Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump

Fanatik, 17 august 2025 08:40

Volodimir Zelenski consideră inacceptabilă cedarea de teritorii către Rusia şi îl acuză pe Putin că respinge apelurile de încetare a focului.

Acum 10 minute
08:50
Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a pățit liderul de la Kremlin: „Ce e în neregulă cu ele?”. Video Fanatik
Vladimir Putin a fost surprins, la finalul întâlnirii cu Trump, având mișcări ciudate ale picioarelor, astfel că apare întrebarea ce a pățit la genunchi?
Acum 30 minute
08:40
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri Fanatik
Țara unde tinerii sunt dispuși să plătească pentru a se preface că muncesc. Ce program au și de ce apelează la astfel de locuri de muncă false.
08:40
O nuntă a dat peste cap programul oltenilor înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova! Ce decizie a luat conducerea clubului din Bănie Fanatik
Universitatea Craiova s-a confruntat cu probleme în pregătirea meciului din deplasare cu Csikszereda! Cum a rezolvat conducerea clubului problema
08:40
08:30
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc Fanatik
Descoperă rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025. Vezi numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc, cu premii de peste 10 milioane de euro puse în joc.
Acum o oră
08:20
Blestemul accidentărilor din nimic. Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu, care n-a mai câștigat acasă din aprilie! Fanatik
Petrolul a mai pierdut doi fotbaliști, în doar trei zile, ambii atinși de aceeași accidentare - entorsă la gleznă după ce au călcat strâmb
08:10
Ronaldo mania a cuprins India! Cum au putut să reacționeze jucătorii lui FC Goa când au aflat că își vor întâlni idolul. Video Fanatik
Cristiano Ronaldo merge în India! Fanii au luat-o razna când au auzit vestea. Reacție de senzație pe rețelele de socializare.
Acum 2 ore
07:40
Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după două săptămâni de absență Fanatik
Starul Argentinian a intrat în repriza secundă a meciului Inter Miami – Los Angeles Galaxy și a marcat un gol pentru echipa sa
07:40
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie” Fanatik
Cum au reacționat părinții unui tânăr după ce au aflat că fiul lor a câștigat 5 milioane de euro la loto. Motivul care a creat o adevărată dramă în familie.
07:40
Câte echipe românești vom avea în fazele principale ale competițiilor UEFA? Statisticienii au dat răspunsul imediat Fanatik
FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca pentru calificarea în fazele principale ale Europa, respectiv Conference League. Ce cred statisticienii că se va întâmpla în play-off.
07:10
Cum a ajuns Costel Orac la Dinamo: “Eu ţineam cu FC Argeş, pentru Dobrin!” Fanatik
Costel Orac a povestit, în direct la FANATIK Dinamo, cum a ajuns să semneze cu Dinamo București. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte la acel moment.
07:00
Arnold Schwarzenegger, atac dur la adresa lui Donald Trump, după summit-ul din Alaska. „A fost penibil”. Video Fanatik
Fostul campion de culturism, Arnold Schwarzenegger, a făcut comentarii acide la adresa președintelui Donald Trump, după summit-ul din Alaska
Acum 4 ore
06:30
Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!” Fanatik
Emma Răducanu este una dintre tinerele tenismene cu o carieră în plină ascensiune. Cu ce se confruntă sportiva în ultimii ani.
05:40
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit Fanatik
Vacanța mult visată în Spania s-a transformat într-o tragedie pentru un cuplu. Din ce cauză a murit bărbatul și cum explică reprezentanții hotelului cele întâmplate.
Acum 6 ore
04:40
A mers la piscină și a murit după ce un copil a sărit pe el de pe trambulină. Ce gest a făcut băiatul de 10 ani după ce a văzut ce s-a întâmplat Fanatik
Un bărbat de 67 de ani a sfârșit tragic la piscină după ce a fost lovit mortal de un băiat de 10 ani. Ce a făcut puștiul după ce a realizat cât de gravă este fapta sa.
03:40
Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Medicii au rămas șocați când a ajuns la spital Fanatik
Cazul uluitor al unui bărbat care a avut vreme de 8 ani un cuțit în piept. Doctorii au fost uimiți când i-au făcut analizele.
Acum 8 ore
02:40
Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume. Țara se află aproape de România Fanatik
Locul unde au fost ridicate turnurile ondulate, rare pe pământ. Națiunea care le ”adăpostește” e la distanță mică de România.
