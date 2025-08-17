Manchester United - Arsenal, primul derby al sezonului din Premier League » Echipe probabile
Manchester United și Arsenal se întâlnesc, de la ora 18:30, în derby-ul etapei #1 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo.Programul complet și rezultatele etapei #1 din Premier League (2025/2026)Partida se dispută la Old Trafford, începând cu ora 18:30. Este meciul de deschidere al sezonului pentru ambele echipe. ...
Detalii de ultimă oră despre noua arenă din Ardeal: „Nu ne lăsăm, mergem mai departe!” # Gazeta Sporturilor
Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a vorbit despre construcția noului stadion pentru echipa locală Corvinul.Acesta a anunțat că forțează lucrările la noul stadion al Corvinului, în contextul în care construcția arenelor sportive a pusă în „stand-by” de guvernul României, fiindcă sunt cheltuieli care împiedică echilibrarea bugetului național. ...
Incredibil! » Cine l-a sunat pe Vochin să-l numească antrenor: „Andrei, vino acum să preiei echipa” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, actualmente consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, nu a fost ofertat numai de FCSB de-a lungul timpului.„Gigi Becali m-a sunat să vin la Steaua și să-l învăț pe Hagi fotbal”, a dezvăluit Vochin în podcastul GSP „2 la 1”. La începutul anilor 2000, Adrian Porumboiu credea că fostul ziarist de la Gazetă era potrivit să devină antrenorul celor de la FC Vaslui. ...
Situație neplăcută pentru Ioan Ovidiu Sabău & Universitatea Cluj. Mamadou Thiam își forțează plecarea din angrenajul „studenților”, iar Issouf Macalou este în afara lotului pentru partida de la malul Mării Negre, cu Farul. Practic, în afara lui Jovo Lukic, „Moțul” rămâne fără principalele opțiuni ofensive. ...
Înotătorul american Bobby Finke, triplu campion olimpic: „Proba de 100 m liber e absolut nebună acum” + cine crede că este superstarul înotului masculin # Gazeta Sporturilor
Bobby Finke (25 de ani), dublu campion olimpic în proba de 1500 de metri, a vorbit în cadrul unui podcast despre evoluția imensă a probelor de sprint, menționându-i pe Pan Zhanle și David Popovici, despre controversele care au scindat înotul american și despre cum alte țări au ajuns înaintea SUA. ...
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate” # Gazeta Sporturilor
Simona Țăranu (36 de ani), frumoasa prezentatoare a știrilor de la Digi Sport, a profitat de timpul liber și s-a relaxat într-o vacanță spectaculoasă.Vedeta TV a ales o destinație de lux - Coasta de Azur. Astfel, Simona a mers în Saint-Jean-Cap-Ferrat, în Franța, unde s-a bucurat de soare și de plajă.FOTO. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat cu privire la posibilitatea ca Florinel Coman (27 de ani, extremă stânga) să revină la echipa campioană.Gigi Becali încearcă să facă un transfer spectaculos: să îl aducă pe Florinel Coman înapoi la FCSB. Fotbalistul român a fost lăsat în afara lotului de arabii de la Al Gharafa. ...
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! DISTRUSE!” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al orașului București, a vorbit și despre sportul de masă din Capitală. Cui îi cere demisia și ce va face cu pistele de alergat din parcuri, despre care spune că „sunt distruse”?Bujduveanu le solicită ferm școlilor să-și deschidă curțile: „Și noi ne loveam, ne păzea cineva?! E o aberație!”. ...
Lazio a câștigat testul cu Atromitos, 2-0, dar meciul a fost presărat cu încăierări și arbitrul a fost nevoit să elimine doi jucători.Pe Stadio Centro d'Italia din Rieti, lazialii au întâlnit-o Atromitos în ultima lor repetiție dinaintea startului în noua ediție de campionat. Le-au fost clar superiori grecilor, dar până ca asta să se vadă și pe tabelă, jocul a fost fragmentat cu numeroase momente tensionate.Prima repriză, cel puțin, a fost un haos. ...
