caute modalități de soluționare a conflictului din Ucraina. Însă, la fel ca Putin și Trump în conferința de după summitul din Alaska, nici Peskov nu […]
04:40
Donald Trump a declarat că a discutat „foarte sincer” în privat cu Vladimir Putin, după comentariile de la finalul summitului # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin au vorbit „foarte sincer” după comentariile de după întâlnirea din Alaska. Întrebat dacă el și omologul său rus au discutat neînsoțiți, Trump i-a răspuns lui Sean Hannity de la Fox News: „Da. De fapt, am fost neînsoțiți după discursurile noastre. A […]
Ieri
03:20
Vladimir Putin a depus flori la mormintele piloților sovietici care au murit în Alaska în timpul celui de-al Doilea Război Mondial # Rador
Președintele rus Vladimir Putin a depus flori la mormintele piloților sovietici care au murit în Alaska în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după încheierea unui summit cu președintele american Donald Trump. Piloții au murit în Alaska în accidente sau în condiții meteorologice dificile în timp ce se antrenau sau transportau aeronave construite în SUA […]
02:50
Donald Trump a declarat că el și Vladimir Putin nu au ajuns la un acord asupra aspectului „probabil cel mai semnificativ” # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord asupra aspectului „probabil cel mai semnificativ” al întâlnirii lor, dar că există șanse foarte mari să se ajungă acolo. „S-a convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar foarte puține. Unele nu sunt atât de […]
