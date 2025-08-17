Ucraina: Refuzul Moscovei pentru un armistiţiu “complică situaţia”, afirmă Zelenski
Financial Intelligence, 17 august 2025 07:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui
Acum 30 minute
07:30
Ucraina: Refuzul Moscovei pentru un armistiţiu "complică situaţia", afirmă Zelenski
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui
Acum o oră
07:20
Trump susţine planul teritorial al lui Putin pentru Ucraina, dar Zelenski îl respinge (sursă AFP) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump susţine propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul
Acum 12 ore
21:40
Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump, constată premierul polonez Tusk # Financial Intelligence
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump
21:40
Trump asigură că nu intenţionează deocamdată să penalizeze China pentru achiziţiile de petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska
21:20
Merz: SUA sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina # Financial Intelligence
Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat sâmbătă cancelarul german Friedrich
20:10
Putin a propus la summitul cu Trump să diminueze pretenţiile teritoriale faţă de Ucraina în schimbul controlului deplin în Doneţk (presă) # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina
Acum 24 ore
18:50
Lideri europeni, invitaţi la Washington la întâlnirea dintre Trump şi Zelenski (Reuters) # Financial Intelligence
Lideri europeni au fost invitaţi să participe luni la Washington la întâlnirea la care preşedintele american Donald Trump
13:20
Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este un „acord de pace”, nu un armistițiu, afirmă Trump # Financial Intelligence
Într-o schimbare radicală a poziției sale, președintele SUA, Donald Trump, afirmă că un „acord de pace" este cea
13:00
Liderii europeni, după summitul SUA-Rusia: Suntem pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral cu sprijin european; Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit; Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță # Financial Intelligence
Liderii europeni se declară pregătiți să colaboreze cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea unui summit
12:50
Deficit, recesiune și paradoxul reformei statului în România (opinie Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Una dintre constantele istoriei economice recente este că marile reforme ale statului
12:40
Victor Negrescu: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina. Aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui
11:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta
10:00
The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # Financial Intelligence
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The
10:00
Summitul SUA-Rusia/ Trump discută telefonic cu Zelenski şi liderii europeni din NATO # Financial Intelligence
Casa Albă a anunţat sâmbătă dimineaţă că preşedintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii ţărilor europene din
09:40
Investitorii reacționează la summitul SUA-Rusia care nu a ajuns la niciun acord – Reuters # Financial Intelligence
Summitul mult așteptat dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, de vineri, nu a dus
09:10
Înconjurat de avioane de vânătoare, un covor roșu și un slogan plin de speranță — „În căutarea păcii"
09:10
PE SCURT: „10 din 10”: Ce se știe despre summitul de trei ore dintre Putin și Trump – agenţia rusă TASS # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au încheiat întâlnirea de la Anchorage, Alaska. Cei
08:40
Trump declară că el şi Putin au căzut “în mare” de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul
08:40
Este 1:0 pentru Putin, declară Wolfgang Ischinger, fost şef al Conferinţei de Securitate de la Munchen # Financial Intelligence
Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii
08:10
Citatul săptămânii: “Priviţi soluţia, nu problema! Şi nu renunţaţi niciodată, din absolut niciun motiv. Acest gând merită spus, reţinut şi aplicat întotdeauna. Este foarte important.” –Donald Trump # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: "Priviţi soluţia, nu problema! Şi nu renunţaţi niciodată, din absolut niciun motiv. Acest gând merită spus, reţinut şi aplicat întotdeauna. Este foarte important." –Donald Trump
Ieri
07:10
Israelul poartă negocieri pentru relocarea palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud – surse Reuters # Financial Intelligence
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în
06:50
Personal britanic este pregătit să sosească în Ucraina de îndată ce luptele încetează (guvern) # Financial Intelligence
Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin
06:50
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat situaţia dificilă a copiilor din Ucraina şi Rusia într-o
06:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus
