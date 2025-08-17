BANCUL ZILEI: Povești din familie
DCNews, 17 august 2025 07:30
Acum 30 minute
07:30
Acum 8 ore
23:50
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
Acum 12 ore
23:40
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
22:40
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți
22:10
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii". Dezbateri aprinse într-o țară din UE
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
22:00
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
21:10
Unde ar putea avea loc summitul Putin-Zelenski-Trump. Propunerea lui Friedrich Merz
20:40
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
20:40
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
20:40
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
20:20
Situație bizară în Fălticeni. Un râs a scăpat pe străzi din lesa unui bărbat, locuitorii avertizați prin mesaj RO-ALERT
Situație bizară în Fălticeni. Un râs a scăpat pe străzi din lesa unui bărbat, locuitorii avertizați prin mesaj RO-ALERT
20:10
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
19:10
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump
19:10
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump
Acum 24 ore
18:40
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
18:10
Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump
17:40
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
17:20
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte
16:40
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)
16:40
Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi
16:10
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte
15:50
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
15:40
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
15:30
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington
14:50
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
14:30
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
14:00
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
13:40
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
13:30
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată" după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisament lui Putin
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
13:20
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
12:30
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
12:20
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
10:50
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
09:30
Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin
09:10
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska
09:10
Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ”
08:20
Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin
Ieri
07:40
Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord
07:30
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
01:30
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă
00:50
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
00:50
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
15 august 2025
23:50
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt
23:50
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
23:10
Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc
23:10
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
22:30
Banc tare cu Iohannis
22:10
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
22:10
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
22:00
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o "fanfară" de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat "URSS"
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o ”fanfară” de 4 avioane invizibile F-22 Raptor / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
