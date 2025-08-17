Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore
G4Media, 17 august 2025 07:20
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:20
Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore # G4Media
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă... G4Media.ro.
07:20
Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # G4Media
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech),... G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:10
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Scrutinul este decisiv după 20 de ani de socialism și o criză economică gravă # G4Media
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci... G4Media.ro.
Acum 4 ore
03:20
Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:40
11 persoane, din care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Acţiunea de căutare a Salvamont este dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Călătorii fericite pentru pasagerii cu blăniță: Trenurile poloneze au transportat peste 238.000 de animale în doar 6 luni # G4Media
PKP Intercity, principalul operator feroviar de lungă distanță din Polonia, a stabilit un record impresionant în prima jumătate a anului 2025: aproape 238.500 de animale de... G4Media.ro.
23:10
Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare (CNN) # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir... G4Media.ro.
22:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară / O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
22:20
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Turneul de tenis de la Cleveland # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland, transmite News.ro. Sorana... G4Media.ro.
22:10
11 morţi și 130 de răniți în urma unei explozii la o uzină militară din Rusia / O altă explozie accidentală a ucis 17 oameni în 2021 # G4Media
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au... G4Media.ro.
21:50
Filmul ”Two Seasons, Two Strangers” a câştigat marele premiu al Festivalului Internațional de la Locarno / Lista câștigătorilor # G4Media
Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă premiul cel mare, Pardo d’Oro, la cea... G4Media.ro.
21:40
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară. O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
21:30
Opt pagini uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska dezvăluie detalii despre întâlnirea Trump-Putin (NRP și presa franceză) # G4Media
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior... G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată: ”Infecţiile nosocomiale nu se mai ascund!” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
21:00
O echipă de fizicieni chinezi, condusă de celebrul Pan Jianwei, a construit cea mai mare rețea de atomi realizată vreodată pentru un calculator cuantic, un... G4Media.ro.
21:00
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri „complete şi aprofundate”,... G4Media.ro.
20:50
VIDEO | Rețetă antirisipă: Nimic nu se aruncă / După ce ai tăiat pepenele verde, nu trebuie să arunci cojile / Poți face din ele cea mai bună și aromată dulceață # G4Media
Dacă tot ne străduim să reducem risipa alimentară, ce ar fi să vorbim despre o dulceață pe care o poți face din ceva ce ai... G4Media.ro.
20:40
Ministra de Externe anunță că Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință, a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care... G4Media.ro.
20:30
Diferențele dintre hrana uscată și hrana umedă pentru animale de companie: Când și de ce să alegi una sau alta # G4Media
Alegerea între hrana uscată și cea umedă pentru animale de companie poate părea simplă, dar dacă vrei ce e mai bun pentru prietenii tăi cu... G4Media.ro.
20:30
Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: ”Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina” # G4Media
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina... G4Media.ro.
19:10
Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, marcând primele... G4Media.ro.
18:50
Președintele Nicușor Dan, despre întâlnire Trump-Putin privind Ucraina: ”O primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a reacționat, sâmbătă, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, privind încheierea războiului din Ucraina, și a transmis pe X că întrevederea din Alaska... G4Media.ro.
18:40
Astronauții duc agricultura în spațiu: „pernele de semințe” deschid un nou capitol al misiunilor ISS # G4Media
Pe 1 august 2025, echipajul misiunii Crew-11 a decolat spre Stația Spațială Internațională, aducând cu ei un experiment revoluționar în agricultura spațială: VEG-03, dotat cu... G4Media.ro.
18:30
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk (surse Financial Times) # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk,... G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:10
Luxul în lumea animalelor de companie: De la spa-uri pentru câini la terapeuți pentru pisici – un boom în căutările online din SUA # G4Media
Industria animalelor de companie din SUA, evaluată la peste 136 de miliarde de dolari, trece printr-o perioadă de lux absolut. Între iulie 2024 și iunie... G4Media.ro.
18:10
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya # G4Media
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a... G4Media.ro.
18:10
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, transmite Ministrul Sănătății # G4Media
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces... G4Media.ro.
18:00
Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA # G4Media
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu... G4Media.ro.
17:50
VIDEO Cristian Pistol, șeful CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești / Când trebuie finalizat tronsonul finanțat prin Programul Transport? # G4Media
Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe... G4Media.ro.
17:50
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter # G4Media
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce... G4Media.ro.
17:40
O echipă de cercetători creează „discuri solare autonome” capabile să plutească în mezosferă, deschizând multiple posibilități de explorare # G4Media
O echipă de cercetători de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard, a realizat un dispozitiv inovator, de forma unui disc... G4Media.ro.
17:40
Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă... G4Media.ro.
17:30
De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri... G4Media.ro.
17:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters) # G4Media
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,... G4Media.ro.
17:30
„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939” # G4Media
Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur... G4Media.ro.
17:20
Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia # G4Media
O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi... G4Media.ro.
17:10
Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
17:00
Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul... G4Media.ro.
16:50
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # G4Media
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat... G4Media.ro.
16:50
Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă # G4Media
Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea... G4Media.ro.
16:50
MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate # G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin... G4Media.ro.
16:40
Istoria gusturilor la români (Ep. 5) | Cum a ajuns cartoful a doua pâine a României / Prima dată a fost cultivat în Transilvania, iar apoi a ajuns în Moldova / Gheorghe Șincai cataloghează cartofii drept „perele cele de pământ” # G4Media
Așa după cum am văzut în episoadele anterioare, multe dintre alimentele cele mai consumate în zilele noastre, acum 200 de ani nici măcar nu erau cunoscute.... G4Media.ro.
16:40
Ghețarii arctici se confruntă cu un declin „terminal”, pe măsură ce microbii accelerează topirea gheții. # G4Media
Oamenii de știință din Svalbard (Oceanul Atlantic, Norvegia) se află într-o cursă contra cronometru pentru a studia microbii polari, în timp ce încălzirea globală amenință... G4Media.ro.
16:40
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League # G4Media
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos,... G4Media.ro.
16:40
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # G4Media
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul... G4Media.ro.
16:40
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale Drumului Naţional 1, în județul Prahova / Poliţia recomandă rute alternative # G4Media
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri... G4Media.ro.
16:20
Modul în care Hamas a folosit un Mickey Mouse jihadist pentru a transforma copiii în teroriști # G4Media
În timp ce copiii din Statele Unite au crescut cu emisiuni precum Mister Rogers’ Neighborhood, care îi învățau că sunt speciali așa cum sunt, copiii... G4Media.ro.
16:20
Liderii Europei, după întâlnirea fără rezultat dintre Trump și Putin: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO / Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample” # G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem... G4Media.ro.
16:00
Pădurea amazoniană la un pas de colaps / Aceasta ar putea deveni savană în mai puțin de un secol # G4Media
Pădurea amazoniană, „plămânul verde” al planetei, se apropie periculos de un punct critic care i-ar putea schimba radical ecosistemul. În cel mult 100 de ani,... G4Media.ro.
16:00
Alimentul ieftin din supermarket care prelungește viața câinelui tău. Include-l în hrana patrupedului și vezi cum se transformă: devine mai energic, sănătos și fericit # G4Media
Când vine vorba de alimentația canină, stăpânii animalelor de companie caută adesea cele mai scumpe suplimente pentru sănătatea patrupedelor. Totuși, potrivit nutriționistului Cameron Wimble, răspunsul... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.