Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă
News.ro, 17 august 2025 10:00
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate. ”Să începem să gândim într-o logică de reformă”, explică ministrul, la finalul unui comunicat în care Ministerul Educaţiei subliniază că evitarea retrogradării României de către agenţiile de rating se datorează pachetului 1 de reforme şi că există la acest moment contextul începerii anului şcolar cu salarii şi burse.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:20
Lionel Messi, gol şi pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy - VIDEO # News.ro
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.
Acum 30 minute
10:00
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate. ”Să începem să gândim într-o logică de reformă”, explică ministrul, la finalul unui comunicat în care Ministerul Educaţiei subliniază că evitarea retrogradării României de către agenţiile de rating se datorează pachetului 1 de reforme şi că există la acest moment contextul începerii anului şcolar cu salarii şi burse.
10:00
Conflictul în Orientul Mijlociu: armata israeliană anunţă că a bombardat un „sit energetic” în Yemen # News.ro
Armata israeliană a anunţat, duminică dimineaţă, că a bombardat „un sit energetic” folosit de rebelii houthi la Sanaa, informează AFP.
Acum o oră
09:40
Maramureş: Unsprezece persoane, între care nouă copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei, recuperate duminică dimineaţă de salvamontişti / Unul dintre adulţi a fost rănit la picior # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor. Unul dintre cei doi adulţi care erau cu ei avea o rană la picior, fiind transportat la spitalul din Vişeu. Adulţii nu însoţeau grupul de copii, ci i-au văzut că intenţionau să meargă pe un traseu dificil şi au vrut să-i întoarcă din drum, tot ei fiind cei care i-au cos pe copii într-o zonă deschisă, de unde au fost preluaţi de salvatorii montani.
09:40
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina, anunţă kyivindependent.com.
09:30
Citigroup analizează înfiinţarea de servicii de custodie şi plăţi pentru stablecoins şi ETF-uri crypto # News.ro
Citigroup ia în considerare extinderea în zona activelor digitale prin oferirea de servicii de custodie pentru stablecoins şi produse de investiţii crypto, a declarat pentru Reuters un director al băncii, semn că schimbările legislative recente din Washington stimulează marile instituţii financiare să intre pe piaţa criptomonedelor, transmite Reuters.
Acum 2 ore
09:20
UFC: Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago # News.ro
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago.
09:10
Din 1 septembrie, pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Ministrul Sănătăţii: Această practică este inacceptabilă şi nedemnă # News.ro
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, care va conţine următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat, a anunţat duminică ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, care califică drept ”inacceptabilă şi nedemnă” practica de a indica pacienţilor din spitalele publice clinici private pentru investigaţii şi tratament.
08:50
Fostul parlamentar pro-democraţie din Hong Kong Ted Hui, vizat de un mandat de arestare, a anunţat că i s-a acordat azil în Australia, cerând autorităţile de la Canberra să facă mai mult pentru cei care rămân în închisoare pe teritoriul chinez.
08:40
Meta pregăteşte a patra restructurare a diviziei sale de inteligenţă artificială din ultimele şase luni # News.ro
Meta Platforms intenţionează să îşi reorganizeze pentru a patra oară, în doar şase luni, activităţile din domeniul inteligenţei artificiale, a relatat vineri publicaţia The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.
Acum 4 ore
08:20
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.
08:10
Denzel Washington spune că nu are nevoie de „followers”: Eu îl urmez pe Dumnezeu, nu-l urmez pe om # News.ro
Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni.
08:00
Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori – surse # News.ro
Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank Group, Thrive Capital şi Dragoneer Investment Group, a declarat vineri, pentru Reuters, o sursă familiară cu discuţiile.
08:00
INTERVIU - Prof.Univ. Dr. Simin Aysel Florescu: Boala Lyme, mult supradiagnosticată la noi şi în restul lumii. Evolueaza in trei etape, în lipsa profilaxiei sau tratamentului corect. Nu există boală cronică, cel mult sindrom post boală, limitat ca durată # News.ro
Prof. univ. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Bucureşti, a explicat pentru News.ro cum anume trebuie să se pună diagnosticul pentru Boala Lyme, în contextul în care, susţine medicul, boala este supradiagnosticată, atât în România, cât şi în alte state. Pe de o parte, există medici care pun diagnosticul greşit şi pe de alta, există pacienţi care cer să fie testaţi pentru boala Lyme, deşi au cu totul alte afecţiuni ale căror simptome pot fi confundate cu cele pe care le dă boala Lyme, aşa cum sunt anumite boli autoimune. Boala Lyme este o boală care evoluează în trei stadii, spune medicul şi este foarte important ca pacientul să ajungă la medicul infecţionist pentru că există metode foarte clare de diagnostic care trebuie puse în legătură cu istoricul pacientului şi cu manifestările clinice ale bolii. Boala nu este atât de des întâlnită la noi, explică Dr. Florescu, foarte puţine căpuşe fiind infectate cu Borrelia.
07:50
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
07:50
Trafic blocat pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, în urma unui accident soldat cu rănirea a patru persoane # News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.
07:30
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere naţională atunci când a protestat faţă de nedreptatea rasială în urmă cu aproape un deceniu, nu va fi lansat, au declarat regizorul şi ESPN.
07:20
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH # News.ro
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată disfuncţiei metabolice (MASH), transmite Reuters.
07:10
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci de ani de fostul preşedinte socialist Evo Morales, relatează AFP.
06:50
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.
06:30
Rezerva Federală a Statelor Unite renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # News.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de control bancar, transmite Reuters.
