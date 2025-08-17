Român stabilit în Spania laudă urgența Spitalului Județean Constanța: „Personal super profesionist, fără șpagă”
CT100, 17 august 2025 11:30
Un român stabilit în Spania, aflat în concediu la Constanța, a povestit pe rețelele sociale experiența pe care a avut-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce fiul său a avut nevoie de îngrijiri medicale. Relatarea sa contrazice imaginea negativă asociată adesea unităților medicale din România, punând în
• • •
Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:50
Guvernul a publicat ieri proiectul de lege care cuprinde așa-numitul „pachet 2" de măsuri fiscale, iar surpriza a fost una neplăcută pentru sute de mii de români: și acest set de modificări aduce noi creșteri de taxe, deși anterior se anunțase că doar „pachetul 1" va conține majorări. Potrivit lui Radu Georgescu, Managing
10:40
Iată cum se prepară porumbul fiert și kürtös-ul care se vând pe litoral. Imaginile sunt de la o acțiune a Poliției Locale Eforie, a Prefecturii Constanța și a Protecției Consumatorilor și credem că nu mai este nevoie de comentarii suplimentare. Vom reveni însă cu detalii despre rezultatele controalelor. Recomandări: Nicolae
Acum 24 ore
22:50
Astăzi, 16 august, în sudul litoralului au decedat trei bărbați, iar alte patru persoane, dintre care doi minori, au fost în pericol de a se îneca. Detalii AICI. Salvamarii nu mai fac față turiștilor care ignoră pericolul. În ajutorul lor au venit polițiștii. În această perioadă polițiștii acționează pe plajele
20:30
Trei bărbați și-au pierdut viața astăzi pe litoral, în ciuda eforturilor salvamarilor și echipajelor medicale. Pe majoritatea plajelor a fost arborat steag roșu, din cauza vântului puternic. Steagul roșu înseamnă că intrarea în apă este interzisă. Primul caz s-a produs pe plaja Delta din stațiunea Jupiter, unde trei persoane au fost surprinse
19:40
O tragedie s-a produs astăzi pe litoral, în stațiunea Saturn. Un bărbat de aproximativ 50 de ani și doi copii au fost scoși din mare, în zona punctului de prim ajutor. Potrivit ISU Constanța, bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă,
16:40
O explozie urmată de incendiu a avut loc astăzi într-un apartament situat pe strada Medgidia, nr. 30, bloc H3, din orașul Cernavodă. Potrivit ISU Constanța, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Cernavodă cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială pentru intervenție
15:50
Costin Răsăuțeanu, viceprimar PSD al Constanței din 2015 (cu mici întreruperi, dar mereu aproape de butoane), a anunțat azi (vă reamintim, suntem în 2025) „vești importante". Este vorba despre un proiect de modernizare a zonei Delfinariu – Faleză Nord care prevede, țineți-vă bine, montarea de… coșuri de gunoi. Da, în
15:40
Deși pe litoral este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul în mare este strict interzis, mulți turiști ignoră avertismentele salvamarilor și își pun viața în pericol. ISU Constanța anunță deja un caz tragic și mai multe situații critice gestionate în ultimele ore. Primul incident s-a produs pe plaja Delta, în
12:40
Ca urmare a unor imagini apărute în spațiul public, în care un conducător auto a fost surprins circulând pe sensul opus de mers pe Autostrada A4, polițiștii constănțeni au identificat șoferul. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc pe 15 august. În urma verificărilor, oamenii legii au
Ieri
11:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, pe 15 august 2025, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autoritățile din Letonia, Regatul Danemarcei și Norvegia. Verificările au avut loc în Portul Constanţa, în incinta unui operator portuar, fiind efectuate de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere a
10:40
