Accident grav noaptea trecută pe DN 1 spre Sibiu, după ce un tânăr șofer a ignorat semnul „Stop” la ieșirea de pe un drum lateral

11:00

Dacă ai prin casă jucării, jocuri, cărți, hăinuțe sau accesorii pe care le-ai folosit și de care nu mai ai nevoie, le poți schimba, dona sau vinde în cadrul evenimentui „Târguială de mămici și pici”, eveniment organizat în 23 august, între 10.00-15.00, în Piața Unirii din Brașov. „Ce ți-am pregătit, pe lângă târgul dedicat copiilor: [...]