01:40
Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani Fanatik
Un bărbat a bifat o realizare foarte mare. A dat peste fosilele unei vietăți care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani.
Acum 12 ore
00:50
Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a venit îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la meci. Foto Fanatik
Meciul CS Dinamo - Steaua 0-0 a fost derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Cum a fost surprins unul dintre puținii spectatori prezenți pe „Arcul de Triumf”.
00:40
Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi” Fanatik
Petrolul și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei a șasea din SuperLiga.
00:30
„Craiova are nevoie de psiholog și de un antrenor de faze fixe”. Discurs „la sânge” după nebunia de la Trnava Fanatik
Verdict ferm în direct la FANATIK SUPERLIGA referitor la nevoile de la Universitatea Craiova, după evenimentele de la Trnava! Ce a spus Marius Șumudică
00:10
Marius Măldărășanu știe unde a fost decis meciul Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Acolo este greşeala!”. Sergiu Buș, atac asupra rivalilor: „Mai au de îmbunătățit acest aspect!” Fanatik
Hermannstadt a plecat doar cu un punct de la Ploiești după 1-1 cu Petrolul. Cum a reacționat antrenorul Marius Măldărășanu, dar și jucătorii săi.
00:00
Laurențiu Reghecampf analizează derby-ul Rapid – FCSB. „Eu aș băga prima echipă”. Politic sau Bîrligea, număr 9? Fanatik
Rapid - FCSB este derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga, programat duminică, 17 august, de la 21:30. Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre meci și cum l-ar aborda în calitate de antrenor.
00:00
Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni Fanatik
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an.
16 august 2025
23:50
Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video Fanatik
Un nou act de rasism în sportul mondial. Imnul României, huiduit de maghiari la meciul de baschet dintre cele două echipe naționale.
23:50
Premierul Poloniei, atac dur la adresa lui Vladimir Putin. Ce crede despre summitul cu Donald Trump Fanatik
Premierul Poloniei, cuvinte grele pentru președintele rus, Vladimir Putin. Părerea pe care o are legat de summitul cu Donald Trump.
23:40
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi Fanatik
Alanyaspor și Rizespor s-au întâlnit sâmbătă în cadrul etapei a doua din Superliga Turciei. Umit Akdag și Valentin Mihăilă au fost pe teren în această dispută.
23:20
Documente importante de la summit-ul Trump – Putin, uitate într-un hotel din Alaska. Ce cadou urma să primească liderul rus și ce aveau în meniu Fanatik
Documente confindețiale au fost descoperite într-un hotel din Alaska. Paginile conțineau detalii importante, inclusiv meniul pe care Trump și Putin ar fi trebuit să-l servească
23:20
„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce a spus despre Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid – FCSB: „Am terminat orice discuție”. Video Fanatik
Costel Gâlcă, declarații despre Dan Șucu, Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid - FCSB! Ce a spus antrenorul echipei din Giulești
23:10
Cât de periculoase sunt faimoasele jucării Labubu contrafăcute. O mulțime de astfel de produse se vând în magazine, dar specialiștii trag un semnal de alarmă Fanatik
Se pare că faimoasele jucării Labubu contrafăcute sunt mai periculoase decât ar crede oricine. Specialiștii trag un semnal de alarmă.
23:10
Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei: de la ceasuri la mașini de lux Fanatik
Cristiano Ronaldo o răsfață pe Georgina Rodriguez cu cele mai scumpe cadouri. Ce i-a cumpărat logodnicei sale și la ce prețuri se ridică fiecare obiect.
23:00
Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde vor fi vânturi de 255 km/h Fanatik
Uraganul Erin se intensifică, a atins categoria 5. Locurile unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h.
22:50
Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după Euro 2024?! Explicaţiile lui Edi Iordănescu: “Am fost trist când am văzut că pleacă din Serie A în alte campionate!” Fanatik
Edi Iordănescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre declinul lui Dennis Man de după EURO 2024. Ce a spus fostul selecționer al României
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 17 august 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 17 august 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
A crezut că a rezervat o vacanță de lux pentru familia sa, dar a avut un șoc. Ce a găsit la cazare, de fapt, o femeie Fanatik
O mamă a doi copii a crezut că a rezervat o vacanță de lux pentru familia sa. Când a ajuns la cazare însă a avut un adevărat șoc.
