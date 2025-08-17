Accident grav noaptea trecută pe DN 1 spre Sibiu, după ce un tânăr șofer a ignorat semnul „Stop” la ieșirea de pe un drum lateral
BizBrasov.ro, 17 august 2025 09:00
Accident grav pe DN1, în zona Avrig. Trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune după ce un șofer de 22 de ani nu a respectat semnul ‘Stop’. În urma impactului, o mașină s-a răsturnat, iar un pasager a ajuns la spital. „Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce [...]
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
09:20
Primul autoturism 100% românesc nu a fost Dacia sau Aro. A fost proiectat împreună cu specialiști de la IAR Brașov # BizBrasov.ro
Primele automobile românești nu au fost Dacia, Oltcit sau ARO, așa cum știu majoritatea românilor. De altfel, toate aceste autoturisme au fost de inspirație franțuzească, italiană sau rusească. Adevăratele automobile sută la sută românești au fost produse până în anii 60. Mulți români cred că primul autoturism fabricat la noi în țară a fost Dacia [...]
Acum 30 minute
09:00
Accident grav noaptea trecută pe DN 1 spre Sibiu, după ce un tânăr șofer a ignorat semnul „Stop” la ieșirea de pe un drum lateral # BizBrasov.ro
Acum 24 ore
16:10
„Atmosferă” de minivacanță pe DN 1. Blocaje în trafic în mai multe zone, în special pe sensul spre Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri acționează pe raza județului, pentru menținerea fluenței traficului către zonele turistice. Aceștia avertizează că sâmbătă după-amiază se înregistrează valori crescut pe mai multe porțiuni de pe DN1. Potrivit IJP Prahova, situația traficului la acest moment se prezintă astfel: • Sensurile giratorii Strejnicu și Lukoil – trafic intens pe sensul București–Brașov. • Comarnic – pe sensul [...]
16:00
Un turist englez a murit astăzi pe Platoul Bucegi, după ce a intrat în stop cardio-respirator # BizBrasov.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, astăzi, 16 august, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare. „Un apel venit [...]
15:10
Un copil de 5 ani care s-a rătăcit ieri în Centrul Brașovului a luat-o la goană printre mașini, după ce s-a panicat că nu își mai găsea părinții # BizBrasov.ro
Prima zi a minivacanței a însemnat pentru mulți brașoveni și turiști momente de relaxare și bucurie, iar pentru polițiștii locali — perioadă de atenție maximă și intervenții prompte. Astfel, în jurul orei 21:40, un apel la Dispeceratul Poliției Locale Brașov a anunțat o situație de o gravitate extremă: un copil, lipsit de supravegherea părinților, rătăcea [...]
14:40
Elena Udrea și familia sa, „alergați” de un urs aseară la Sinaia. Cum au reușit să scape de animal # BizBrasov.ro
Fostul ministru Elena Udrea și familia sa au avut parte de un moment terifiant în timp ce se aflau într-o cabana din Sinaia. Un urs s-a apropiat amenințător, riscând să îi pusă în pericol. Recent, familia Elenei Udrea a ales o escapadă montană în Sinaia. În timpul sejurului, un urs a pătruns pe proprietatea unde [...]
13:50
A crescut numărul beneficiarilor de pensii speciale. La cât a ajuns cel mai mare venit din această categorie # BizBrasov.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de persoane, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice. Majoritatea beneficiilor se acordă magistraților și altor categorii cu statut special. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în [...]
13:20
Brașovul, al doilea cel mai scump oraș din țară la capitolul imobiliare. Specialiștii se așteaptă în continuare la creșteri de preț de până la două procente pe lună # BizBrasov.ro
Sunt creșteri mari în piața imobiliară. Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelor cu cele mai mari prețuri la locuințe. Potrivit datelor recente, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi în Cluj a depășit 3.100 de euro/mp, însă sunt zone unde prețul ajunge chiar și la 4 mii de euro. [...]