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, ar urma să absenteze până la mijlocul lunii septembrie.Denis Alibec a revenit în această vară la gruparea roș-albastră, dar a stat mai mult accidentat. În partidele în care a bifat minute, vârful de atac al campioanei României nu a impresionat. ...
Valentin Mihăilă nu joacă nici în Turcia! A prins 11 minute și a atins mingea de 6 ori în duelul cu echipa lui Umit Akdag, integralist # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor - Rizespor, cu Umit Akdag și Valentin Mihăilă protagoniști, s-a terminat la egalitate, scor 0-0.Internaționalul U21, om de bază în angrenajul lui Daniel Pancu pentru Campionatul European din Slovacia, a fost titular integralist pentru gazde, în timp ce Valentin Mihăilă a fost introdus abia în minutul 80, înlocuindu-l pe Halil Dervisoglu. ...
Dinamovistul s-a făcut de râs la prima oră a dimineții: „Șansele sunt 50-50. Rapid e favorită” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Torje (35 de ani) a analizat șansele celor două echipe înainte de derby-ul Rapid - FCSB, iar matematica i-a jucat feste.Gabi Torje a făcut o scurtă prefață a meciului care se va juca de la 21:30 pe Arena Națională. Chiar dacă a spus că șansele sunt 50-50, acesta o vede pe Rapid favorită în această partidă. Gabi Torje, înainte de Rapid - FCSB: „Va fi un meci interesant”„FCSB are 3 înfrângeri la rând în campionat. ...
Marius Șumudică nu-i dă nicio șansă echipei din Superliga în Europa: „E peste la toate capitolele” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) le-a dat o veste proastă celor de la Universitatea Craiova înaintea dublei cu Istanbul Bașakșehir, din play-off-ul Conference League.Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de Rapid, este de părere că oltenii nu o să aibă o dublă foarte grea împotriva lui Bașakșehir. Tehnicianul a antrenat în Turcia la echipe precum Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Kayserispor și Rizespor. ...
Dinamo mai ratează un transfer! Ce spune Andrei Nicolescu: „Sunt șanse mai mari să nu vină” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că transferul lui Tomas Ribeiro, stoperul portughez dorit de Zeljko Kopic, a intrat în impas.La începutul lunii, a apărut informația conform căreia roș-albii negociază cu fotbalistul, ultima oară la Farense, echipă ce a retrogradat sezonul trecut din primul eșalon lusitan. „Câinii” i-ar fi propus acestuia un contract progresiv, cu un salariu de 16.000 de euro în primul an. ...
O nuntă a dat peste cap planurile Universității Craiova: decizia pe care au luat-o înainte de duelul cu Csikszereda # Gazeta Sporturilor
Situație inedită înainte de Csikszereda - Universitatea Craiova! Oltenii s-au deplasat la Miercurea Ciuc pentru partidă, dar au avut parte de un impediment: o nuntă.Duelul dintre ciucani și olteni din etapa #6 a Superligii a fost programat astăzi, 17 august, de la ora 16:15, pe terenul din Miercurea Ciuc. ...
Sub conducerea lui Mircea Rednic, Standard Liege a înregistrat prima înfrângere de la revenirea sa pe bancă, cedând cu 3-0 în fața campioanei en titre a Belgiei, Union Saint-Gilloise.Până la eșecul de aseară, „Les Rouches” erau neînvinși, după 2 victorii și o remiză în primele trei etape: 2-0 cu La Louviere, 1-1 cu Dender, 2-1 cu Genk. ...
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, se confruntă cu o situație bizară la club: Issouf Macalaou, extrema transferată în această vară la „șepcile roșii”, ar fi plecat de la club și este de negăsit.Această informație vine înainte de duelul cu Farul Constanța, din etapa #6 a Superligii. Partida a fost programată mâine, 18 august, de la ora 21:30. ...
Probleme la US Open: Participarea lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz este în pericol # Gazeta Sporturilor
US Open a revizuit complet formatul probei de dublu mixt pentru a atrage jucători de top din proba de simplu. Strategia părea să funcționeze, dar organizatorii se tem acum de un scenariu dezastruos. Participarea unor jucători precum Jannik Sinner și Carlos Alcaraz pare incertă în acest moment.În mod normal, proba de dublu mixt se desfășura simultan cu turneele de simplu, ceea ce însemna că participau doar tenismenii specializați pe dublu, conform sportnieuws.nl. ...
