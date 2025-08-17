Armata israeliană va muta locuitorii din Gaza în sudul enclavei

G4Media, 17 august 2025 07:30

Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei,...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
07:50
ESPN nu va difuza documentarul lui Spike Lee despre fundaşul NFL Colin Kaepernick / Jucătorul de fotbal american a îngenunchiat în timpul imnului SUA pentru a protesta față de ”rasismul sistemic și brutalitatea poliției” G4Media
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere...   G4Media.ro.
07:50
Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald...   G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:40
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH, a ”ficatului gras” G4Media
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
07:30
Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului G4Media
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat...   G4Media.ro.
07:20
Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore G4Media
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă...   G4Media.ro.
07:20
Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech G4Media
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech),...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Scrutinul este decisiv după 20 de ani de socialism și o criză economică gravă G4Media
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
03:20
Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
11 persoane, din care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Acţiunea de căutare a Salvamont este dificilă din cauza întunericului G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii...   G4Media.ro.
23:10
Călătorii fericite pentru pasagerii cu blăniță: Trenurile poloneze au transportat peste 238.000 de animale în doar 6 luni G4Media
PKP Intercity, principalul operator feroviar de lungă distanță din Polonia, a stabilit un record impresionant în prima jumătate a anului 2025: aproape 238.500 de animale de...   G4Media.ro.
23:10
Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare (CNN) G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir...   G4Media.ro.
22:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară / O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009” G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe...   G4Media.ro.
22:20
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Turneul de tenis de la Cleveland G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland, transmite News.ro. Sorana...   G4Media.ro.
22:10
11 morţi și 130 de răniți în urma unei explozii la o uzină militară din Rusia / O altă explozie accidentală a ucis 17 oameni în 2021 G4Media
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au...   G4Media.ro.
21:50
Filmul ”Two Seasons, Two Strangers” a câştigat marele premiu al Festivalului Internațional de la Locarno / Lista câștigătorilor G4Media
Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă premiul cel mare, Pardo d’Oro, la cea...   G4Media.ro.
21:40
21:30
Opt pagini uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska dezvăluie detalii despre întâlnirea Trump-Putin (NRP și presa franceză) G4Media
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior...   G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată: ”Infecţiile nosocomiale nu se mai ascund!” G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind...   G4Media.ro.
21:00
China doboară un record mondial / Cea mai mare rețea de atomi pentru calcul cuantic G4Media
O echipă de fizicieni chinezi, condusă de celebrul Pan Jianwei, a construit cea mai mare rețea de atomi realizată vreodată pentru un calculator cuantic, un...   G4Media.ro.
21:00
Statele Unite suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza G4Media
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri „complete şi aprofundate”,...   G4Media.ro.
20:50
VIDEO | Rețetă antirisipă: Nimic nu se aruncă / După ce ai tăiat pepenele verde, nu trebuie să arunci cojile / Poți face din ele cea mai bună și aromată dulceață G4Media
Dacă tot ne străduim să reducem risipa alimentară, ce ar fi să vorbim despre o dulceață pe care o poți face din ceva ce ai...   G4Media.ro.
20:40
Ministra de Externe anunță că Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință, a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care...   G4Media.ro.
20:30
Diferențele dintre hrana uscată și hrana umedă pentru animale de companie: Când și de ce să alegi una sau alta G4Media
Alegerea între hrana uscată și cea umedă pentru animale de companie poate părea simplă, dar dacă vrei ce e mai bun pentru prietenii tăi cu...   G4Media.ro.
20:30
Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: ”Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina” G4Media
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina...   G4Media.ro.
19:10
Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare” G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, marcând primele...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Președintele Nicușor Dan, despre întâlnire Trump-Putin privind Ucraina: ”O primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta” G4Media
Președintele Nicușor Dan a reacționat, sâmbătă, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, privind încheierea războiului din Ucraina, și a transmis pe X că întrevederea din Alaska...   G4Media.ro.