12:40
Trenurile internaționale care pleacă din Brașov spre Ungaria își schimbă „capătul de lini”, din cauza lucrărilor din de renovare a gării Budapesta Keleti # BizBrasov.ro
Începând cu 24 august și până pe 20 septembrie 2025, Gara Budapesta Keleti va fi închisă complet pentru lucrări de renovare, iar acest lucru va afecta toate trenurile internaționale care folosesc această stație. Ca urmare, călătorii trebuie să știe că trenurile care de obicei pleacă sau sosesc la Budapesta Keleti vor opera temporar din alte [...]
12:30
Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a fost canonizat astăzi. Moaștele sale au fost așezate spre închinare în curtea mănăstirii # BizBrasov.ro
Sâmbătă dimineață, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător au fost purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. După slujba liturghiei a avut loc proclamarea locală a canonizării sale, decisă anul trecut de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Basilica.ro. Cu acest [...]
11:40
Meteorologii au emis mai multe alerte cod galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni dimineaţa. În acest timp, sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben și portocaliu de caniculă. NM a emis un cod galben de furtuni și vijelii, pentru ziua de duminică, între [...]
11:00
Piața acoperișurilor, dominată de companii românești în fața jucătorilor străini. Brașovenii de la Bilka au înregistrat profit în fiecare an de la lansare și până azi # BizBrasov.ro
Compania antreprenorială Bilka Steel domină categoric piața acoperișurilor din România, cu afaceri duble față de următorii doi jucători din piață la un loc, adică Wetterbest și Impro. Află cum s-a detașat compania românească în top dintr-un nou episod din seria „Bătălia titanilor”. Compania românească Bilka Steel a fost înființată în 2007, atunci când antreprenorul Horațiu Țepeș a decis să [...]
10:30
Brașov Jazz & Blues Festival continuă cu o nouă seară de excepție. Care este programul evenimentelor și cine sunt invitații de onoare # BizBrasov.ro
Cea de-a 13-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival continuă în cea de-a treia zi cu noi concerte de excepție și nu numai în mai multe locații din oraș. Totodată, au fost pregătite și surprize pentru cei mici în zona Coresi, precum și deja tradiționala întâlnire a toboșarilor. La cele mai multe dintre evenimente, accesul [...]
09:20
Aplicația de trafic Waze nu va mai funcționa pe anumite telefoane. Care sunt modelele afectate # BizBrasov.ro
Gigantul american Google nu doar că a ales să păstreze platforma Waze separată de Google Maps, dar o actualizează constant cu funcții noi și îmbunătățiri. Totuși, pe măsură ce Waze evoluează, cerințele sale tehnice cresc, iar versiunile mai vechi de Android sunt lăsate în urmă. Waze, aplicația de navigație deținută de Google, nu va mai funcţiona pe [...]
09:20
Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a ales să vină de Sfânta Maria la o importantă mănăstire din județul Brașov: „Nu am vrut să fac anunţ, ca să vină presa după mine. Dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate şi, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, că de Adormirea Maicii Domnului a ales să meargă la mânăstirea de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov, în loc să fie prezent la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, în condiţiile în care este şi comandantul suprem al Armatei Române, pentru că încă din copilărie [...]
Ieri
18:00
Președintele Nicușor Dan, la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile tradiționale organizate la Constanța, alegând în schimb să participe, alături de familie, la o slujbă de Sfânta Maria la Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Șeful statului a transmis totuși un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial pe care aceștia [...]
16:50
„Retroparada Verii”, în centrul Brașovului: Publicul, invitat să admire unele dintre cele mai frumoase vehicule istorice # BizBrasov.ro
Brașovenii, și nu numai, sunt așteptați sâmbătă, 23 august, între orele 12:00 și 16:00, pe Bulevardul Eroilor, în fața Primăriei Brașov, pentru a admira unele dintre cele mai frumoase vehicule istorice. „23 august, o dată cu rezonanță în sufletul multora dintre noi. Odinioară, Ziua Națională a României, astăzi prilej de a ne întoarce, cu nostalgie, [...]
