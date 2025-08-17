Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului
HotNews.ro, 17 august 2025 08:40
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, i-a trimis o „scrisoare de pace” președintelui rus Vladimir Putin, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume, scrie agenția de știri Anadolu. Președintele Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea…
Acum 5 minute
09:00
Familia Pintilie, proprietara unei rețele de benzinării din Vrancea, își extinde rapid investițiile imobiliare din București # HotNews.ro
Familia antreprenorială Mariana și Lucian Pintilie, care gestionează o rețea de benzinării în Focșani și în județul Vrancea, este în curs de autorizare a celui de-al doilea său proiect rezidențial realizat pe cont propriu de…
Acum 10 minute
08:50
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume # HotNews.ro
Cu o lungime de 17 kilometri și traversabil în doar șapte minute, tunelul este construit sub Marea Baltică, între Danemarca și Germania. Când va fi gata, va devini nu doar cel mai lung tunel scufundat…
Acum 30 minute
08:40

08:30
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea # HotNews.ro
Un american de 60 de ani a fost spitalizat trei săptămâni după ce a înlocuit sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de…
Acum o oră
08:10
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC. Poliţia…
Acum 2 ore
07:40
Marea Britanie și-a pierdut avantajul față de Italia și a rămas și în urma Franței în ultimul deceniu, arată cifrele PIB-ului pe cap de locuitor, citate de publicația elenă Money Review. Subperformanța economiei britanice este…
07:10
Țara în care salariul minim a ajuns să valoreze echivalentul unui singur dolar. „Suntem în fața unei încălcări a demnității umane”. # HotNews.ro
Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.…
07:10
Documente secrete privind summitul Putin-Trump au fost găsite într-o imprimantă a unui hotel din Anchorage # HotNews.ro
Vineri, Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Anchorage, Alaska , stârnind mari speranțe pentru un acord privind războiul din Ucraina. A doua zi după summit, documente legate de summit, cu însemnele Departamentului de…
07:00
România care se stinge în liniște: localitățile în care în ultimii 5 ani au venit pe lume doar 3 copii. Într-o comună cu 10 sate s-au născut 3 copii # HotNews.ro
În 2024, România a înregistrat sub 150.000 de nașteri – cel mai mic număr de la 1930 încoace. În România există comune întregi unde nașterile se numără pe degete. La Ceru-Băcăinți (Alba), Brebu Nou (Caraș-Severin)…
Acum 12 ore
00:00
VIDEO Cum s-a lăudat Kremlinul că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 în drumul de întoarcere spre Rusia # HotNews.ro
Kremlinul a postat sâmbătă pe Telegram un scurt clip video în care arată cum avioane de vânătoare americane au escortat avionul prezidențial al lui Vladimir Putin la plecarea sa din Alaska, după întâlnirea avută vineri…
16 august 2025
23:30
Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a șasea din SuperLiga. Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1 Gazdele au deschis scorul în…
23:10
Lupte ruso-ucrainene în regiunea Sumî. Kievul se așteaptă la o ofensivă majoră a armatei lui Putin # HotNews.ro
Armata ucraineană a anunțat că a împins forțele rusești cu doi kilometri în regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, în care Rusia controlează circa 200 kilometri pătrați, informează Reuters. „Soldații ucraineni continuă acțiunel de luptă pentru…
22:40
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile. Ultima dată când Zelenski s-a…
22:40
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump/ Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean # HotNews.ro
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz,…
22:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca…
22:00
Nicuşor Dan va participa duminică la videoconferința cu liderii țărilor din „Coaliția voluntarilor” care susțin Ucraina. Detaliile date de șefa MAE # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a informat că preşedintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei voluntarilor” (sau Coaliţia de Voinţă), coaliţia ţărilor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia. Reuniunea…
21:40
„Creșterea economică e cert că nu se va materializa”, afirmă un consilier prezidențial. Ce spune despre riscul de recesiune # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul României este construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, care nu va fi atinsă.…
21:10
