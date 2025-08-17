Ucraina: Refuzul Moscovei pentru un armistiţiu “complică situaţia”, afirmă Zelenski

13:00

Liderii europeni se declară pregătiți să colaboreze cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea unui summit […] The post Liderii europeni, după summitul SUA-Rusia: Suntem pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și cu președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral cu sprijin european; Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit; Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță appeared first on Financial Intelligence.