14:30
VIDEO Controale în mai multe zone turistice din județul Brașov: Amenzi de 68.000 de lei pentru 10 agenți economici, verificați înainte de începerea minivacanței de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
În contextul minivacanței prilejuite de sărbătoarea Sf. Maria, când, în județul Brașov, se așteaptă un aflux crescut de turiști, polițiștii brașoveni au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul turismului. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (S.I.C.E.) au organizat o acțiune cu efective extinse în mai multe zone [...]
14:10
FOTO VIDEO Un pui de urs, salvat și dus la sanctuarul din Zărnești, după ce a rămas prins ore în șir într-un gard din sârmă # BizBrasov.ro
Un pui de urs a rămas prins ore în șir într-un gard din sârmă, ce împrejmuiește o grădină din comuna Mâneciu, Prahova. „Fiecare clipă a fost o luptă pentru supraviețuire, până când plânsul i-a fost auzit și autoritățile din Prahova au ajuns la el. Este doar un pui de urs de nici 8 luni. Mama [...]
14:10
Bărbatul care și-a expus organele genitale în fața unei fetițe de 10 ani, la o piscină din Brașov, prins de polițiști și arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție s-au sesizat din oficiu, în luna iulie a acestui an, și au efectuat cercetări ca urmare a apariției pe o platformă de socializare a unor informații privind fapte cu caracter sexual – exhibiționism, comise în incinta complexului Paradisul Acvatic din Brașov. Bărbatul, care și-a expus [...]
13:40
„Brașov Jazz & Blues Festival”: Care este programul de astăzi, în a doua seară a celui mai important eveniment muzical din orașul de la poalele Tâmpei # BizBrasov.ro
„Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet, în funcție de locație. De la Piața Sf. Ioan la grădina JUNO și până la Biserica fortificată din Bod, fiecare colț de festival își spune propria poveste – în ritmuri de jazz, blues, [...]
13:20
Test poligraf pentru vameși, angajați ANAF și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc # BizBrasov.ro
Angajații care ocupă funcții de conducere sau funcții generale de execuție, respectiv de executare silită din cadrul ANAF, din cadrul Autorității Vamale Române sau din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), vor putea fi supuși testului poligraf, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate, prevede un proiect [...]
13:10
FOTO VIDEO Acțiune contracronometru în Munții Bucegi: Salvamontiștii brașoveni au acordat primul ajutor persoanei care acuza dureri în piept și frisoane. Victima a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
Formația Salvamont Râșnov alături de echipa de prim răspuns din cadrul Salvamont Brașov au intervenit de urgență, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care acuza dureri în piept și frisoane. Acțiunea a avut loc în Munții Bucegi, pe traseul spre Cabana Malaiesti”, au transmis salvamontiștii brașoveni. „Salvatorii montani ajunși la fața locului au [...]
13:10
FOTO Un fost candidat la președinție, în rândul spectatorilor la „Brașov Jazz & Blues Festival” # BizBrasov.ro
Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025, s-a aflat joi în rândul spectatorilor, chiar în prima seară a evenimentului muzical „Brașov Jazz & Blues Festival”. „Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet, în funcție de locație. De la Piața [...]
12:20
Colegiul Medicilor din Brașov, după ce o tânără mamă a decedat în Spitalul Județean: „Așteptăm deocamdată rezultatele anchetelor și, dacă se vor ridica suspiciuni privind aspecte de malpraxis, instituția colegiului o să intervină” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Colegiul Medicilor din Brașov anunță că ar putea începe investigații pentru malpraxis, după decesul tinerei mame de 19 ani, notează radiobrasovfm.ro. „Din informațiile mele a fost vorba de o stare septică, posibil de o necroză uterină. Sunt datele pe care le-am obținut de la colegii care au tratat respectiva pacientă. S-a organizat o anchetă [...]
