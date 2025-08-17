Cod portocaliu de instabilitate atmosferică în nordul Moldovei și mai multe județe din Transilvania

17:00

Preşedintele american, Donald Trump, i-a propus preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmă surse diplomatice citate de AFP şi Reuters, în timp ce premierul italian, Giorgia Meloni, a confirmat discuţii asupra acestei propuneri.