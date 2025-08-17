Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”

16:20

Părinții care au primit carduri educaționale, în valoare de 500 de lei, trebuie să știe că acestea expiră până la 31 august 2025. Ei bine, după această dată, fondurile rămase necheltuite vor fi retrase automat de către emitenți și, astfel, banii nu vor mai putea fi folosiți. Cardurile au fost acordate în anul școlar 2024-2025 […]