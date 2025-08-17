Noapte de coșmar, pentru 9 copii minori. Au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit
Newsweek.ro, 17 august 2025 10:00
Nouă copii minori au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit. Doi adulți au vrut să-i întoar...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
10:20
Alimentul picant care îți protejează inima și vederea. E plin de vitaminele A și C, ajută digestia, ...
Acum 10 minute
10:30
VIDEO Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre situația economică a țării: „Nu există altă soluție” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transms un mesaj despre situația țării și despre reforma ce trebuie luată....
Acum 30 minute
10:00
Noapte de coșmar, pentru 9 copii minori. Au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit # Newsweek.ro
Nouă copii minori au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit. Doi adulți au vrut să-i întoar...
Acum o oră
09:50
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter, a lovit zona centrală a Indone...
Acum 2 ore
09:20
VIDEO A 5-a noapte de ciocniri violente în Serbia, între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie # Newsweek.ro
Protestele antiguvernamentale și împotriva președintelui pro-rus Aleksandar Vučić din Serbia au esca...
09:10
România poate să rămână fără bani de pensii și salarii. Cum, când? Explică un consilier prezidențial # Newsweek.ro
După ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă guv...
08:30
Argint și bronz pentru România, la Jocurile Mondiale de la Chengdu. La ce discipline am performat? # Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint ș...
Acum 4 ore
08:10
Pe ce părți ale corpului trebuie să ne dăm cu deodorant să scăpăm de transpirație. Nu doar sub braț # Newsweek.ro
Transpirația nu apare doar la subraț, ci și în alte zone ale corpului unele mai sensibile și mai gre...
08:00
O dietă bogată în fructe și legume duce la un somn odihnitor noaptea. Efecte vizibile după o zi # Newsweek.ro
Cercetătorii au constatat că includerea fructelor și legumelor în alimentația zilnică poate duce la ...
07:50
Fructul care îți reglează digestia, îți dă energie și te scapă de riduri. Îl mănânci cu gingiile # Newsweek.ro
Fructul toamnei care ascunde în pulpă un elixir natural pentru digestie, energie și tinerețe. Îl poț...
07:40
AMENDĂ de peste 800 de lei pentru șoferii români care merg cu mașina în aceste condiții. Lege clară # Newsweek.ro
Puțini șoferi români știu că un simplu detaliu ignorat la mașină le poate aduce o AMENDĂ de peste 80...
07:30
Reconstrucția Ucrainei costă 546.000.000.000$. În ce domenii poate să contribuie și România? # Newsweek.ro
Reconstrucția Ucrainei este o întreprindere masivă, de peste 524 de miliarde de dolari (506 miliard...
07:20
Horoscop 18 august. Luna în Gemeni strică rutina Capricornilor. Racii sunt deranjați de ceva # Newsweek.ro
Horoscop 18 august. Luna în Gemeni strică rutina Capricornilor. Racii sunt deranjați de ceva. Fecioa...
07:10
Pensionarii pierd între 90 și 420 lei la pensie peste 4 luni. Guvernul vrea să evite falimentul # Newsweek.ro
O nouă veste proastă după ce Bolojan s-a întâlnit cu agenția de rating Fitsch. Pensionarii pierd înt...
Acum 12 ore
22:30
„Doamna Gina de la Primărie” a scăpat de pușcărie deși a fost dovedită că a tot primit mită # Newsweek.ro
O funcționară de primărie a scăpat de închisoare deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au ...
Acum 24 ore
21:00
Nicușor Dan, în Coaliția Voinței: România sprijină Ucraina să-și decidă singură soarta # Newsweek.ro
Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al Coaliţiei Voinţei, coaliţia ţărilor car...
20:40
Ministerul Sănătății intervine pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Ce măsuri stricte ia? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile...
20:30
Vacanțele și sărbătorile reprezintă, pentru mulți, adevărate „capcane” pentru stilul de viață sănăto...
20:20
Trump i-a invitat luni pe liderii Europei la Casa Albă. Ce le transmite din partea lui Putin # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a invitat pe liderii europeni la o întâlnire cu președintele ucrai...
19:50
Alaska, din nou în linia întâi a Războiului Rece. SUA redeschid două baze și întăresc forțele # Newsweek.ro
Chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin din Anchorage, care a avut loc vineri la baza militară Elmen...
19:10
Putin i-a propus lui Trump un schimb de teritorii în Ucraina. Unde ar „îngheța” frontul? # Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi propus lui Donald Trump un schimb de teritorii în Ucraina: el ar accepta îngh...
18:50
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? Ce spun...
18:20
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat # Newsweek.ro
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat. Cum s-a înt...
