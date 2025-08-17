Microreactoarele nucleare portabile devin realitate pentru Forțele Aeriene ale SUA
G4Media, 17 august 2025 10:00
Compania californiană Radiant a semnat un acord istoric cu Defense Innovation Unit și Departamentul Forțelor Aeriene ale SUA, în ceea ce reprezintă primul contract destinat... G4Media.ro.
Acum 5 minute
10:30
Lionel Messi a reușit un gol și un assist în primele cinci minute de fotbal de la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria... G4Media.ro.
Acum 10 minute
10:20
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # G4Media
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor. G4Media.ro.
10:20
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova fotbalul din mediul rural # G4Media
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal (FRF) au demarat o colaborare prin care fotbalul să fie promovat în comunitățile rurale din județul Vaslui, potrivit... G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:00
10:00
Câinii ciobănești românești, pe cale de dispariție. Doi crescători transformă pasiunea pentru tradiție într-o misiune națională de salvare: „Românii nu cunosc rasele, foarte mulți nici nu știu că există” # G4Media
Olivia Pamfil, crescătoare pasionată de Ciobănesc Românesc Carpatin, și Dragoș Bălășoiu, dedicat creșterii Ciobănescului Românesc Corb, au pus bazele unei asociații cu scop nobil: conservarea... G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Inteligența artificială „tip Spotify” descoperă o supernovă unică / O stea gigantică a explodat în timp ce încerca să devoreze o gaură neagră # G4Media
O echipă internațională de astronomi a identificat, cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială inspirat de sistemul de recomandări Spotify, un fenomen cosmic nemaivăzut: o... G4Media.ro.
09:50
UPDATE 11 persoane, din care nouă copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Grupul a fost salvat / Adulții nu însoțeau copiii, ci au vrut să-i întoarcă din drum pentru că mergeau pe un traseu dificil / Acţiunea Salvamont a fost dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
09:50
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile... G4Media.ro.
09:40
Ieșirile în oraș în timpul week-end-ului pot cauza apnee în somn / De ce afecțiunea este subestimată # G4Media
Nopțile târzii, consumul de alcool și fumatul în week-end ar putea face mai mult decât să ruineze diminețile de luni. Cercetătorii de la Universitatea Flinders... G4Media.ro.
09:30
Povestea femeii care construiește o armată de roboți tereștri pentru Ucraina / Liuba Șipovici a renunțat la o viață confortabilă de antreprenor în SUA pentru a-și apăra țara de origine # G4Media
Liuba Șipovici, fost inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei, a renunțat la o viață confortabilă din Statele Unite pentru a se întoarce în Ucraina... G4Media.ro.
09:30
Scenarista „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în curs de producție, spune că atenția fanilor care au ”campat” în fața locului unde se filmează este ”o onoare” # G4Media
Scenarista filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, Aline Brosh McKenna, este la fel de entuziasmată ca fanii în legătură cu fotografiile de pe... G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa / E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii / Dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se... G4Media.ro.
09:20
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății # G4Media
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public, transmite News.ro.... G4Media.ro.
09:10
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice pentru cei 50 de ostatici răpiți de teroriștii Hamas în masacrul din 7 octombrie 2023 / Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile # G4Media
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice au loc la nivel național pentru cei 50 de ostatici ținuți de teroriștii Hamas de... G4Media.ro.
08:50
Oamenii de știință americani au dezvoltat un nou cip pentru calculare ultra-rapidă / Cipul „microwave brain” oferă aceeași precizie ca rețelele neuronale digitale # G4Media
Universitatea Cornell din New York a dezvoltat un microcip cu un consum redus de energie, numit microwave brain. Conform publicației Interesting Engineering, noul cip poate calcula atât... G4Media.ro.
08:50
Lamborghini Fenomeno: Cel mai puternic model creat vreodată de constructorul italian este înțesat de calități unice # G4Media
Constructorul italian de modele supersport din Sant’Agata Bolognese a prezentat Fenomeno, iar acesta promite să respecte îndeaproape denumirea care i-a fost dată. G4Media.ro.
08:30
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.... G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:20
Volodimir Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea... G4Media.ro.
08:10
Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori / Tranzacţia ar evalua compania la 500 de miliarde de dolari (surse Reuters) # G4Media
Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către... G4Media.ro.