Acum 6 ore
06:10
Jair Bolsonaro a fost supus unor teste medicale cu doar câteva săptămâni înainte de o hotărâre judecătorească în procesul său privind tentativa de lovitură de stat în 2023 # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a părăsit, sâmbătă, pentru câteva ore, arestul său la domiciliu din Brasilia pentru a fi supus unor teste medicale, cu câteva săptămâni înainte de o decizie a Curţii Supreme în procesul său pentru tentativă de lovitură de stat în 2023.
05:50
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee, citat de AFP.
05:40
Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump. La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # News.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
05:20
Zelenski: Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
04:50
CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN.
Acum 12 ore
00:00
Virginia de Vest trimite sute de membri ai Gărzii Naţionale la Washington, la cererea oamenilor lui Trump # News.ro
Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, relatează AP.
16 august 2025
23:50
Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.
23:40
Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.
23:30
Echipa FC Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a şasea din Superligă.
23:10
Maramureş: Unsprezece persoane, între care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Salvamontiştii au pornit în căutarea lor # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Acţiunea de căutare-salvare este una dificilă, din cauza întunericului.
22:50
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga.
22:40
CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN.
22:30
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.
22:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland.
22:10
Burnete, despre scandalul Pilonului II de pensii: Nu vreau să rămână cineva cu impresia că a încercat guvernul să şurubărească ceva. Ar trebui să mai discutăm un pic / Felul în care statul a explicat necesitatea unei astfel de legi nu a fost grozav # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre scandalul legat de Pilonul II de pensii, că nu vrea să rămână cineva cu impresia că a încercat acum acest guvern să şurubărească ceva şi că este de acord că ar trebui să mai discutăm un pic. Potrivit lui Burnete, felul în care statul român a explicat necesitatea unei astfel de legi nu a fost grozav.
22:00
Primul uragan din Atlantic din 2025: Erin s-a intensificat de la furtună tropicală la uragan de categoria 5 în doar 24 de ore # News.ro
Uraganul Erin a ajuns la categoria 5 în Caraibe sâmbătă, intensificându-se rapid, într-o singură zi, de la stadiul de furtună tropicală, a anunţat Centrul Naţional american pentru Uragane, potrivit AP.
22:00
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League.
22:00
Radu Burnete: Salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înţelegem nimic / Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă / Avem nevoie de legea salarizării unice, e obligaţie în PNRR # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înţelegem nimic iar povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, pentru că e fără noimă. Potrivit acestuia, avem nevoie de legea salarizării unice, pentru că e obligaţie în PNRR dar a fost amânată pentru că ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. ”Cred că aveam deficitul nu ştiu, 20%”, a mai spus Burnete.
21:50
Burnete: Cred că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar. Dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar iar dacă îi întrebăm pe cetăţenii României, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului. Potrivit lui Burnete, nu putem spune că toţi funcţionarii din România sunt puturoşi, extraordinar de bine plătiţi, toată lumea se lăfăie în bani, el arătând că a văzut multe zone în administraţia publică unde se munceşte mult şi pe bani foarte puţini.
21:30
Radu Burnete: Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară. O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009 # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară, pentru că o treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi. Burnete a amintit că am trecut printr-o fază similară după 2008-2009, după care am avut un deceniu de creştere senzaţională aproape.
21:30
Fotbal: Arbitri români vor conduce meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat sâmbătă arbitrii români delegaţi de UEFA la meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League.
Acum 24 ore
21:20
Superliga: Istvan Kovacs va arbitra confruntarea FC Rapid – FCSB / Brigăzile de la cele trei meciuri de duminică # News.ro
Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FC Rapid – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.
21:20
Burnete: E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului. Bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, e cert că nu se va materializa / Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5% şi e cert că nu se va materializa. Burnete a arătat că nu crede că vom avea recesiune şi speră că vom face tot ce ţine de noi să o evităm.
21:20
Burnete: Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii / Dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi. Nu e de joacă # News.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa şi este exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii, dar, dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi pentru că nu e de joacă. Noi trebuie neapărat să reducem acest deficit şi destul de repede, a mai spus Burnete, el precizând că anumite investiţii publice vor trebui amânate, fazate sau să intre în conservare.
21:10
Baschet masculin: România, primul eşec în grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027; tricolorii erau calificaţi anterior mai departe # News.ro
Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii sunt calificaţi din etapa trecută în turul I al preliminariilor europene.
21:00
UPDATE - Incendiul de amploare de la periferia municipiului Târgu Jiu a fost stins / Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule - VIDEO # News.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după amiază, la periferia municipiului Târgu Jiu. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile anunţă că nu au fost raportate victime în ura evenimentului. ISU Gorj a anunţat ulterior că incendiul a fost stins iar pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi care a ars şi aproximativ 200 de hectare de vegetaţie.
20:50
Deputatul AUR, Călin Matieş, declară că Ilie Bolojan este direct responsabil de creşterea datoriei publice a României şi avertizează că, atunci când actualul prim-ministru lucra la Ministerul de Finanţe, a semnat împrumuturi care, astăzi, pun pe umerii fiecărui român o povară de 12.000 de euro.
20:50
Documente uitate de partea americană în imprimanta centrului de business al unui hotel din Alaska arată noi detalii despre summitul Trump-Putin # News.ro
Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineaţă în centrul de business al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii până acum necunoscute şi potenţial sensibile despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin, de la Anchorage, relatează npr.org.
20:50
Volei masculin: România, trei victorii cu Filipine în pregătire pentru Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a obţinut trei victorii în meciurile amicale disputate la Piatra Neamţ cu reprezentativa Filipine, gazda Campionatului Mondial de luna viitoare, la care tricolorii vor participa după 43 de ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.