Rapid - FCSB, derby în etapa a 6-a din Superligă » Pe cine mizează Gâlcă și Charalambous # Gazeta Sporturilor
Rapid și FCSB se întâlnesc, de la ora 21:30, în derby-ul etapei a 6-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, iar la TV e transmis de PrimaSport și DigiSport 1.După calificarea în play-off-ul Europa League, FCSB revine în campionatul intern, acolo unde o așteaptă un duel cu Rapid, una dintre echipele neînvinse din acest sezon. Înaintea meciului direct, giuleștenii sau mult mai bine în clasament. ...
CFR Cluj - FC Botoșani » Meci complicat pentru trupa lui Dan Petrescu! Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și FC Botoșani se întâlnesc în etapa a 6-a din Superligă. Meciul începe la 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După eliminarea din turul 3 al Europa League, CFR Cluj revine în campionat, acolo unde se află pe locul 13, cu 4 puncte în 4 meciuri. Dacă se impune, trupa lui Petrescu va urca, provizoriu, pe locul 8. De partea cealaltă, FC Botoșani e pe locul 7, cu 8 puncte. Cu o victorie, va urca pe 4. ...
Inter Miami și-a adjudecat victoria în meciul cu LA Galaxy, scor 3-1, partidă în care Lionel Messi a revenit cu gol și assist după o accidentare care l-a ținut pe tușă din 2 august.Refăcut după aproape 3 săptămâni de recuperare, Messi a văzut prima repriză de pe bancă. Fără căpitanul său, Inter Miami a preluat conducerea în minutul 43, grație unui gol marcat de Jordi Alba. ...
Cum s-a descurcat Ianis Stoica cu Benfica: românul a atins mingea de 14 ori și a creat două ocazii # Gazeta Sporturilor
Ianis Stoica, transferat în această vară în Portugalia, de la Hermannstadt, a evoluat în partida dintre Estrela Amadora și Benfica, încheiată cu victoria „vulturilor”, scor 1-0, grație reușitei lui Vangelis Pavlidis, de la punctul cu var.După ce a punctat la debut, la un minut de la intrarea pe teren, românul, „decarul” echipei din proximitatea Lisabonei, a fost introdus în minutul 64 al partidei cu Benfica, luându-i locul lui Joao Gastao. ...
Barcelona a câștigat la scor, dar Hansi Flick tună și fulgeră: „Nu mi-a plăcut” # Gazeta Sporturilor
Barcelona a învins la Mallorca cu 3-0, în debutul sezonului 2025 - 2026 din La Liga.Raphinha, în minutul 7, Ferran Torres (23) și Lamine Yamal (90+4) au marcat golurile unei partide al cărei învingător n-a fost niciun moment sub semnul întrebării. Mai ales că amfitrionii au avut și doi oameni eliminați, vorbim despre Morlanes (33) și Muriqi (39).Hansi Flick: „Nu-mi place să lase garda jos”Cu toate astea, la final, antrenorul Hansi Flick s-a arătat nemulțumit de Barca. ...
Csikszereda - Universitatea Craiova, oltenii vor să rămână lideri în Superligă » Cum arată echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - Universitatea Craiova, prima partidă a zilei de duminică în Superligă, se va disputa de la ora 16:15. Duelul de la Miercurea Ciuc va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.După calificarea în play-off-ul Conference League, oltenii pornesc în etapa #6 din postura de lideri ai Superligii, căutând să continue parcursul execelent pe două fronturi din acest debut de stagiune. ...
Stipe Perica ar fi intrat în dizgrația lui Zeljko Kopic, iar Dinamo caută atacant # Gazeta Sporturilor
În acest start de sezon, Dinamo nu s-a bazat deloc pe croatul Stipe Perica. Chinuit și de o accidentare, croatul acuzând o problemă la spate, mai exact dureri în zona lombară, acesta nu ar mai intra oricum în planurile lui Zeljko Kopic, conform informațiilor GSP.Tehnicianul „câinilor” ar prefera să nu mai mizeze pe serviciile acestuia, considerând că nu se potrivește cu viziunea și planurile sale tactice. ...