Un râs care era plimbat în lesă a fost scăpat pe străzile din Fălticeni. Localnicii, avertizați prin Ro-Alert # HotNews.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din…
21:00
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei # HotNews.ro
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina şi nici decizii privind Europa fără Europa”, relatează…
20:40
La summitul cu Trump, Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos, constată un lider european # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia…
20:40
SuperLiga: Fotbalistul care impresionează la FC Argeș a fost aproape de Dinamo: „A fost un semn de întrebare” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a dezvăluit că l-a monitorizat în această vară pe Caio Ferreira (24 de an), fotbalist care a semnat cu FC Argeș. Ajuns gratis la formația piteșteană, brazilianul a livrat…
20:10
Trump-Putin – Alaska, urmări: „A sosit momentul Vietnam pentru Ucraina, în care SUA îi va cere să accepte cedarea teritoriului?” O publicație conservatoare americană se întreabă ce va face Trump luni la întâlnirea cu Zelenski # HotNews.ro
După summitul din Anchorage, Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Până atunci, duminică, liderii europeni se vor sfătui într-o videoconferință la care va lua parte și președintele României, Nicușor Dan. …
20:00
Infecțiile nosocomiale vor fi raportate într-un registru electronic. Ministrul Sănătății: „Pacienții merită spitale sigure/ Nu mai ascundem problemele” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va fi implementat un registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale, în care vor putea fi sesizate autoritățile privind infecțiile nosocomiale care se înregistrează…
Acum 24 ore
19:50
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii # HotNews.ro
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 și se intensifică cu rapiditate, conform unui anunț făcut sâmbătă de Centrul Național pentru…
19:20
O mare companie americană a fost rechemată să investească în Rusia. O ofertă însoțită de trei condiții # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să îşi recâştige participaţiile în proiectul petrolier şi de gaze Sahalin-1, relatează Reuters, preluată…
19:20
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei # HotNews.ro
Fără o strategie proprie clară pentru încheierea războiului, liderii europeni sunt îngrijorați acum că președintele Donald Trump va forța Kievul să accepte condiții care favorizează prea mult Rusia, inclusiv cedarea unor teritorii pe care Moscova…
19:00
„Poziția noastră, neschimbată”. Concluziile transmise de președintele Nicușor Dan după summitul Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că reuniunea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin reprezintă „o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace” în…
18:50
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”/ Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei întâlniri televizate cu înalți oficiali ruși, la Kremlin, că vizita s-a în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, informează agenția Reuters. De asemenea, Putin le-a…
18:50
Condiția pusă de Putin lui Trump în schimbul înghețării frontului. Cele două regiuni din care Ucraina ar trebui să se retragă # HotNews.ro
Conform Financial Times , Vladimir Putin i-a pus lui Donald Trump o condiție pentru încheierea războiului: retragerea Ucrainei din regiunea Donețk și Lugansk, oferind în schimb „înghețarea” restului liniei frontului. Președintele rus a prezentat propunerea…
18:30
DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți # HotNews.ro
Peste 55.000 de studenți străini au absolvit, în ultimii 5 ani universitari complet încheiați (2019-2024), cursuri de licență, masterat și doctorat la universități din România. Cele mai căutate studii sunt cele de medicină, iar, exceptând…
18:30
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post. Potrivit publicației citate, China…
18:20
”Supraviețuitorii” inflației ridicate din trecut au câteva sfaturi care s-ar putea să ți se potrivească # HotNews.ro
Actualul puseu inflaționist este o noutate doar pentru cei născuți în perioada Revoluției din 1989, care erau prea mici pentru a conștientiza creșterile de prețuri din anii 1993-2000, când rata inflației avea valori de 3…
18:10
Aspru cu Ion Iliescu, un important intelectual român spune că a-i pune pe umeri toată vina înseamnă a scăpa rețeaua Securității, care încă joacă România după propriile interese # HotNews.ro
Disident anticomunist, arestat în decembrie 1989, Gabriel Andreescu a fost unul dintre criticii consecvenți ai lui Ion Iliescu în toate mandatele președintelui. Acum, el a așteptat câteva zile, pentru a se diminua starea de polemică…
