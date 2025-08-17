Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire?
Fanatik, 17 august 2025 10:30
Conflictele escaladează într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii: Putin și NATO se pregătesc de confruntare, iar Donald Trump ar putea juca un rol-cheie.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
10:50
O moarte tragică a lovit o familie din Iași, după ce o fetiță de doar trei ani a căzut în timp ce se juca în fața casei
10:50
Florinel Coman nu mai este dorit în Qatar, dar este binevenit la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a atacantului
Acum 10 minute
10:40
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa și de conducerea firmei # Fanatik
Un milionar a luat decizia de a preda întreaga afacere angajaților săi. Cum s-a ajuns la o astfel de hotărâre și ce se va întâmpla mai departe?
10:40
Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul # Fanatik
Chelsea ia startul în noul sezon din Premier League fără un sponsor principal pe tricou. Londonezii s-au aflat într-o situație similară și în ultimele două sezoane.
Acum 30 minute
10:30
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire? # Fanatik
Conflictele escaladează într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii: Putin și NATO se pregătesc de confruntare, iar Donald Trump ar putea juca un rol-cheie.
10:20
Ianis Stoica a întâlnit primul adversar de top în Portugalia încă de la a doua partidă jucată în tricoul lui Estrela Amadora. Află cum s-a descurcat tânărul atacant împotriva lui Benfica
Acum o oră
10:10
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane # Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost complet modernizat și redeschis circulației
10:10
Denis Alibec, în continuare accidentat. Când ar putea reveni atacantul de la FCSB pe teren. Veștile nu sunt tocmai bune pentru campioana României.
10:00
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii # Fanatik
Consilierul prezidenţial Radu Burnete contrazice scenariile premierului Ilie Bolojan şi ale miniştrilor săi legate de riscurile de plată.
09:50
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei # Fanatik
Accident aviatic tragic în Franța: doi bărbați și-au pierdut viața la scurt timp după decolare. Detaliile despre identitatea victimelor și circumstanțele exacte ale accidentului.
09:50
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie” # Fanatik
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj, în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Bogdan Țîru a vorbit la conferința de presă despre duelul contra „studenților”.
Acum 2 ore
09:40
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice # Fanatik
Orașul unde comerțul ilegal cu țigări electronice a luat amploare. Oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor.
09:30
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova # Fanatik
Marius Șumudică a făcut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, avancronica dublei Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova din play-off-ul UEFA Conference League.
09:20
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina # Fanatik
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ia parte astăzi la o întâlnire de mare importanță a aliaților Ucrainei. La ce oră încep discuțiile și care sunt temele principale de pe agendă.
09:20
Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu # Fanatik
Momente de groază la bordul unui avion care a decolat din insula Corfu. Unul dintre motoare a luat foc, dar piloţii au continuat zborul până în Italia.
09:10
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat. Martorii au privit nepăsători agresiunea. Video # Fanatik
Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat într-o stație de tramvai din Reșița. Martorii au asistat impasibili la violență
09:10
Minutul-bombă când Giovanni Becali se ceartă cu Horia Ivanovici și pleacă furios din emisiune! „Bagabonți!”. Video # Fanatik
Ce s-a petrecut, de fapt, în minutul-bombă în care Giovanni Becali plecă furios din emisiune, după ce s-a certat cu Giovanni Becali
08:50
Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a pățit liderul de la Kremlin: „Ce e în neregulă cu ele?”. Video # Fanatik
Vladimir Putin a fost surprins, la finalul întâlnirii cu Trump, având mișcări ciudate ale picioarelor, astfel că apare întrebarea ce a pățit la genunchi?
Acum 4 ore
08:40
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri # Fanatik
Țara unde tinerii sunt dispuși să plătească pentru a se preface că muncesc. Ce program au și de ce apelează la astfel de locuri de muncă false.
08:40
O nuntă a dat peste cap programul oltenilor înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova! Ce decizie a luat conducerea clubului din Bănie # Fanatik
Universitatea Craiova s-a confruntat cu probleme în pregătirea meciului din deplasare cu Csikszereda! Cum a rezolvat conducerea clubului problema
08:40
Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump # Fanatik
Volodimir Zelenski consideră inacceptabilă cedarea de teritorii către Rusia şi îl acuză pe Putin că respinge apelurile de încetare a focului.
08:30
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc # Fanatik
Descoperă rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025. Vezi numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc, cu premii de peste 10 milioane de euro puse în joc.
08:20
Blestemul accidentărilor din nimic. Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu, care n-a mai câștigat acasă din aprilie! # Fanatik
Petrolul a mai pierdut doi fotbaliști, în doar trei zile, ambii atinși de aceeași accidentare - entorsă la gleznă după ce au călcat strâmb
08:10
Ronaldo mania a cuprins India! Cum au putut să reacționeze jucătorii lui FC Goa când au aflat că își vor întâlni idolul. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo merge în India! Fanii au luat-o razna când au auzit vestea. Reacție de senzație pe rețelele de socializare.
07:40
Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după două săptămâni de absență # Fanatik
Starul Argentinian a intrat în repriza secundă a meciului Inter Miami – Los Angeles Galaxy și a marcat un gol pentru echipa sa
07:40
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie” # Fanatik
Cum au reacționat părinții unui tânăr după ce au aflat că fiul lor a câștigat 5 milioane de euro la loto. Motivul care a creat o adevărată dramă în familie.
07:40
Câte echipe românești vom avea în fazele principale ale competițiilor UEFA? Statisticienii au dat răspunsul imediat # Fanatik
FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca pentru calificarea în fazele principale ale Europa, respectiv Conference League. Ce cred statisticienii că se va întâmpla în play-off.