Barcelona s-a impus cu 3-0 în deplasarea de la Mallorca, însă gazdele îl arată cu degetul pe „centralul” José Luis Munuera Montero.Incidentul pe care i-l impută amfitrionii arbitrului Munuera Montera s-a petrecut în minutul 23, la scorul de 1-0 pentru oaspeți. Căpitanul lor, Antonio Raíllo, a primit o minge în cap și a căzut la pământ. ...
Gigi Becali anunță schimbări majore pentru derby-ul cu Rapid: cum ar putea arăta FCSB diseară # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că meciul cu Rapid are o miză specială din orgoliu, mai ales pentru suporteri, chiar dacă el vede confruntarea ca pe un joc din care echipa trebuie să adune puncte pentru a-și asigura locul în play-off. A anunțat că vor fi 5-6 schimbări în formula de start, iar revenirea lui Tănase și Olaru în echipă îi dă încredere că formația se va redresa în derby. ...
Jucătorul care nu mai vrea să continue la Rapid este la un pas să semneze în Iran # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, 25 de ani, are ofertă din Iran, de la Tractor, campioana en titre din Golful Persic. Așa cum GSP informa în exclusivitate, portarul giuleștenilor nu și-ar mai dori să continue în alb-vișiniu, după ce și-a pierdut locul de titular, în dauna lui Franz Stolz. ...
Inter a învins-o pe Olympiakos Pireu, scor 2-0, în ultimul amical dinaintea startului în noul sezon din Serie A.Golurile nerazzzurrilor au fost marcate de Dimarco, în minutul 16, și de Thuram (53). Singura problemă pentru antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu: l-a pierdut pe autorul primului gol, accidentat la coapsă și înlocuit în minutul 29. ...
CS Dinamo București, CSM Știința Baia Mare și SCM USV Timișoara sunt formațiile implicate în lupta pentru primele două locuri din sezonul regular al LIgii de Rugby 2025, poziții ce aduc găzduirea semifinalelor.Liga de Rugby 2025 se apropie de fazele fierbinți, iar penultima etapă a adus o anumită limpezime în lupta la vârf.Steaua a fost învinsă de SCM Timișoara în deplasare cu 25-17 și nu mai poate avansa mai sus de locul patru. ...
Antrenorul și căpitanul s-au pus de acord: „Suntem dezamăgiți, start ratat de campionat!” # Gazeta Sporturilor
Liviu Ciobotariu, 54 de ani, antrenorul Petrolului, și Gheorghe Grozav, 34, căpitanul echipei, s-au arătat dezamăgiți de rezultatul obținut cu Hermannstadt, 1-1, și de zestrea agonisită în acest început de sezon.Egalată de Hermannstadt în minutul 82, 1-1 scor final, Petrolul a ajuns la 6 puncte după primele 6 etape. ...
Petrolul - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după remiza smulsă pe final la Ploiești.Gazdele au avut 1-0 din minutul 51, atunci când Gicu Grozav a transformat o lovitură de la 11 metri, iar Sergiu Buș a stabilit scorul final cu 10 minute înainte de final, 1-1.La final, Măldărășanu s-a declarat mulțumit de acest rezultat și a ținut să-l evidențieze pe Silviu Balaure (29 de ani). ...
Sergiu Buș, după golul marcat contra Petrolului: „Cei de la Ploiești mai au de lucrat la acest aspect” # Gazeta Sporturilor
Sergiu Buș (32 de ani), atacantul care a adus un punct pentru FC Hermannstadt la Ploiești, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, a vorbit la finalul meciului despre decizia antrenorului Marius Măldărășanu (50 de ani) de a-l lăsa pe banca de rezerve.Buș s-a plâns și de starea gazonului de pe „Ilie Oană”, aspect criticat și de cel care i-a pasat decisiv la gol, Silviu Balaure (29 de ani). ...