22:40
Nebunie în Mallorca – Barcelona! Campioana en-titre s-a impus cu scandal, într-un meci cu doi eliminați și cu goluri controversate. Video Fanatik
Barcelona s-a impus în runda inaugurală pe terenul celor de la Mallorca, scor 3-0. Gazdele au avut doi jucători eliminați și au contestat ambele goluri marcate de catalani.
22:30
Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Rapid – FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 17 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul Rapid - FCSB.
22:30
Florin Bratu a pus punct controverselor după CS Dinamo – Steaua: „Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat”. Video Fanatik
Florin Bratu, declarație tare după CS Dinamo - Steaua 0-0 din Liga 2: „Nu pretindem că suntem adevăratul Dinamo!”
22:30
Condiția pusă de Vladimir Putin, ce poate aduce pacea în Ucraina. Ce dorește liderul rus în schimbul înghețării frontului Fanatik
Președintele rus Vladimir Putin vine cu o o condiție importantă pentru Ucraina, în schimbul înghețării frontului. Ce dorință are liderul de la Kremlin
22:20
Andrei Vochin știe de ce sezonul acesta al Universității Craiova e cel mai valoros din „era Rotaru”: „Europa e cheia!” Fanatik
Andrei Vochin laudă parcursul Universității Craiova din această vară și explică de ce sezonul în curs poate fi cel mai valoros de când Mihai Rotaru a devenit patronul echipei.
22:00
Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Toată echipa a jucat slab” + I-a înțepat pe rivali: „Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă!” Fanatik
Derby-ul CS Dinamo - Steaua a fost consemnat cu o remiză albă. Cum a reacționat Daniel Oprița la adresa jucătorilor săi, dar și la adresa adversarilor.
22:00
Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni. Animalul a fost scăpat din lesă de către un bărbat Fanatik
Un râs poate fi observat pe străzile orașului Fălticeni. Creatura a scăpat din lesa unui bărbat care l-a luat din Polonia.
21:50
Alex Dobre, declarații în forță înainte de Rapid – FCSB: „Am pregătit un discurs, țin să cred că suntem favoriți”. Video Fanatik
Alex Dobre este gata pentru meciul Rapid - FCSB. Ce a spus fotbalistul giuleștenilor înaintea derby-ului și de ce crede că echipa sa este favorită.
21:50
Ucraina a bombardat Rusia, în pline negocieri de pace. Două persoane, tată și fiu, au murit Fanatik
Ucraina a bombardat Rusia în timpul negocierilor de pace. Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 13 ani, au fost uciși
21:40
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani Fanatik
Au apărut noi ipoteze în cazul celui mai căutat avion din istorie. Unde s-ar fi prăbușit, de fapt, aeronava pilotată de celebra Amelia Earthart.
21:30
Adi Popa nu s-a ferit de cuvinte după remiza cu CS Dinamo: „Noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua” Fanatik
Adi Popa a vorbit la finalul partidei dintre CS Dinamo și Steaua. Interviul fotbalistului „militarilor” a fost întrerupt la un moment dat de alarma de incendiu. Ce s-a întâmplat după.
21:20
Elias Charalambous, cuvinte mari la adresa lui Costel Gâlcă, înainte de Rapid – FCSB: „O să fim prieteni din nou” Fanatik
Rapid - FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 6 din SuperLiga României. Elias Charalambous a avut cuvinte mari la adresa lui Costel Gâlcă.
21:20
Poliția i-a confiscat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline. Banii erau avansul pentru un Aston Martin Valhalla Fanatik
Oamenii legii i-au luat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline. Suma reprezenta avansul pentru un Aston Martin Valhalla.
21:00
Scene emoționante înainte de Wolves – Manchester City! Fanii gazdelor i-au dedicat un moment superb lui Diogo Jota. Video Fanatik
Fanii lui Wolverhampton, primul club pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, au dedicat un moment superb portughezului înainte de meciul cu Manchester City.
20:50
Experiența unei turiste din Rusia care a ajuns în stațiunea lui Kim Jong Un: ”Mergeau în spatele nostru” Fanatik
Întâmplările de care a avut parte o turistă din Rusia după ce a vizitat stațiunea lui Kim Jong Un. Ce a povestit aceasta.