18:40
Astronauții duc agricultura în spațiu: „pernele de semințe” deschid un nou capitol al misiunilor ISS G4Media
Pe 1 august 2025, echipajul misiunii Crew-11 a decolat spre Stația Spațială Internațională, aducând cu ei un experiment revoluționar în agricultura spațială: VEG-03, dotat cu...   G4Media.ro.
18:30
Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk (surse Financial Times) G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk,...   G4Media.ro.
18:10
Luxul în lumea animalelor de companie: De la spa-uri pentru câini la terapeuți pentru pisici – un boom în căutările online din SUA G4Media
Industria animalelor de companie din SUA, evaluată la peste 136 de miliarde de dolari, trece printr-o perioadă de lux absolut. Între iulie 2024 și iunie...   G4Media.ro.
18:10
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya G4Media
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a...   G4Media.ro.
18:10
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, transmite Ministrul Sănătății G4Media
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces...   G4Media.ro.
18:00
Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA G4Media
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu...   G4Media.ro.
17:50
VIDEO Cristian Pistol, șeful CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești / Când trebuie finalizat tronsonul finanțat prin Programul Transport? G4Media
Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane și 150 de utilaje pe...   G4Media.ro.
17:50
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter G4Media
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce...   G4Media.ro.
17:40
O echipă de cercetători creează „discuri solare autonome” capabile să plutească în mezosferă, deschizând multiple posibilități de explorare G4Media
O echipă de cercetători de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard, a realizat un dispozitiv inovator, de forma unui disc...   G4Media.ro.
17:40
Marc Marquez câștigă sprintul din Marele Premiu al Austriei, pornind din a doua linie G4Media
Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă...   G4Media.ro.
17:30
Traseul de drumeții care leagă 46 de sate grecești antice G4Media
De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri...   G4Media.ro.
17:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska (surse Reuters) G4Media
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska,...   G4Media.ro.
17:30
„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939” G4Media
Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur...   G4Media.ro.
17:20
Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia G4Media
O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi...   G4Media.ro.
17:10
Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO” G4Media
Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem...   G4Media.ro.
17:00
Oleksandr Usyk cere prelungirea termenului pentru a-l înfrunta pe Joseph Parker G4Media
Suferind de dureri de spate, campionul mondial incontestabil la categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, a cerut o amânare pentru a-și înfrunta challengerul oficial pentru titlul...   G4Media.ro.
16:50
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma G4Media
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat...   G4Media.ro.
16:50
Marea Britanie recomandă ștergerea emailurilor și fotografiilor vechi pentru a combate seceta / Legătura dintre stocarea datelor și consumul de apă G4Media
Guvernul britanic le cere cetățenilor să ia o măsură neobișnuită pentru a economisi apă în timpul secetei: să șteargă emailuri, fotografii și fișiere vechi. Recomandarea...   G4Media.ro.
16:50
MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin...   G4Media.ro.
16:40
Istoria gusturilor la români (Ep. 5) | Cum a ajuns cartoful a doua pâine a României / Prima dată a fost cultivat în Transilvania, iar apoi a ajuns în Moldova / Gheorghe Șincai cataloghează cartofii drept „perele cele de pământ” G4Media
Așa după cum am văzut în episoadele anterioare, multe dintre alimentele cele mai consumate în zilele noastre, acum 200 de ani nici măcar nu erau cunoscute....   G4Media.ro.
16:40
Ghețarii arctici se confruntă cu un declin „terminal”, pe măsură ce microbii accelerează topirea gheții. G4Media
Oamenii de știință din Svalbard (Oceanul Atlantic, Norvegia) se află într-o cursă contra cronometru pentru a studia microbii polari, în timp ce încălzirea globală amenință...   G4Media.ro.
16:40
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League G4Media
Meciul Aberdeen – FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos,...   G4Media.ro.
16:40
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat G4Media
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul...   G4Media.ro.