Marius Avram a analizat faza controversată din Petrolul - Hermannstadt: „Sunt convins că va naște o dezbatere” # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Marius Avram consideră că brigada condusă de Marian Barbu a luat decizia corectă în cea mai controversată fază din Petrolul - Hermannstadt, scor 1-1. Sibienii au cerut penalty pentru un henț comis de Franjo Prce în propriul careu.În minutul 57 al meciului de pe „Ilie Oană”, la scorul de 1-0, Silviu Balaure a șutat de la marginea careului de 16 metri. Mingea a lovit mâna apărătorului Franjo Prce. ...
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a câștigat sâmbătă seara și Supercupa. Formația antrenată de Vincent Kompany (39 de ani) a învins-o pe Stuttgart, scor 2-1.Harry Kane (32 de ani) și Luis Diaz (28 de ani), aflat la debut, sosit de la Liverpool în această vară pentru 75 de milioane de euro, au marcat golurile supercampioanei Germaniei. ...
„Persecutat” în Superligă? Dan Petrescu acuză: „Sună bine să-mi dea 3 etape! În Europa mă comport la fel” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu, 57 de ani, a fost suspendat 3 meciuri ca urmare a eliminării din cel mai recent meci de campionat, CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3. Înaintea partidei cu FC Botoșani, antrenorul echipei din Gruia s-a arătat consternat de severitatea arbitrilor români.Spre finalul partidei contra alb-albaștrilor, Dan Petrescu a izbucnit, considerând că echipa lui ar fi trebuit să primească penalty. ...
Hannover, formația românului Virgil Ghiță (27 de ani), a fost eliminată prematur din Cupa Germaniei. Cu fundașul central român integralist, Hannover a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Cottbus, scor 0-1.Cottbus se află în liga a treia germană, în timp ce Hannover evoluează în Zweite. Nemții l-au transferat în această vară pe Ghiță de la Cracovia, pentru un milion de euro. ...
Surpriză uriașă în Rugby Championship! Australia, victorie pe stadionul Africii de Sud pentru prima oară din 1963 # Gazeta Sporturilor
Australia a produs o mare surpriză în Rugby Championship, reușind să o învingă în deplasare pe campioana mondială Africa de Sud, scor 38-22 (5-22, 33-0), după o revenire incredibilă în repriza secundă.Sâmbătă, 16 august, Ellis Park din Johannesburg a găzduit confruntarea dintre Africa de Sud și Australia, din Campionatul de Rugby, o competiție care se joacă anual între Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud și care a ajuns la a 13-a ediție. ...
Americanul Reilly Opelka (27 de ani, 73 ATP) a fost amendat la turneul de la Indian Wells, după ce l-a insultat pe arbitrul care i-a permis lui Francisco Comesana (24 de ani, 71 ATP), adversarului său, să meargă la toaletă între seturi, potrivit abola.pt.Reilly Opelka a aflat suma pe care trebuie să o plătească după gestul de la Indian Wells, iar aceasta nu este deloc mică. ...
Sorana Cîrstea, victorie în 46 de minute, la 3 zile după înfrângerea cu Iga Swiatek # Gazeta Sporturilor
La doar 3 zile după eliminarea de la Cincinnati, Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a revenit pe teren și a obținut o victorie clară, 6-1, 6-0, în primul tur al calificărilor pentru turneul de la Cleveland, unde a întâlnit-o pe tânăra Anna Frey (17 ani, 971 WTA). ...
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) a avansat în finala turneului ITF de la Saskatoon (Canada), cu premii de 40.000 de dolari, după victoria asupra niponei Saki Imamura (23 de ani, locul 365 WTA), 6-3, 7-5. În semifinale, ea o învinsese pe Katherine Sebov (26 de ani, locul 301 WTA), 6-4, 3-6, 7-5, după un meci-maraton.UPDATE. ...
CS Dinamo - Steaua 0-0. Ionel Dănciulescu (48 de ani), managerul academiei gazdelor, a oferit prima reacție după remiza înregistrată pe „Arcul de Triumf”.Acesta a fost mulțumit de rezultatul confruntării. Chestionat despre absența suporterilor dinamoviști, legenda dinamovistă a precizat că acest lucru e asumat de clubul Ministerului de Interne. ...
