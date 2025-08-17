Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție"

DCNews, 17 august 2025 11:30

Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 5 minute
11:50
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate DCNews
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate
Acum 30 minute
11:30
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" DCNews
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
Acum o oră
11:10
Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska DCNews
Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska
Acum 2 ore
10:40
Proteste violente în Serbia. Manifestanții au dat foc la sediile partidelor și s-au bătut cu polițiștii DCNews
Proteste violente în Serbia. Manifestanții au dat foc la sediile partidelor și s-au bătut cu polițiștii
10:10
Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile DCNews
Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile
Acum 4 ore
09:40
Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere DCNews
Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere
09:30
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute DCNews
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
08:40
Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6 DCNews
Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6
08:20
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș DCNews
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 
Acum 6 ore
07:30
BANCUL ZILEI: Povești din familie DCNews
BANCUL ZILEI: Povești din familie
Acum 12 ore
23:50
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia DCNews
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
23:40
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline DCNews
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
Acum 24 ore
22:40
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți DCNews
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
22:10
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE DCNews
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
22:00
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost DCNews
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
21:10
Unde ar putea avea loc summitul Putin-Zelenski-Trump. Propunerea lui Friedrich Merz DCNews
Unde ar putea avea loc summitul Putin-Zelenski-Trump. Propunerea lui Friedrich Merz
20:40
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului DCNews
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
20:40
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare DCNews
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
20:40
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer DCNews
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
20:20
Situație bizară în Fălticeni. Un râs a scăpat pe străzi din lesa unui bărbat, locuitorii avertizați prin mesaj RO-ALERT DCNews
Situație bizară în Fălticeni. Un râs a scăpat pe străzi din lesa unui bărbat, locuitorii avertizați prin mesaj RO-ALERT
20:10
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video DCNews
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
19:10
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump DCNews
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump
19:10
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump DCNews
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Trump
18:40
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO DCNews
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
18:10
Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump DCNews
Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump
17:40
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025 DCNews
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
17:20
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte DCNews
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte
16:40
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse) DCNews
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)
16:40
Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi DCNews
Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi
16:10
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte DCNews
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte
15:50
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO DCNews
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
15:40
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit DCNews
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
15:30
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington DCNews
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington
14:50
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei DCNews
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
14:30
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani DCNews
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
14:00
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina DCNews
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
13:40
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025 DCNews
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
13:30
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin DCNews
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
13:20
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris DCNews
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
12:30
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent DCNews
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
12:20
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea" DCNews
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
Ieri
10:50
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii DCNews
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
09:30
Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin DCNews
Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin
09:10
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska DCNews
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska
09:10
Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ” DCNews
Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ”
08:20
Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin DCNews
Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin
07:40
Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord DCNews
Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord
07:30
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video DCNews
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
01:30
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă DCNews
Kremlinul anunță că discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă
00:50
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video DCNews
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.