11:50
Salvamontiștii brașoveni intervin de urgență în Munții Bucegi, pentru acordarea primului ajutor unei persoane care acuză dureri în piept și frisoane. A fost solicitat elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
Formația Salvamont Râșnov alături de echipa de prim răspuns din cadrul Salvamont Brașov intervin de urgență, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care acuză dureri în piept și frisoane. „A fost solicitat sprijin aerian, prin elicopterul SMURD, iar operațiunea este în plină desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi [...]
11:10
FOTO VIDEO Cum a fost atmosfera în prima seară a celui mai important eveniment muzical din orașul de la poalele Tâmpei: „Brașov Jazz & Blues Festival” # BizBrasov.ro
Cea de-a XIII-a ediție a „Brașov Jazz & Blues Festival” transformă din nou orașul într-o mare scenă, cu muzică live de calitate, concerte în premieră națională și activități dedicate întregii comunități. Între 14 și 17 august „Brașov Jazz & Blues Festival” se desfășoară în 7 spații din Brașov și împrejurimi, cu acces gratuit sau pe [...]
10:50
La Brașov începe o nouă campanie de dezinsecție. 30 de echipaje vor lucra până la sfârșitul lunii pentru combaterea țânțarilor și căpușelor # BizBrasov.ro
De luni, va începe o nouă campanie de dezinsecție la Brașov. În perioada 18 august – 31 august, operatorul Coral Impex va derula o serie de activități de combatere a căpușelor și țânțarilor și de larvicidare a luciurilor de apă. „Aceasta se va executa atât la sol, pe timpul zilei, cât și spațial, pe timpul [...]
10:30
Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea găzduiește expoziția „Împărăția grădinii” # BizBrasov.ro
Expoziţia „Împărăţia grădinii” / „Garden Empire”, dedicată artistului Constantin Flondor, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, va fi vernisată sâmbătă, la 18:30, la Casa Regelui Charles al III-lea de la Viscri. „Împărăţia Grădinii” reflectă preocupările artistului pentru observarea şi interpretarea naturii prin prisma geometriei şi a simbolisticii. Lucrările sale sunt caracterizate de construcţii [...]
10:20
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro Statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil # BizBrasov.ro
ANAF a trimis joi către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen Iohannis, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse. Fostul șef al statului și soția ar fi încasat nelegal bani pentru închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală. Este vorba despre un [...]
09:50
Atenție, șoferi! Toate radarele Poliției sunt scoase pe șosele. Razii și controale pe drumurile spre munte și mare, în minivacanța de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
În aceste trei zile vor fi, pe drumurile principale, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră. Aceștia monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri. Sunt scoase cele 300 de aparate radar din dotare și vor fi organizate filtre pentru viteză. Iar alături de ei sunt [...]
09:20
Creştinii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului: Obiceiuri şi tradiţii de Sfânta Maria # BizBrasov.ro
Cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare, sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an în data de 15 august. Este una dintre cele mai mari sărbători religioase din an și, de această zi, sunt legate tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, care pot fi întâlnite şi astăzi în diverse zone ale ţării. Despre această sărbătoare nu [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
FOTO Arde mansarda unei case din Codlea. Există pericolul propagării focului și la alte clădiri, iar pompierii intervin cu 6 autospeciale # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au anunțați în jurul orei 18 cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casă de locuit cu regim de înălțime parter plus două etaje în localitatea Codlea. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței, existând risc de propagare la construcțiile învecinate. „Pentru limitarea și lichidarea incendiului, la fața locului au [...]
