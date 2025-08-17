Marius Șumudică nu-i dă nicio șansă echipei din Superliga în Europa: „E peste la toate capitolele”

19:10

Rezultat nesperat de bun pentru Sunderland în primul ei meci de Premier League după 8 ani. Nou-promovata a învins-o pe West Ham cu 3-0, prima mare surpriză din acest nou sezon.Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. Următoarea ediție: luni seara, ora 19:00!Revenită în elită după 8 ani, Sunderland a început sezonul mai bine decât se așteptau și cei mai optimiști suporteri. ...