06:40
Preşedinta peruană Dina Boluarte a declarat vineri că nu va ceda "niciun centimetru pătrat" din insula Santa Rosa,
06:40
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus vineri, în Alaska, omologului său american Donald Trump ca următorul summit să
06:30
Putin a depus o coroană de flori la cimitirul din Alaska unde se află rămăşiţele unor piloţi sovietici # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a depus vineri o coroană de flori la un cimitir din Alaska, unde se
06:30
Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin,
06:20
Ministerul Finanțelor: Fitch reconfirmă ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ # Financial Intelligence
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul
06:20
Hillary Clinton, dispusă să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel dacă pune capăt războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Democrata Hillary Clinton, fostă Primă Doamnă și candidată la președinție din partea partidului său la alegerile din 2016,
06:10
SUA: Preşedintele american afirmă că nu crede că omologul său chinez va acţiona în privinţa Taiwanului # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său chinez Xi Jinping i-a spus că ţara sa
02:20
Conferinţa de presă Trump – Putin; Trump: S-a înregistrat progres astăzi; Putin: Negocierile noastre s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, de respect reciproc # Financial Intelligence
Vladimir Putin a deschis conferința de presă comună cu Donald Trump — o schimbare față de protocolul obișnuit.
15 august 2025
22:30
În timp ce Trump și Putin se întâlnesc, avioane de război americane survolează zona # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, l-a întâmpinat pe președintele rus, Vladimir Putin, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.
22:30
SUA ia în considerare sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil dacă Putin refuză încetarea focului # Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea impunerii de sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft PJSC și Lukoil PJSC,
22:00
Articol preluat din Townhall, via Ambasada României în SUA În 1818, în inima Transilvaniei, un băiat pe nume
21:40
Zi istorică: Întâlnirea dintre Trump şi Putin va fi în format “trei la trei”; summitul ar putea dura între șase și șapte ore # Financial Intelligence
Summitul din această seară dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, ar putea dura
21:40
Rusia pregătește testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene # Financial Intelligence
Rusia se pregătește să testeze noua sa rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și capacitate nucleară și, dacă
21:30
Zi istorică: Sosirea lui Putin pe covorul roșu va fi „greu de digerat”, afirmă un diplomat european # Financial Intelligence
Un diplomat european a declarat pentru CNN că va fi „greu de digerat" sosirea pe covorul roșu a
18:40
Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că "se bazează" pe omologul său american Donald Trump pentru a
18:40
Nicuşor Dan, “relativ pesimist” cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump
16:30
Cum să dublezi o taxă fără să trezești investitorii – lecția nocturnă a Guvernului Bolojan (Victor Stănilă) # Financial Intelligence
de Victor Stănilă, managing partner Victor Stanila Law Office Există o regulă nescrisă în politica românească: dacă vrei
16:10
Ilie Bolojan: Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din
16:00
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi # Financial Intelligence
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a
16:00
China se opune impunerii de noi sancţiuni europene împotriva Iranului pentru programul său nuclear # Financial Intelligence
China a declarat vineri că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit
16:00
Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei
15:30
Deutsche Bahn caută un nou director general, pentru a superviza modernizarea operatorului feroviar de stat # Financial Intelligence
Directorul general al Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, va părăsit compania, înainte de încheierea contractului său, în 2027,
15:30
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde
11:50
IMM-urile, în pericol de blocaj financiar dacă se abrogă „eșalonarea simplificată” (FICSIMM) # Financial Intelligence
Abrogarea mecanismului de „eșalonare la plată, în formă simplificată" – una din măsurile ce fac parte din proiectul
10:10
Toți funcționarii publici din cadrul ONJN sunt supuși în mod obligatoriu unei testări psihologice periodice, o dată la 2 ani (proiect) # Financial Intelligence
Toți funcționarii publici din cadrul ONJN sunt supuși în mod obligatoriu unei testari psihologice periodice, o data la
10:00
Persoanele fizice care obțin venituri din chirii pe termen scurt, obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal (proiect) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală au