08:00
A cincea noapte de proteste în Serbia: Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate # G4Media
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb... G4Media.ro.
08:00
Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au fost rănite în urma unui accident # G4Media
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite... G4Media.ro.
08:00
Două persoane au murit în Franța, într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism # G4Media
Un cetăţean elveţian şi un alt cetăţean german au murit într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism, sâmbătă după-amiaza, la Saint-Pons,... G4Media.ro.
07:50
ESPN nu va difuza documentarul lui Spike Lee despre fundaşul NFL Colin Kaepernick / Jucătorul de fotbal american a îngenunchiat în timpul imnului SUA pentru a protesta față de ”rasismul sistemic și brutalitatea poliției” # G4Media
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere... G4Media.ro.
07:50
Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
07:40
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH, a ”ficatului gras” # G4Media
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în... G4Media.ro.
07:30
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei,... G4Media.ro.
07:30
Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului # G4Media
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat... G4Media.ro.
07:20
Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore # G4Media
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă... G4Media.ro.
07:20
Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # G4Media
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech),... G4Media.ro.
07:10
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Scrutinul este decisiv după 20 de ani de socialism și o criză economică gravă # G4Media
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci... G4Media.ro.
Acum 8 ore
03:20
Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
11 persoane, din care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Acţiunea de căutare a Salvamont este dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
23:10
Călătorii fericite pentru pasagerii cu blăniță: Trenurile poloneze au transportat peste 238.000 de animale în doar 6 luni # G4Media
PKP Intercity, principalul operator feroviar de lungă distanță din Polonia, a stabilit un record impresionant în prima jumătate a anului 2025: aproape 238.500 de animale de... G4Media.ro.
23:10
Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare (CNN) # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir... G4Media.ro.
22:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară / O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
22:20
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Turneul de tenis de la Cleveland # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland, transmite News.ro. Sorana... G4Media.ro.
22:10
11 morţi și 130 de răniți în urma unei explozii la o uzină militară din Rusia / O altă explozie accidentală a ucis 17 oameni în 2021 # G4Media
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au... G4Media.ro.
21:50
Filmul ”Two Seasons, Two Strangers” a câştigat marele premiu al Festivalului Internațional de la Locarno / Lista câștigătorilor # G4Media
Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă premiul cel mare, Pardo d’Oro, la cea... G4Media.ro.
21:40
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
21:30
Opt pagini uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska dezvăluie detalii despre întâlnirea Trump-Putin (NRP și presa franceză) # G4Media
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior... G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
21:00
O echipă de fizicieni chinezi, condusă de celebrul Pan Jianwei, a construit cea mai mare rețea de atomi realizată vreodată pentru un calculator cuantic, un... G4Media.ro.
21:00
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri „complete şi aprofundate”,... G4Media.ro.
20:50
VIDEO | Rețetă antirisipă: Nimic nu se aruncă / După ce ai tăiat pepenele verde, nu trebuie să arunci cojile / Poți face din ele cea mai bună și aromată dulceață # G4Media
Dacă tot ne străduim să reducem risipa alimentară, ce ar fi să vorbim despre o dulceață pe care o poți face din ceva ce ai... G4Media.ro.
20:40
Ministra de Externe anunță că Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință, a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care... G4Media.ro.
20:30
Diferențele dintre hrana uscată și hrana umedă pentru animale de companie: Când și de ce să alegi una sau alta # G4Media
Alegerea între hrana uscată și cea umedă pentru animale de companie poate părea simplă, dar dacă vrei ce e mai bun pentru prietenii tăi cu... G4Media.ro.
20:30
Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: ”Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina” # G4Media
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina... G4Media.ro.
19:10
Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, marcând primele... G4Media.ro.
18:50
Președintele Nicușor Dan, despre întâlnire Trump-Putin privind Ucraina: ”O primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a reacționat, sâmbătă, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, privind încheierea războiului din Ucraina, și a transmis pe X că întrevederea din Alaska... G4Media.ro.
18:40
Astronauții duc agricultura în spațiu: „pernele de semințe” deschid un nou capitol al misiunilor ISS # G4Media
Pe 1 august 2025, echipajul misiunii Crew-11 a decolat spre Stația Spațială Internațională, aducând cu ei un experiment revoluționar în agricultura spațială: VEG-03, dotat cu... G4Media.ro.