17:50
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă # Newsweek.ro
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă. Ce spun me...
17:40
Un turist străin a murit pe un traseu din Munții Bucegi. Ce a pățit bărbatul? Ce spun autoritățile ș...
17:30
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO # Newsweek.ro
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Ce spune pre...
17:00
Fructul numit și ginsengul românesc care e plin de vitamine și te întinerește instant. Îl bei # Newsweek.ro
Mic, portocaliu și plin de putere, fructul numit și ginsengul românesc ascunde un secret care îți po...
16:30
Actrița luată din stația de autobuz și transformată în vedetă. Iubita lui Florin Piersic în Columna # Newsweek.ro
Actrița transformată în vedetă și iubita lui Florin Piersic în filmul „ Columna” a fost o prezență m...
16:00
Zelenski: Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă, nu de pauză între invaziile ruse # Newsweek.ro
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a de...
15:40
Summit Trump-Putin. Președintele francez cere vigilență și menținerea presiunii asupra Rusiei # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menținerea ''presiunii'' asupra Rusiei ...
15:20
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Donald Trump (SU...
15:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţ...
14:40
VIDEO Un şofer de 71 de ani a mers pe contrasens pe autostrada A4. Fără permis pentru 120 de zile # Newsweek.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ...
14:10
68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi unităţi sanitare, în primul trimestru din 2025 # Newsweek.ro
Un număr de 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în primul trime...
13:30
Prețul apartamentelor în Cluj - 4.000€/mp. Două camere la Brașov sunt 200.000€. Cum stă Bucureștiul? # Newsweek.ro
Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelo...
13:00
Emma Răducanu, despre coborârea în infernul tenisului și moștenirea tatălui român. „A fost groaznic” # Newsweek.ro
Emma Răducanu vorbește, într-un articol din presa britanică, despre momentele grele de după cucerire...
12:30
Zelenski a anunțat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a opri războiul. Trump va media # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelensky a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la...
12:10
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei # Newsweek.ro
Între pensiile speciale și pensiile contributive este o diferență uriașă. Pensiile speciale au cresc...
11:40
Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca fost judecător CCR. De ce guvernul nu i-o taie? # Newsweek.ro
Tăierele pensiilor speciale stârnește mare scandal. Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca...
11:20
Cum încurcă ANAF mediul de afaceri cu complicaţii birocratice care pot duce la blocaje economice # Newsweek.ro
Companiile au la dispoziție doar şapte zile. ca să transmită cu mare acuratețe datele financiar-cont...
11:00
VIDEO Inundații devastatoare, în Pakistan, Caşmirul indian şi Nepal. Peste 300 de oameni au murit # Newsweek.ro
Peste 300 de oameni au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi...
10:30
Trump i-a sunat pe liderii europeni, șeful NATO și Zelenski, după „întâlnirea de Nota 10” cu Putin # Newsweek.ro
După summitul din Alaska cu Vladimir Putin, catalogată de președintele SUA drept o „întâlnire de Not...
Ieri
10:10
Suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați cu Simion - AUR, revendică bucăți din România # Newsweek.ro
Șeful Poliției din Republica Moldova afirmă că suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați...
09:40
În timp ce Trump i-a pus covorul roșu lui Putin, Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă # Newsweek.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică azi-noapte, aproape în același timp cu ...
09:30
Primele reacții după întâlnirea Trump - Putin, din Cehia și Ucraina: „Clişee propagandistice” # Newsweek.ro
Trump și Putin au stat de vorbă aproape trei ore în Alaska, dar nu au ajuns la niciun rezultat în ce...
09:00
Fitch a menținut ratingul României, dar trage semnale de alarmă. Ce spune ministrul de Finanțe? # Newsweek.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a menținut vineri, 15 august 2025, ratingul suve...
08:30
Expert non-verbal, despre gesturile lui Trump la întâlnirea cu Putin: De la prietenie la dezamăgire # Newsweek.ro
Un expert în limbaj non-verbal a analizat gesturile și mimica lui Trump la întâlnirea cu Putin din A...
07:50
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația # Newsweek.ro
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația. Ce r...
07:40
Ce să faci cu frunzele căzute pe gazon, toamna? Trucul de gospodină care îți protejează florile # Newsweek.ro
Toamna aduce nu doar peisaje superbe, ci și o ploaie de frunze care acoperă curtea. În loc să le aru...
07:30
Nu știi ce ulei de motor să pui la mașină? Reține aceste acronime ciudate și nu-ți iei țeapă # Newsweek.ro
Piața e plină de zeci de mărci și zeci tipuri de ulei de motor. Pentru a știi exact ce să pui în mot...
