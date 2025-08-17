Csikszereda - Universitatea Craiova, oltenii vor să rămână lideri în Superligă » Cum arată echipele probabile

17:00

Al treilea meci de pe teren propriu din startul actualului sezon al Superligii aduce cele mai dificil adversar pentru Farul Constanța. Alb-albaștrii se duelează luni seara, de la ora 21.30, cu U Cluj, în etapa a 6-a, iar antrenorul Ianis Zicu a catalogat formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău drept cea mai bună pe care o întâlnește în debutul campionatului.Acest lucru în condițiile în care constănțenii au evoluat deja pe terenul campioanei FCSB, unde au și câștigat. ...