Corina Martin este una dintre cele mai vocale și implicate personaje din turismul românesc. A fost alături de Radu Mazăre în celebrele sale caravane pe litoral, în care se deghizau în fel de fel de personaje, a condus asociații de promovare, acum este președintele Patronatului RESTO, secretar General la Federatia
10:40
Un accident rutier s-a produs astăzi pe DN38, între localitățile Negru Vodă și Chirnogeni, județul Constanța. Potrivit ISU Dobrogea, în eveniment au fost implicate trei autoturisme. În total, 11 persoane se aflau în vehicule, dintre care șase adulți și cinci minori. Toți au fost găsiți conștienți, fără persoane încarcerate. Un
15 august 2025
22:20
Constanța a fost, vineri, capitala simbolică a Mării Negre, găzduind ceremoniile tradiționale dedicate Zilei Marinei Române. Peste 10.000 de turiști și localnici au umplut faleza Cazinoului, unde au asistat la demonstrații navale și aeriene de amploare, susținute de Forțele Navale Române, alături de militari din mai multe țări NATO. Deschiderea
16:20
O explozie produsă la o țeavă de gaze, fără izbucnirea unui incendiu, a avut loc astăzi în municipiul Constanța, pe strada Dispensarului nr. 2, scara D, etajul 3. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Fripis cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autoscară,
16:00
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) pare să aibă o relație complicată cu realitatea. Dacă ieri, vicepreședintele FPTR, Nicolae Bucovală, trăgea un semnal de alarmă despre starea stațiunii Mamaia, astăzi aceeași federație, printr-un comunicat semnat inclusiv de Bucovală, aruncă vina pe presă. Declarațiile de ieri ale lui Bucovală au fost
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Primăria Năvodari susține transportul public pentru locuitorii orașului, inclusiv în Mamaia Sat, Mamaia Nord și Peninsula. Elevii, pensionarii și mai multe categorii sociale beneficiază de abonamente gratuite sau reduse, cu tarife începând de la 22 lei. Tarife standard Abonamente reduse cu 60% Reducerea este valabilă pentru persoanele cu domiciliul în
09:40
Astăzi, 15 august, în municipiul Constanța au loc mai multe evenimente pentru a marca Ziua Marinei. Programul zilei: 10:00-12:30 – Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025" în raionul maritim travers de faleza din Constanța. Vor participa și 25 de nave militare românești, fregata GORDI (43) a Forțelor Navale ale
09:00
Reprezentanți ai autorităților române, diplomați și membri ai comunităților turcă și tătară, au participat, pe 14 august, la recepția organizată la bordul fregatei Oruçreis, una dintre cele două nave ale Forțelor Navale Turce prezente la Constanța pentru a lua parte la activitățile organizate de Forțele Navale Române cu ocazia Zilei
08:40
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat în această dimineață, pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un accident rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul
14 august 2025
21:40
Stelian Ion, deputat, fostul ministru al Justiției și președintele Organizației Județene USR Constanța, a lansat azi acuzații dure la adresa primarului Vergil Chițac, pe care îl acuză că pregătește vânzarea unei părți importante din patrimoniul municipiului. Mesajul vine în contextul unei dezbateri publice desfășurate la Primăria Constanța pe tema unui
21:30
Stațiunea Mamaia a pierdut din farmecul și infrastructura de agrement care o făceau, odinioară, atractivă pentru turiști, avertizează Nicolae Bucovală, președintele Organizației Patronale Mamaia–Constanța. Acesta spune că lipsa opțiunilor de petrecere a timpului liber devine evidentă mai ales în zilele cu vreme nefavorabilă, când turiștii caută alternative, dar nu le
18:40
În noaptea de joi spre vineri, 14 spre 15 august 2025, constănțenii sunt așteptați la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța să participe la o noapte specială de observații astronomice dedicate curentului de meteori Perseide. Evenimentul va avea loc pe platforma din fața Planetariului și Observatorului Astronomic al CMSN.
