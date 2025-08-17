Vremea se schimbă: Furtuni puternice în mai multe județe. ANM a emis Cod portocaliu

19:20

Şir de tragedii pe litoral, unde a fost astăzi steag roşu. Un turist de 35 de ani s-a înecat la Jupiter, după ce s-a aruncat în marea agitată crezând că un copil luat de valuri este fiul său. Mulţi oameni nu au înţeles, însă, pericolul. Opt turişti au fost salvaţi de la moarte în ultima clipă. După puţin timp, unii s-au întors să înfrunte valurile de doi metri.