17:40
Brașovenii și turiștii sunt așteptați la „Târgul de artizani și producători”, organizat în Piața Sfatului din Brașov, în perioada 14–17 August 2025. „Vă așteptăm zilnic să descoperiți meșteșuguri autentice, produse handmade și bunătăți agroalimentare. Pe parcursul târgului, organizăm ateliere pentru copii și adulți, unde veți putea învăța tehnici tradiționale pentru a crea obiecte unice de [...]
15:40
Prima locomotivă electrică achiziționată de CFR în ultimii 15 ani, care va circula și prin Brașov, a atins 200 de km/oră la Făurei # BizBrasov.ro
Prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară ( pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare la Centrul de Testări Feroviare Făurei. Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe, scrie clubferoviar.ro. [...]
15:30
FOTO Vânătorii de Munte de la Brașov, antrenament pe creste. Ploaie, vânt, arșiță, nu contează # BizBrasov.ro
Crestele Carpaților de Curbură reprezintă, în această perioadă, terenul de instrucție pentru militarii din Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. „Antrenamentele pe stâncă care vizează perfecționarea abilităților necesare executării în siguranță a cățărărilor și coborârilor sunt completate de cele de cunoaștere a reliefului muntos și creșterea rezistenței. Instrucția alpină contribuie pe deplin la consolidarea deprinderilor [...]
15:10
VIDEO Primarul George Scripcaru, după ce i-a pus la treabă pe dezvoltatorii imobiliari cu „restanțe”: „Că tot mă acuză că sunt «omul cu asfaltul»… vă anunț că, de astăzi, în Tractorul Nou, avem asfalt proaspăt, borduri noi și pregătim iluminatul public” # BizBrasov.ro
După ani de praf și noroi pe o serie de „ulție” din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, (situație lăsată moștenire de fosta administrație care a semnat certificate de edificare pentru blocuri fără ca dezvoltatorii să respecte obligația legală de a amenaja infrastructura de bază), lucrurile au început să se schimbe. Astfel, ca urmare a [...]
14:20
Provocare sportivă unică în România: Un brașovean și-a propus să urce toate cele 14 vârfuri de peste 2.500 m din țară, în cel mai scurt timp posibil. Efortul lui are la bază o cauză umanitară care sprijină copiii din familii defavorizate să-și continue educația # BizBrasov.ro
Brașoveanul Silviu Curuciuc este un sportiv pasionat și determinat, care în perioada 14–17 august 2025 va încerca o provocare sportivă unică în România și o va transforma într-un gest de sprijin pentru copiii din familii defavorizate. Silviu își propune să urce toate cele 14 vârfuri de peste 2500 de metri din țară, în cel mai [...]
14:10
Cât costă un zbor de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav la Milano sau Roma și retur? Din octombrie, brașovenii își pot organiza mai multe city break-uri cu plecare de acasă # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov în această dimineață, compania aeriană Wizz Air va efectua zboruri de la Brașov și retur pe destinațiile Milano, începând cu 28 octombrie și Roma, de la 27 ianuarie 2026. Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a anunțat : „Suntem mândri că ne-am consolidat și mai [...]
13:50
„Rabla” de austeritate. Ce valoarea va avea tichetul pe care îl va da Guvernul anul acesta pentru achiziția unei mașini electrice # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită [...]
13:30
VIDEO 53.000 de locuințe din județul Brașov sunt nelocuite. Cum arată casele părăsite din România # BizBrasov.ro
2,5 milioane de case din România, adică un sfert din total, sunt nelocuite. Jumătate dintre ele sunt în mediul rural. Satele părăsite nu sunt doar în munți sau Delta Dunării. Există comune cu un sfert din case neocupate și la 50 – 60 de km de București, notează romania.europalibera.org. Aglomerarea București – Ilfov conduce și [...]
13:00
Pietonii și bicicliștii indisciplinați, în vizorul polițiștilor brașoveni. Peste 230 dintre ei au fost amendați, pentru că reprezentau un pericol pentru traficul rutier # BizBrasov.ro
Marți, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat o acțiune cu efective mărite pe raza județului Brașov, care a avut drept scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea consecințelor accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii și bicicliștii. Polițiștii Serviciului Rutier Brașov împreună cu toate structurile de poliție [...]
