Volodimir Zelenski a precizat clar poziţia Ucrainei pentru Statele Unite şi liderii europeni

12:20

În Serbia au avut loc noi ciocniri între forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și vehicule speciale pentru a-i dispersa pe manifestanți, care au aruncat în direcția lor cu torțe și petarde. Reuters notează că au avut loc manifestații în mai multe orașe și în cel puțin două dintre ele, […]