Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ”
StirileProtv.ro, 17 august 2025 10:30
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, duminică, mai multe avertizări, valabile pentru mai multe județe, de caniculă, instabilitate atmosferică și averse importante cantitativ.
Acum 15 minute
10:30
Acum 30 minute
10:20
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt" # StirileProtv.ro
Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.
Acum o oră
10:00
Moment de panică la Sinaia. Elena Udrea și familia, vizitați de un urs. Ce a transmis pe rețelele sociale # StirileProtv.ro
Aflată la munte cu familia, Elena Udrea a fost vizitată de un urs, a dezvăluit chiar ea într-o postare pe o rețea socială.
09:50
Pacienţii pot raporta redirecţionările abuzive către cabinetele private. Ministrul sănătății a făcut anunțul # StirileProtv.ro
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public.
Acum 2 ore
09:20
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia # StirileProtv.ro
Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.
09:10
Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase” # StirileProtv.ro
Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.
09:10
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România # StirileProtv.ro
Soarele din Grecia este recunoscut pentru intensitatea sa ridicată, iar acest lucru are un impact direct asupra modului în care pielea se bronzează. Radiația solară este mai puternică decât în România, iar asta explică de ce bronzul este mai intens.
09:10
Plaja cu nisip roz din Spania. Cum arată și cum să ajungi la cea mai spectaculoasă plajă din Insulele Baleare # StirileProtv.ro
Pe cea mai mică insulă a Balearelor se află un colț de paradis cu nisip alb-roz și ape turcoaz, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Spania. Locul îmbină peisajele mediteraneene spectaculoase cu liniștea unei insule neatinse de aglomerație.
09:10
Ibiza, insula petrecerilor. Cum să îți organizezi o vacanță de vis în cea mai animată insulă din Spania # StirileProtv.ro
Ibiza, celebra insulă a petrecerilor din Marea Mediterană, atrage anual mii de turiști din toată lumea. Situată în arhipelagul Baleare, această destinație unică din Spania îmbină distracția non-stop cu peisaje naturale.
09:00
Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit # StirileProtv.ro
Vara este anotimpul vacanțelor și al... curelor de nămol. Cel mai cunoscut loc pentru tratamente de acest fel este cu siguranță Techirghiol, din județul Constanța. Dar găsim nămol curativ și în Mureș.
09:00
Scene de groază în Reșița. Două minore au fost bătute de un bărbat, într-o stație de tramvai # StirileProtv.ro
Scene șocante într-o stație de tramvai din Reșița, județul Caraș-Severin. O cameră de supraveghere a suprins momentul în care două adolescente sunt lovite de un bărbat.
08:50
Vremea azi, 17 august. Apar ploi torențiale, vijelii și rafale puternice în unele zone # StirileProtv.ro
Duminică, temperaturile scad în vest și în centru, însă în sudul Câmpiei Române canicula persistă și se ating 35, 36 de grade. Instabilitatea crește și apar ploi torențiale și vijelii, mai întâi în vestul țării, iar spre seară și în nord, și în centru.
Acum 4 ore
08:40
Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere # StirileProtv.ro
Un tânăr a reușit să fure în câteva secunde încasările unui magazin din Bacău. O cameră de supraveghere a surprins momentul. Individul s-a aplecat peste tejghea, a deschis sertarul casei de marcat și a luat o parte din bani, apoi l-a închis.
08:40
Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid # StirileProtv.ro
Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat.
08:40
Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume # StirileProtv.ro
Dieta cretană, parte a stilului alimentar mediteranean, se bazează pe ingrediente proaspete și ierburi aromatice, fiind asociată cu sănătatea de durată și longevitatea locuitorilor din Creta.
08:30
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică” # StirileProtv.ro
Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.
08:20
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc # StirileProtv.ro
Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă. Pompierii luptă cu incendiile care au mistuit deja mii de hectare de vegetație. Și în țara vecină, Portugalia, flăcări uriașe se extind cu repeziciune și amenință zonele locuite.
08:10
Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului # StirileProtv.ro
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de duminică pe DN 6, în apropierea gării din Orșova. În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă.
08:10
Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă # StirileProtv.ro
Kefir este vedeta din paharele celor preocupați de sănătate. El nu este doar un lapte fermentat la modă, ci un aliment cu tradiție originar din Munții Caucaz. Este foarte bun pentru digestie și poate fi preparat chiar și acasă.
08:00
Consilier prezidențial, despre salarizarea publică din România: ”Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară” # StirileProtv.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete s-a arătat nemulțumit, sâmbătă, de felul în care este organizată salarizarea publică din România, despre care a spus că este ”o zăpăceala din care nu înţelegem nimic”.
