Mihai Stoica, despre transferul lui Florinel Coman la FCSB: „Să-l aducă”

08:00

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că meciul cu Rapid are o miză specială din orgoliu, mai ales pentru suporteri, chiar dacă el vede confruntarea ca pe un joc din care echipa trebuie să adune puncte pentru a-și asigura locul în play-off. A anunțat că vor fi 5-6 schimbări în formula de start, iar revenirea lui Tănase și Olaru în echipă îi dă încredere că formația se va redresa în derby. ...