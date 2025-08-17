VIDEO Leo Messi, gol și assist la primul meci de la revenirea din accidentare
G4Media, 17 august 2025 10:30
Lionel Messi a reușit un gol și un assist în primele cinci minute de fotbal de la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria... G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
10:50
În timpul secetei din 2022, Londra a fost periculos de aproape să rămână fără apă. Companiile de apă și guvernul s-au rugat disperat pentru ploaie,... G4Media.ro.
10:50
UPDATE Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:30
Acum 30 minute

10:30

Lionel Messi a reușit un gol și un assist în primele cinci minute de fotbal de la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria... G4Media.ro.
10:20
10:20

Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # G4Media
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor. G4Media.ro.
10:20
10:20

Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova fotbalul din mediul rural # G4Media
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal (FRF) au demarat o colaborare prin care fotbalul să fie promovat în comunitățile rurale din județul Vaslui, potrivit... G4Media.ro.
Acum o oră
10:00
Compania californiană Radiant a semnat un acord istoric cu Defense Innovation Unit și Departamentul Forțelor Aeriene ale SUA, în ceea ce reprezintă primul contract destinat... G4Media.ro.
10:00
10:00

Câinii ciobănești românești, pe cale de dispariție. Doi crescători transformă pasiunea pentru tradiție într-o misiune națională de salvare: „Românii nu cunosc rasele, foarte mulți nici nu știu că există" # G4Media
Olivia Pamfil, crescătoare pasionată de Ciobănesc Românesc Carpatin, și Dragoș Bălășoiu, dedicat creșterii Ciobănescului Românesc Corb, au pus bazele unei asociații cu scop nobil: conservarea... G4Media.ro.
09:50
09:50

Inteligența artificială „tip Spotify" descoperă o supernovă unică / O stea gigantică a explodat în timp ce încerca să devoreze o gaură neagră # G4Media
O echipă internațională de astronomi a identificat, cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială inspirat de sistemul de recomandări Spotify, un fenomen cosmic nemaivăzut: o... G4Media.ro.
09:50
09:50

UPDATE 11 persoane, din care nouă copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Grupul a fost salvat / Adulții nu însoțeau copiii, ci au vrut să-i întoarcă din drum pentru că mergeau pe un traseu dificil / Acţiunea Salvamont a fost dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
09:50
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile... G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:40
09:40

Ieșirile în oraș în timpul week-end-ului pot cauza apnee în somn / De ce afecțiunea este subestimată # G4Media
Nopțile târzii, consumul de alcool și fumatul în week-end ar putea face mai mult decât să ruineze diminețile de luni. Cercetătorii de la Universitatea Flinders... G4Media.ro.
09:30
09:30

Povestea femeii care construiește o armată de roboți tereștri pentru Ucraina / Liuba Șipovici a renunțat la o viață confortabilă de antreprenor în SUA pentru a-și apăra țara de origine # G4Media
Liuba Șipovici, fost inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei, a renunțat la o viață confortabilă din Statele Unite pentru a se întoarce în Ucraina... G4Media.ro.
09:30
09:30

Scenarista „Diavolul se îmbracă de la Prada 2", în curs de producție, spune că atenția fanilor care au "campat" în fața locului unde se filmează este "o onoare" # G4Media
Scenarista filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, Aline Brosh McKenna, este la fel de entuziasmată ca fanii în legătură cu fotografiile de pe... G4Media.ro.
09:20
09:20

Consilierul prezidențial Radu Burnete: "Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa / E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii / Dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi" # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se... G4Media.ro.
09:20
09:20

Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății # G4Media
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public, transmite News.ro.... G4Media.ro.
09:10
09:10

"Greva Poporului" începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice pentru cei 50 de ostatici răpiți de teroriștii Hamas în masacrul din 7 octombrie 2023 / Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile # G4Media
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice au loc la nivel național pentru cei 50 de ostatici ținuți de teroriștii Hamas de... G4Media.ro.
08:50
08:50

Oamenii de știință americani au dezvoltat un nou cip pentru calculare ultra-rapidă / Cipul „microwave brain" oferă aceeași precizie ca rețelele neuronale digitale # G4Media
Universitatea Cornell din New York a dezvoltat un microcip cu un consum redus de energie, numit microwave brain. Conform publicației Interesting Engineering, noul cip poate calcula atât... G4Media.ro.
08:50
08:50

Lamborghini Fenomeno: Cel mai puternic model creat vreodată de constructorul italian este înțesat de calități unice # G4Media
Constructorul italian de modele supersport din Sant’Agata Bolognese a prezentat Fenomeno, iar acesta promite să respecte îndeaproape denumirea care i-a fost dată. G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:30
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.... G4Media.ro.
08:20
08:20

Volodimir Zelenski: "Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia" # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea... G4Media.ro.
08:10
08:10

Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori / Tranzacţia ar evalua compania la 500 de miliarde de dolari (surse Reuters) # G4Media
Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către... G4Media.ro.
08:00
08:00

A cincea noapte de proteste în Serbia: Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate # G4Media
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb... G4Media.ro.
08:00
08:00

Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au fost rănite în urma unui accident # G4Media
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite... G4Media.ro.
08:00
08:00

Două persoane au murit în Franța, într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism # G4Media
Un cetăţean elveţian şi un alt cetăţean german au murit într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism, sâmbătă după-amiaza, la Saint-Pons,... G4Media.ro.
07:50
07:50

ESPN nu va difuza documentarul lui Spike Lee despre fundaşul NFL Colin Kaepernick / Jucătorul de fotbal american a îngenuncheat în timpul imnului SUA pentru a protesta față de "rasismul sistemic și brutalitatea poliției" # G4Media
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere... G4Media.ro.
07:50
07:50

Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
07:40
07:40

Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH, a "ficatului gras" # G4Media
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în... G4Media.ro.
07:30
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei,... G4Media.ro.
07:30
07:30

Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului # G4Media
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat... G4Media.ro.
07:20
07:20

Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore # G4Media
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă... G4Media.ro.
07:20
07:20

Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # G4Media
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech),... G4Media.ro.
07:10
07:10

Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Scrutinul este decisiv după 20 de ani de socialism și o criză economică gravă # G4Media
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci... G4Media.ro.
Acum 8 ore
03:20
Acum 8 ore

03:20

Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Acum 12 ore

23:40

11 persoane, din care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Acţiunea de căutare a Salvamont este dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
23:10
23:10

Călătorii fericite pentru pasagerii cu blăniță: Trenurile poloneze au transportat peste 238.000 de animale în doar 6 luni # G4Media
PKP Intercity, principalul operator feroviar de lungă distanță din Polonia, a stabilit un record impresionant în prima jumătate a anului 2025: aproape 238.500 de animale de... G4Media.ro.
23:10
23:10

Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare (CNN) # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir... G4Media.ro.
22:20
22:20

Consilierul prezidențial Radu Burnete: "Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară / O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009" # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
22:20
22:20

Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Turneul de tenis de la Cleveland # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland, transmite News.ro. Sorana... G4Media.ro.
22:10
22:10

11 morţi și 130 de răniți în urma unei explozii la o uzină militară din Rusia / O altă explozie accidentală a ucis 17 oameni în 2021 # G4Media
O explozie survenită vineri la o fabrică de muniţii din regiunea rusă Riazan s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 130 de răniţi, au... G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:50
Acum 24 ore

21:50

Filmul "Two Seasons, Two Strangers" a câştigat marele premiu al Festivalului Internațional de la Locarno / Lista câștigătorilor # G4Media
Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă premiul cel mare, Pardo d’Oro, la cea... G4Media.ro.
21:40
21:40

Consilierul prezidențial Radu Burnete: "Noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară. O treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi / Am trecut printr-o fază similară după 2008-2009" # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe... G4Media.ro.
21:30
21:30

Opt pagini uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska dezvăluie detalii despre întâlnirea Trump-Putin (NRP și presa franceză) # G4Media
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior... G4Media.ro.
21:10
21:10

Ministrul Sănătăţii susține că va fi înființat Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale, iar legislația va fi schimbată: "Infecţiile nosocomiale nu se mai ascund!" # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale ”nu se mai ascund” şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind... G4Media.ro.
21:00
O echipă de fizicieni chinezi, condusă de celebrul Pan Jianwei, a construit cea mai mare rețea de atomi realizată vreodată pentru un calculator cuantic, un... G4Media.ro.
21:00
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri „complete şi aprofundate”,... G4Media.ro.
20:50
20:50

VIDEO | Rețetă antirisipă: Nimic nu se aruncă / După ce ai tăiat pepenele verde, nu trebuie să arunci cojile / Poți face din ele cea mai bună și aromată dulceață # G4Media
Dacă tot ne străduim să reducem risipa alimentară, ce ar fi să vorbim despre o dulceață pe care o poți face din ceva ce ai... G4Media.ro.
20:40
20:40

Ministra de Externe anunță că Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință, a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care... G4Media.ro.
20:30
20:30

Diferențele dintre hrana uscată și hrana umedă pentru animale de companie: Când și de ce să alegi una sau alta # G4Media
Alegerea între hrana uscată și cea umedă pentru animale de companie poate părea simplă, dar dacă vrei ce e mai bun pentru prietenii tăi cu... G4Media.ro.
20:30
20:30

Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: "Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina" # G4Media
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina... G4Media.ro.
19:10
19:10

Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: "Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare" # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, marcând primele... G4Media.ro.