12:40
VIDEO Primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial: Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război # BizBrasov.ro
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, una dintre cele mai ambițioase producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis, au fost lansate. Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, [...]
12:30
Analiză Imobiliare.ro Finance: Brașovenii care au accesat credite ipotecare plătesc, în medie, o rată lunară de peste 2.200 de lei # BizBrasov.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite dezvoltat de Imobiliare.ro. Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze [...]
11:50
AEROPORTUL BRAȘOV: MILANO și ROMA, din octombrie și ianuarie – noile destinații spre și dinspre care vor zbura brașovenii. Urmează Spania, pentru că Wizz Air s-a îndrăgostit de Brașov! # BizBrasov.ro
Compania aeriană maghiară Wizz Air a decis să adauge încă 2 destinații la cele 7 spre și dinspre care se zboară și se va zbura foarte curând la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Milano-Malpensa și Roma -Fiumicino. Pentru Milano vor fi 3 zboruri săptămânale – marți, joi și sâmbătă, începând cu 28 octombrie [...]
11:20
Festivalul de Film si Istorii se încheie astăzi la Brașov, dar va continua în forță pentru următoarele 10 zile la Râșnov # BizBrasov.ro
Luna Amară, Horia Roman-Patapievici, Alina Manole și Toader Paleologu sunt câteva dintre numele importante care vor fi prezente la Râșnov între 15 și 17 august 2025, în al doilea weekend al ediției 2025 a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR). FFIR 2025 se desfășoară în perioada 8-24 august și propune peste 50 de proiecții [...]
11:20
FOTO Dublă premieră la Dino Parc Râșnov: Cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei și primul dinozaur roboțel din România, din 15 august # BizBrasov.ro
Dino Parc Râșnov își surprinde vizitatorii cu o dublă premieră spectaculoasă: cel mai mare dinozaur animatronic din Sud-Estul Europei, un impunător Brachiosaurus din era Jurasic, și primul dinozaur roboțel din România, un pui de Triceratops care prinde viață sub ochii vizitatorilor. Începând cu 15 august 2025, aceste două noi atracții completează experiența unică oferită de [...]
11:00
„Târguială de mămici și pici”, în Piața Unirii din Brașov: Dacă aveți prin casă jucării, cărți, jocuri, hăinuțe sau accesorii pe care le-ați folosit și de care nu mai aveți nevoie, le puteți schimba, dona sau vinde # BizBrasov.ro
Dacă ai prin casă jucării, jocuri, cărți, hăinuțe sau accesorii pe care le-ai folosit și de care nu mai ai nevoie, le poți schimba, dona sau vinde în cadrul evenimentui „Târguială de mămici și pici”, eveniment organizat în 23 august, între 10.00-15.00, în Piața Unirii din Brașov. „Ce ți-am pregătit, pe lângă târgul dedicat copiilor: [...]
10:50
(P) Pachetul de beneficii extrasalariale a devenit un element definitoriu în atragerea și retenția angajaților. Dincolo de salariu, candidații se uită tot mai atent la avantajele suplimentare oferite de angajatori: abonamente medicale, prime de performanță, zile libere suplimentare, acces la cursuri sau bonusuri de mobilitate. Însă după cum ne-o arată statisticile, cel mai popular beneficiu [...]
10:20
VIDEO Cum au evoluat lucrările la Sala Polivalentă din Brașov, care va fi cea mai mare din România # BizBrasov.ro
Sala Polivalenta din Brașov, care va deveni cea mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei, care costă 356,7 milioane lei (73 mil. Euro) – 96,5% din fonduri suportate de CNI, diferența de 3,5% dinspre Primărie. Ceea ce [...]