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a reacționat după remiza „albă” cu Steaua din etapa a treia din Liga 2.Tehnicianul a recunoscut faptul că spectacolul a lipsit cu desăvârșire de la acest meci, însă este mulțumit de punctul obținut. De asemenea, Bratu a ținut să-l remarce pe tânărul Ayan Anghel, care tocmai ce a împlinit 16 ani. ...
Gabi Tamaș, povești despre vicii: „Mister, sunt beat! M-am pus pe ultimul scaun în autocar și duhneam” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș și prietenul Dan Alexa au vorbit despre marea plăcere a fundașului, „ieșitul la șpriț”. Gabriel Tamaș și Dan Alexa au făcut echipă în cadrul emisiunii „Asia Express”, ediție care urmează a fi difuzată în această toamnă. Gabriel Tamaș: „Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund”„N-am avut viciul înșelatului. Am avut altele, da. Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund. ...
Duș rece pentru România în ultimul meci al precalificărilor pentru Mondial! Imnul tricolorilor, huiduit de suporterii maghiari # Gazeta Sporturilor
În ultimul meci din precalificările Campionatului Mondial din 2027, naționala masculină de baschet a României a fost învinsă la o diferență de 20 de puncte de Ungaria, scor 66-86, și va termina, cel mai probabil, pe locul al doilea în grupa E. ...
Întăriri pentru formația din Superliga » Jucătorul cu prezențe în cupele europene a ajuns în România # Gazeta Sporturilor
Petrolul este foarte aproape de transferul lui Danel Dongmo (24 de ani). Mijlocașul camerunez, adus de la Vardar, a ajuns deja la Ploiești și urmează să-l înlocuiască pe Tidiane Keita (28 de ani), jucător transferat la CFR Cluj.Transferul a fost anunțat de prosport.ro. Sursele Gazetei Sporturilor au confirmat aducerea mijlocașului camerunez, care ar urma să fie ultimul transfer al „Lupilor Galbeni” în această vară. ...
Adi Popa face haz de necaz: „Vrem să promovăm an de an și să ne trezim în august tot în Liga 2” # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo - Steaua 0-0. Adi Popa (37 de ani), mijlocașul oaspeților, a oferit prima reacție după prestația modestă de pe „Arcul de Triumf”. Cele două echipe au oferit puțin fotbal, în ciuda atmosferei electrizante create de Peluza Sud Steaua.Întrebat despre dreptul de promovare, Adi Popa a explicat că nu mai are nicio așteptare și că vrea doar să se bucure de fotbal. ...
Cu alarma pe fundal, Oprița n-a iertat pe nimeni: „Cu care Dinamo am jucat?” + „Am nevoie de întăriri, dar am terminat bugetul” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița, 44 de ani, antrenorul Stelei București, a comentat remiza cu CS Dinamo București, 0-0, în etapa 3 a ligii secunde. A fost un interviu spumos, în care Oprița nu s-a sfiit să descrie meciul așa cum l-a simțit, în care s-a plâns că a terminat bugetul de transferuri și a afirmat, ironic, că se simte „extraordinar de bine” în contextul în care joacă an de an fără drept de promovare. ...
România participă cu 18 înotători la Campionatele Mondiale de Juniori, competiție care debutează marți în bazinul de la Otopeni # Gazeta Sporturilor
Optsprezece înotători din România vor lua startul la Campionatele Mondiale de Juniori de la Otopeni (19–24 august), cea mai numeroasă delegație tricoloră din istoria acestei competiții. Daria-Măriuca Șilișteanu (16 ani) și Robert Badea (17 ani), care au cucerit aurul în acest an la Campionatele Europene în probele de 100 m spate, respectiv 400 m mixt, vor evolua și ei la Otopeni. ...
CS Dinamo - Steaua a fost derby-ul etapei 2 din Liga 3. Partida a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu aproximativ 2.000 de spectatori prezenți, majoritatea steliști, însă pe teren scorul a fost egal, 0-0.Lovitura de start a fost dată de legendele Ștefan Iovan (64 de ani) și Ionel Augustin (69 de ani). Pe „Arc” și-au făcut apariția mai multe nume importante din istoria lui Dinamo și Steaua. ...