07:10
Costel Orac a povestit, în direct la FANATIK Dinamo, cum a ajuns să semneze cu Dinamo București. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte la acel moment.
07:00
Arnold Schwarzenegger, atac dur la adresa lui Donald Trump, după summit-ul din Alaska. „A fost penibil”. Video # Fanatik
Fostul campion de culturism, Arnold Schwarzenegger, a făcut comentarii acide la adresa președintelui Donald Trump, după summit-ul din Alaska
Acum 6 ore
06:30
Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!” # Fanatik
Emma Răducanu este una dintre tinerele tenismene cu o carieră în plină ascensiune. Cu ce se confruntă sportiva în ultimii ani.
05:40
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit # Fanatik
Vacanța mult visată în Spania s-a transformat într-o tragedie pentru un cuplu. Din ce cauză a murit bărbatul și cum explică reprezentanții hotelului cele întâmplate.
Acum 8 ore
04:40
A mers la piscină și a murit după ce un copil a sărit pe el de pe trambulină. Ce gest a făcut băiatul de 10 ani după ce a văzut ce s-a întâmplat # Fanatik
Un bărbat de 67 de ani a sfârșit tragic la piscină după ce a fost lovit mortal de un băiat de 10 ani. Ce a făcut puștiul după ce a realizat cât de gravă este fapta sa.
03:40
Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Medicii au rămas șocați când a ajuns la spital # Fanatik
Cazul uluitor al unui bărbat care a avut vreme de 8 ani un cuțit în piept. Doctorii au fost uimiți când i-au făcut analizele.
Acum 12 ore
02:40
Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume. Țara se află aproape de România # Fanatik
Locul unde au fost ridicate turnurile ondulate, rare pe pământ. Națiunea care le ”adăpostește” e la distanță mică de România.
01:40
Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani # Fanatik
Un bărbat a bifat o realizare foarte mare. A dat peste fosilele unei vietăți care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani.
00:50
Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a venit îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la meci. Foto # Fanatik
Meciul CS Dinamo - Steaua 0-0 a fost derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Cum a fost surprins unul dintre puținii spectatori prezenți pe „Arcul de Triumf”.
00:40
Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi” # Fanatik
Petrolul și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei a șasea din SuperLiga.
00:30
„Craiova are nevoie de psiholog și de un antrenor de faze fixe”. Discurs „la sânge” după nebunia de la Trnava # Fanatik
Verdict ferm în direct la FANATIK SUPERLIGA referitor la nevoile de la Universitatea Craiova, după evenimentele de la Trnava! Ce a spus Marius Șumudică
00:10
Marius Măldărășanu știe unde a fost decis meciul Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Acolo este greşeala!”. Sergiu Buș, atac asupra rivalilor: „Mai au de îmbunătățit acest aspect!” # Fanatik
Hermannstadt a plecat doar cu un punct de la Ploiești după 1-1 cu Petrolul. Cum a reacționat antrenorul Marius Măldărășanu, dar și jucătorii săi.
00:00
Laurențiu Reghecampf analizează derby-ul Rapid – FCSB. „Eu aș băga prima echipă”. Politic sau Bîrligea, număr 9? # Fanatik
Rapid - FCSB este derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga, programat duminică, 17 august, de la 21:30. Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre meci și cum l-ar aborda în calitate de antrenor.
00:00
Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni # Fanatik
Șase nativi se reinventează total până pe 31 august. Se bucură de avantaje multiple și șanse în următoarele luni din an.
16 august 2025
23:50
Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video # Fanatik
Un nou act de rasism în sportul mondial. Imnul României, huiduit de maghiari la meciul de baschet dintre cele două echipe naționale.
23:50
Premierul Poloniei, atac dur la adresa lui Vladimir Putin. Ce crede despre summitul cu Donald Trump # Fanatik
Premierul Poloniei, cuvinte grele pentru președintele rus, Vladimir Putin. Părerea pe care o are legat de summitul cu Donald Trump.
23:40
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi # Fanatik
Alanyaspor și Rizespor s-au întâlnit sâmbătă în cadrul etapei a doua din Superliga Turciei. Umit Akdag și Valentin Mihăilă au fost pe teren în această dispută.
23:20
Documente importante de la summit-ul Trump – Putin, uitate într-un hotel din Alaska. Ce cadou urma să primească liderul rus și ce aveau în meniu # Fanatik
Documente confindețiale au fost descoperite într-un hotel din Alaska. Paginile conțineau detalii importante, inclusiv meniul pe care Trump și Putin ar fi trebuit să-l servească
23:20
„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce a spus despre Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid – FCSB: „Am terminat orice discuție”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, declarații despre Dan Șucu, Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid - FCSB! Ce a spus antrenorul echipei din Giulești
23:10
Cât de periculoase sunt faimoasele jucării Labubu contrafăcute. O mulțime de astfel de produse se vând în magazine, dar specialiștii trag un semnal de alarmă # Fanatik
Se pare că faimoasele jucării Labubu contrafăcute sunt mai periculoase decât ar crede oricine. Specialiștii trag un semnal de alarmă.
23:10
Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei: de la ceasuri la mașini de lux # Fanatik
Cristiano Ronaldo o răsfață pe Georgina Rodriguez cu cele mai scumpe cadouri. Ce i-a cumpărat logodnicei sale și la ce prețuri se ridică fiecare obiect.
23:00
Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde vor fi vânturi de 255 km/h # Fanatik
Uraganul Erin se intensifică, a atins categoria 5. Locurile unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h.
22:50
Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după Euro 2024?! Explicaţiile lui Edi Iordănescu: “Am fost trist când am văzut că pleacă din Serie A în alte campionate!” # Fanatik
Edi Iordănescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre declinul lui Dennis Man de după EURO 2024. Ce a spus fostul selecționer al României
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.