08:00
Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă # StirileProtv.ro
S-a dat alarma la Fălticeni sâmbătă seara, după ce un bărbat a sunat la 112 să reclame că a pierdut o felină exotică.
07:50
Armata israeliană, după moartea altor 40 de palestinieni, inclusiv copii: „Instituţiile din Gaza sunt controlate de Hamas” # StirileProtv.ro
Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă moartea a 40 de palestinieni, între care copii, în cadrul ofensivei israeliene asupra teritoriului, unde armata pregăteşte primele evacuări ale civililor înaintea ofensivei anunţate asupra oraşului Gaza.
07:40
Unsprezece persoane, între care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Salvamontiştii au pornit în căutarea lor # StirileProtv.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei.
07:40
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani # StirileProtv.ro
Percheziții la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au prins inițial în flagrant trei suspecți, de la care au fost ridicate 4.000 de pachete de țigări netimbrate.
07:30
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă” # StirileProtv.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui „complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
07:30
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.
07:20
Portugalia cere ajutor Europei pentru incendiile devastatoare. 3.500 de pompieri luptă cu 10 focare majore # StirileProtv.ro
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie.
Acum 12 ore
21:50
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz.
Acum 24 ore
21:40
Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite # StirileProtv.ro
Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.
21:20
Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska # StirileProtv.ro
Administrația Trump se confruntă cu o nouă situație jenantă, după ce organizatorii summit-ului din Alaska au uitat în imprimanta hotelului documente cu informații detaliate despre întâlnirea cu Vladimir Putin.
21:10
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h # StirileProtv.ro
Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.
20:40
Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd # StirileProtv.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă.
20:40
Premierul polonez: Vladimir Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia.
20:20
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric # StirileProtv.ro
Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.
20:10
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”. Sunt primele sale comentarii de la apariția alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN.
20:10
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”, relatează Reuters.
19:50
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta” # StirileProtv.ro
Ce urmează de acum înainte, cum va arăta vizita de luni a președintelui ucrainean Volodimir Zelensky la Casa Albă și ce garanții de securitate poate primi Ucraina din partea Statelor Unite și a Europei?
19:30
Steagul roșu arborat pe litoral. Salvamar: „Ne luptăm cu morile de vânt. Colacele nu sunt pentru Marea Neagră” # StirileProtv.ro
Intervenție contra-cronometru în stațiunea Jupiter, unde, într-un moment de viață și de moarte, zeci de turiști au creat un lanț uman pentru a scoate din valuri un bărbat de 35 de ani.
19:30
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # StirileProtv.ro
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.
19:10
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.
19:10
Trump i-a oferit lui Putin totul pe tavă. ”Doi lideri globali care decid soarta lumii și a țărilor mai mici” # StirileProtv.ro
Peședintele rus a fost primit cu covorul roșu și cu aplauzele președintelui american. Trump, în schimb, nu a obținut nimic concret de la acest summit, ceea ce a însemnat o victorie clară pentru Putin, observă analiștii.
18:50
Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite că reuniunea din Alaska este o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.
18:30
Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie # StirileProtv.ro
Putin i-a transmis lui Trump că va îngheța linia frontului și va pune capăt războiului dacă Ucraina îi cedează complet regiunea Donețk.
17:50
Ţările „coaliţiei voluntarilor” ce susţin Ucraina se reunesc duminică, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA # StirileProtv.ro
Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita "coaliţie a voluntarilor" vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă.
17:50
Tragedie la mare: Salvator de 35 de ani, înecat după ce a scos doi copii din valuri # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec.
17:30
Trump ar fi propus Ucrainei garanțiile de securitate din Articolul 5 al NATO, dar fără aderare și cu acordul lui Putin # StirileProtv.ro
Trump ar fi propus Ucrainei garanții de securitate precum cele din Articolul 5 al NATO (bazat pe principiul ”toți pentru unul”), dar fără aderarea țării la Alianță și doar cu acordul lui Putin.
17:30
Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina # StirileProtv.ro
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, nu a dus la un acord privind oprirea războiului din Ucraina.
17:20
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Național 1, în zona Văii Prahovei, unde, pe mai mulți kilometri, s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă.
17:10
Spărgătoare de gheață nucleare ale Rusiei, în apele Statelor Unite. Ce au discutat, de fapt, Trump și Putin # StirileProtv.ro
SUA ar urma să folosească spărgătoarele de gheață nucleare ale Rusiei pentru a-și dezvolta proiectele de gaze din Alaska, după ce președinții Donald Trump și Vladimir Putin ar fi căzut de acord asupra unei cooperări economice între cele două țări.
16:50
Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile în rucsac și pornește cu ele la drum.