17:40
Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor acționa # HotNews.ro
Un al doilea contingent format din 40 de pompieri români a ajuns sâmbătă în Grecia, pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor și de monitorizare în…
17:30
Femeile din politică sunt mai expuse atacurilor personale în online decât bărbații / „Se așteaptă ca ele să rămână în sfera privată, iar dacă nu, sunt pedepsite” # HotNews.ro
În Europa, femeile din politică nu trebuie să fie celebre pentru a fi ținta atacurilor din mediul online, arată un studiu publicat în revista Politics and Gender. Un profesor de la Universitatea din Oxford explică…
17:20
VIDEO Zeci de mii de hectare de pădure, afectate de incendiile din Spania. Armata a fost chemată să-i ajute pe pompieri # HotNews.ro
Spania se află în a treia săptămână de caniculă, iar incendiile au cuprins suprafațe mari în zonele de nord-vest și vest, unde armata a fost trimisă să ajute la stingerea flăcărilor, informează AFP. Castilla-Leon, Galicia,…
17:10
Compania aeriană low-cost Wizz Air introduce 15 noi rute din România pentru sezonul de iarnă 2025-2026, către mai multe destinații populare, cu tarife care încep de 99 de lei, potrivit unui anunț făcut de companie.…
17:10
Reacția piețelor financiare la summitul Trump- Putin: „Cu siguranţă nu convinge Europa să renunţe la sancţiuni” # HotNews.ro
Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului…
17:00
Preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dar fără aderarea formală la NATO. O propunere formulată…
16:20
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei” # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea „presiunii” asupra Rusiei atât timp cât „nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei”, transmit France Presse, Reuters…
16:10
Dinamo a remizat, scor 1-1, pe Arena Națională, cu UTA Arad, în etapa a 6-a din SuperLigă. Pentru „câini” a punctat Mamoudou Karamoko (minutul 59), în timp ce pentru arădeni a marcat Hakim Abdallah (minutul…
16:10
VIDEO Explozie la o fabrică de armament în Rusia. Explicația autorităților pentru incident # HotNews.ro
O explozie care a avut loc într-o uzină de armament în regiunea Riazan a dus la moartea a 11 persoane, au informat autoritățile ruse, care socotesc ca cea mai probabilă pista nerespectării normelor de siguranță,…
16:00
VIDEO Lanț uman pe o plajă din Jupiter pentru salvarea a trei turiști. Un bărbat a murit # HotNews.ro
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat sâmbătă, pe plaja Delta din stațiunea Jupiter, iar alți doi copii au fost la un pas de tragedie, după ce au intrat în marea agitată, cu…
15:50
Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi resuscitat # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează News.ro. Primele date arată că…
15:30
Reacția lui Viktor Orban după summitul din Alaska. „Lumea este astăzi un loc mai sigur decât era ieri” # HotNews.ro
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior,…
15:30
VIDEO Jaf de circa 2 milioane de dolari, în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de bijuterii # HotNews.ro
Bărbați mascați au furat diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole în valoare de 2 miloane de dolari, într-un jaf comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, SUA, care a durat…
15:10
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska # HotNews.ro
Luni, Zelenski va merge la Casa Albă, după ce în Alaska omul care a pornit cel mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial încoace a asigurat că nu vrea decât pace, dar…
15:10
Care sunt barierele prin care jurnaliștii G4Media vor să-și protejeze independența în trustul lui Radu Budeanu. „Dacă ei sunt puternici, va fi bine” # HotNews.ro
În comunicatul care anunța preluarea grupului G4 Media de către grupul Titluri Quality, controlat de afaceristul Radu Budeanu, se menționează că noul proprietar a acceptat să semneze un „Acord privind independența editorială”. Cum arată acordul…
14:50
Modul în care citim s-a schimbat extraordinar în ultimele decenii. Mersul la bibliotecă, de unde împrumuți cărți sau unde te așezi în sala de lectură, e mult înlocuit de de experiența răsfoitului de pagini electronice,…
14:40
Zeci de morți și sute de dispăruți în urma unei ruperi de nori care a lovit Kashmirul indian # HotNews.ro
Dezastrul vine la o săptămână după inundațiile mortale dintr-un stat vecin, mărind numărul tot mai mare de victime ale fenomenelor meteorologice extreme din regiunea Himalaya. Cel puțin 60 de persoane au fost ucise și peste…