17:10
În România a apărut un tip de Caritas digital. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează utilizatorii WhatsApp şi Telegram în legătură cu o schemă de înşelăciune derulată prin aplicaţii de mesagerie şi alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu profil educaţional şi investiţional. „Această schemă frauduloasă
16:50
Astăzi, Primăria Constanța a organizat dezbatere publică despre vânzarea terenurilor orașului. Sala Remus Opreanu a fost aproape pustie. Câțiva locuitori din Palazu Mare și un bătrân cu o problemă personală, fără legătură cu subiectul. Restul, câțiva consilieri locali și angajați ai primăriei. O imagine perfectă a interesului „general" față de
13:40
Documentarul-eveniment despre cariera și aventurile celui mai celebru tenisman român, Ilie Năstase, filme de aventuri și comedii vor fi proiectate în aer liber, în Piața Ovidiu și la Zoom Beach, în cadrul celei de-a patra ediții a Sunscreen Film & Arts Festival, programată în perioada 22 – 24 august. Intrarea este liberă, iar lista de titluri
13:30
Alexandru Mezeu, directorul Autorității Navale Romane (ANR), a încetat astăzi din viață. Fusese numit în funcție de Sorin Grindeanu, PSD, în decembrie 2024, când era ministru al Transporturilor. Era bolnav. În iulie 2025, era internat la Spitalul Fundeni, iar apropiații făceau apel pentru donare de sânge. ANR a minimizat evenimentul.
13:20
IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria
11:30
În mai multe zone din municipiul Constanța se simte, azi, un miros greu de fum. Locuitori din Tomis Nord, centru, Inel II, dar și din stațiunea Mamaia au reclamat că se simte un miros puternic. Există reclamații în acest sens și din municipiul Năvodari. Autoritățile au anunțat că este posibil
11:10
Marian Crușoveanu, parlamentar PNL, a declarat astăzi că ping-pong-ul din interiorul coaliției, pe tema măsurilor de stabilizare bugetară a României, nu este un semnal bun. „Am mai trecut prin astfel de situații în trecut, iar repetarea aceluiași scenariu nu va aduce rezultate diferite. România are nevoie de o coaliție care
08:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
13 august 2025
23:10
O foarte respectată doamnă doctor din Constanța scrie zilele trecute că nu se mai poate odihni în propria locuință din cauza petrecerilor de pe plaja Neversea Beach. Detalii AICI. Azi vă prezentăm dovada că cei ce la Neversea Beach țin cu bună știință petreceri până la ce oră vor clienții. […] Articolul Petreceri fără sfârșit pe plaja Neversea: „Teoretic, ora de funcționare este până la ora 22.00. Practic, stăm și până la 6.00” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:00
În urma intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, zeci de unități de învățământ din județul Constanța își pierd personalitatea juridică, pentru că nu mai îndeplinesc noile criterii minime de efective impuse de lege. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a propus reorganizarea a 28 de școli și […] Articolul Reorganizare în educație: ce grădinițe și școli vor fi desființate ca entități juridice a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:50
15:30
Primăria Constanța a anunțat că, începând de luni, 18 august, vor fi montate încă 175 de insule ecologice, în cadrul proiectului finanțat cu bani europeni, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 100 de insule au fost deja instalate în cartierele Gară, Abator, Km 4-5, CET, Poarta 6, Inel I, […] Articolul Primăria Constanța instalează insule ecologice care nu pot fi folosite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia automat de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate, începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare. Măsura este parte a planului Executivului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public, care include eliminarea mai […] Articolul Preoții și călugării nu vor mai beneficia gratuit de servicii medicale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Pentru executarea lucrărilor programate în municipiul Medgidia, județul Constanța, în vederea conectării noilor conducte și dezafectarea celor vechi, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile marți, 19 august 2025, între orele 07:00 – 18:00. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone ale municipiului Medgidia: – Cartier Ostrov – Zona Spital […] Articolul Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Medgidia pe 19 august a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar și să protejeze economia de o eventuală recesiune. Acestea includ o nouă formulă de impozitare a multinaționalelor și introducerea unei taxe fixe pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. „Trebuie să fim pregătiți […] Articolul Adio, colete ieftine din China! România vrea să își salveze economia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Primăria municipiului Constanța a amenajat un scuar median la trecerea de pietoni situată pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța. În această perioadă, au fost executate lucrări similare la trecerile de pietoni situate pe bulevardul Mamaia și bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în apropierea intersecției cu […] Articolul Un nou scuar median a fost amenajat pe șoseaua unde acum două zile a avut loc un accident mortal a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:50
