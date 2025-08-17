Documente secrete după întâlnirea Putin-Trump, găsite în imprimantă

Cotidianul de Hunedoara, 17 august 2025 10:00

Circa opt pagini de documente cu [...]

Acum 5 minute
10:30
Guvernator BNR, despre incapacitatea de plată. Nu avem încotro Cotidianul de Hunedoara
Dar nu avem încotro, după ce ani în șir România [...]
Acum 2 ore
09:20
Zelenski. Refuzul Moscovei „complică situaţia" Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski [...]
09:00
Sorana Cîrstea, în ultimul tur al calificărilor Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea [...]
08:40
CSM București a câștigat turneul Cotidianul de Hunedoara
CSM București a câștigat turneul feminin de [...]
Acum 4 ore
08:10
Tratat de pace european Cotidianul de Hunedoara
După Alaska, vor urma discuții pentru definitivarea condițiilor de asigurare a protecției militarea a Ucrainei împotriva Rusiei. [...]
08:10
Mihai Rotaru îl pune la zid pe Gigi Becali: E un om rău, vrea să se califice doar FCSB Cotidianul de Hunedoara
Toate cele trei echipe românești care au evoluat în turul 3 [...]
Acum 24 ore
21:00
Putin își diminuează pretențiile. Ce revendică Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska [...]
20:40
Premierul, acuzat că a fentat CV-ul Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan n-ar fi absolvit programul [...]
20:10
Nicușor Dan își întrerupe concediul Cotidianul de Hunedoara
Este a  două reuniune de săptămâna aceasta [...]
19:40
Migranți, depistați într-un microbuz de Calafat Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului [...]
18:40
Ce are dempărțit fiica Elenei Lasconi cu ministrul Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Fiica Elenei Lasconi a recționat [...]
18:20
Cum vede Medvedev întâlnirea din Alaska Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Medvedev comentează întâlnirea [...]
18:00
Reacție la întâlnirea Trump-Putin. "Coaliţia voluntarilor", convocată de urgență Cotidianul de Hunedoara
Aşa-numita "coaliţie a voluntarilor", țări [...]
17:40
Propunerea lui Trump pentru Zelenski, cu o condiție Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump [...]
17:00
Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Glavacioc, adusă în București Cotidianul de Hunedoara
Străvechea icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de [...]
16:40
Un turist englez a murit în Bucegi Cotidianul de Hunedoara
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi [...]
16:20
Este cea mai mare viclenie Trump-Putin. Acordul e gata! Cotidianul de Hunedoara
Ion Cristoiu a vorbit desăre  întâlnirea  [...]
15:50
Viktor Orban spune Rusia a câștigat războiul din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Într-un interviu pe canalul Patriot [...]
15:00
Declarație de susținere din UE. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze [...]
14:40
Dennis Politic s-a răzbunat cu gol pentru insultele rasiste la Prishtina Cotidianul de Hunedoara
Războiul kosovaro-român a continuat. Dennis Politic [...]
14:00
Țoiu, reacție după întîlnirea Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președintele american [...]
13:50
Jocul umbrelor în Alaska Cotidianul de Hunedoara
Putin iese din izolare. Trump evită un război cu economic cu China și nu scapă India în brațele Rusiei. Europa rămâne spectator. Războiul din Ucraina continuă [...]
13:30
Substanțe și deșeuri periculoase, descoperite de polițiști Cotidianul de Hunedoara
Mii de tone de substanțe și deșeuri periculoase [...]
12:40
Fost judecător revoltat de absența președintelui de Ziua Marinei Cotidianul de Hunedoara
Fostul judecator și fost membru CSM, [...]
12:10
Sf. Martiri Brâncoveni și Sfetnicul Ianachie Cotidianul de Hunedoara
Martirizat pe 15 august 1714, împreună cu fii săi  [...]
11:30
Un film despre Sergiu Celibidache. Primele imagini, lansate oficial Cotidianul de Hunedoara
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, una [...]
11:20
Zelenski, prima reacție. Merge la Washington Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski [...]
11:00
Toată Europa se înarmează ca să se apere Cotidianul de Hunedoara
Teribil, dom`le! [...]
10:30
Pierre Bellet, specific și exotic local Cotidianul de Hunedoara
Născut în România, la Galați, într-o familie franceză, Pierre Belle a fost un pictor român format la Școala Națională de Belle Arte din Paris [...]
10:30
Întâlnirea Putin–Trump și sfârșitul hegemoniei americane Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump [...]
Ieri
10:20
Liderii europeni analizează întâlnirea Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
Conferinţa de presă după întâlnirea [...]
09:40
Alaska privită din România Cotidianul de Hunedoara
Ziua de  vineri 15  august, zi cu sunete discrete [...]
09:20
Președintele Putin, aproape surd Cotidianul de Hunedoara
În conferință de presă comună cu omologul [...]
08:20
Momentul în care Putin a îngenuncheat în Alaska Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a depus vineri [...]
08:10
"Acum depinde de președintele Zelenski„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și omologul [...]
07:30
CSM București și Corona Brașov, în finala Cupei Corona Cotidianul de Hunedoara
CSM București și Corona Brașov, primele două clasate [...]
07:10
Summitul din Alaska s-a terminat. "Nu există acord până nu ajungem la unul„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin [...]
05:50
Maladia juridismului Cotidianul de Hunedoara
Îi suntem în continuare datori lui Kant pentru înțelegerea cea mai sintetică [...]
15 august 2025
22:30
Moșteanu, despre înzestrarea Marinei: Ministrul nu e Moș Crăciun Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că bugetul alocat înzestrării armatei nu va fi afectat de măsurile de austeritate [...]
22:30
Întârzieri de sute de minute din cauza unui incident pe calea ferată Cotidianul de Hunedoara
Circulația trenurilor de călători pe secția de circulație Fetești - Dunărea, Magistrala 800, se desfășoară în condiții de avarie, ca urmare a unui incident [...]
21:30
Îndemn la rugăciune pentru românii din Cernăuți Cotidianul de Hunedoara
Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie [...]
21:30
Putin, așteptat cu covorul roșu în Alaska (video) Cotidianul de Hunedoara
Pentru Putin, summitul reprezintă deja o mare victorie, deoarece îi permite să afirme că eforturile Occidentului de a izola Rusia [...]
20:30
Dan Tanasă: România nu are nevoie de un preşedinte turist Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", [...]
20:10
Pacienta transferată de la Floreasca, pași spre recuperare în Belgia Cotidianul de Hunedoara
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, face progrese la spitalul din Belgia [...]
20:00
La un târg tradiţional, arme albe cu duiumul Cotidianul de Hunedoara
În urma legitimării şi a controlului corporal preventiv, asupra acestora... [...]
19:30
Vacanța de Sf. Maria a umplut litoralul românesc Cotidianul de Hunedoara
Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate [...]
19:20
Un club de fotbal interzice consumul de semințe pe stadion Cotidianul de Hunedoara
Aruncarea cojilor de sem
19:10
Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină Cotidianul de Hunedoara
Ultima data cand Romania a intrat in incapacitate de plata a fost in anul 1933. [...] The post Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, se așteaptă ca discuțiile cu... [...] The post Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore appeared first on Cotidianul RO.
