Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1

12:50

Ionel Dănciulescu ocupă funcția de manager al lui CS Dinamo, însă asta nu îl împiedică să fie de părere că duelul cu Steaua din această etapă marchează prima întâlnire dintre cele două formații. Deși ambele echipe poartă numele unor cluburi care au scris istorie în fotbalul românesc, al doilea cel mai bun marcator din istoria […] The post “Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua appeared first on Antena Sport.