În vederea executării lucrărilor de modernizare și sectorizare a rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, începând din noaptea de marți, 19 august 2025, ora 22:00, până miercuri, 20 august 2025, ora 18:00. Vor fi afectați de […] Articolul RAJA a programat o lucrare în municipiul Constanța pe 19 și 20 august – mai multe zone vor rămâne fără apă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:40
Mamaia și Constanța se pregătesc pentru „Weekendul Weekendurilor” – o săptămână în care energia, tradiția și spectacolul se împletesc într-un maraton de evenimente, între 11 și 17 august. Orașul și stațiunea vor pulsa zi și noapte, transformându-se într-o scenă deschisă pentru concerte, parade navale, focuri de artificii și momente artistice care rămân în memorie. […] Articolul OMD Mamaia Constanța: „Sfânta Maria este, pentru Mamaia, un adevărat fenomen” – programul evenimentelor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
De miercuri, 13 august, în Cluj-Napoca, supranumit „orașul de cinci stele” a intrat în vigoare interdicția de a fuma în spațiile publice precum stațiile de transport în comun, parcurile și bazele sportive, măsură care se aplică și dispozitivelor electronice de fumat. Regulamentul, adoptat de Consiliul Local în luna mai, a […] Articolul Orașul de cinci stele a interzis fumatul în spațiile publice a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au făcut una dintre cele mai mari descoperiri din acest an în lupta împotriva contrabandei. În urma unui control amănunțit, aceștia au […] Articolul Captură uriașă în Portul Constanța Sud Agigea: țigări de 4 milioane euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:30
Stațiunea Mamaia Nord este plină până la refuz în aceste zile. Reușește să atragă mii de turiști dornici să profite de soarele verii. Imaginile surprinse în weekend arată clar aglomerația din zonă, cu turiști care s-au bucurat atât de plajă și mare, cât și de ofertele locale. Așa cum se […] Articolul Mamaia Nord, arhiplină în weekend VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:10
Medicii de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol atrag atenția nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice. Aceștia spun că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul […] Articolul Sanatoriul Techirghiol: nămolul vândut pe plaje este reciclat și inutil pentru tratament a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12 august 2025
19:30
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA), în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, autoritatea de management, contractul de finanțare nr. 118/2025 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – Etapa a II-a“. Proiectul este finanțat […] Articolul Contract de 557 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii electrice în Portul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Vineri, 15 august 2025, Constanța va deveni capitala simbolică a apelor românești, găzduind evenimentele dedicate Zilei Marinei Române. Festivitățile vor avea loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim din fața acesteia, unde se va desfășura Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”, un spectacol complex […] Articolul Forțele Navale Române transformă Constanța în scena unui spectacol naval și aerian de Ziua Marinei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:00
Cea de-a treia tabără organizată în acest an de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România(UDTTMR) pentru elevii de la Școala Comunitară s-a desfășurat în perioada 3–8 august 2025, la Vatra Moldoviței, județul Suceava. Peste 100 de copii au avut parte, timp de aproape o săptămână, de o experiență ce a îmbinat […] Articolul Tabăra tătară de la Vatra Moldoviței: peste 100 de elevi au redescoperit tradițiile și cultura comunității a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:00
Rata anuală a inflaţiei a urcat puternic în iulie 2025, ajungând la 7,8%, faţă de 5,7% în iunie, arată datele publicate marţi de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea abruptă a fost determinată, în principal, de liberalizarea prețurilor la energie electrică începând cu 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 62,97%. […] Articolul Inflația explodează în iulie după liberalizarea energiei electrice. Urmează vremuri negre din acest punct de vedere a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:50
Elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Valu lui Traian au participat la un eveniment organizat decentrul local bleuMarin Constanța – filială a Organizației Naționale „Cercetașii României”, în pepiniera amenajată de compania IULIUS în localitatea Lazu. Tinerii au avut parte de activități specifice cercetașilor, au descoperit cum se amenajează […] Articolul Activități pentru elevi și cercetași, în pepiniera IULIUS din Lazu, amenajată pentru viitorul proiect de regenerare urbană din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
