PTF Bumbăta-Leova, non-stop

Ministerul Finanțelor va introduce o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare. Ministrul Alexandru Nazare estimează că prin această măsură se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei. „O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, […]