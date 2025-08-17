Român stabilit în Spania laudă urgența Spitalului Județean Constanța: „Personal super profesionist, fără șpagă”

09:10

Medicii de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol atrag atenția nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice. Aceștia spun că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul […] Articolul Sanatoriul Techirghiol: nămolul vândut pe plaje este reciclat și inutil pentru tratament a aparut prima oara pe Constanta 100%.