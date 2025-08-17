POLITICO: „Triumful lui Putin în Alaska, este hotărât să învie IMPERIUL”
Gândul, 17 august 2025 11:30
Jamie Dettmer, editorialistul POLITICO, vede în întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin un „spectacol între vechi prieteni”. Din momentul în care cei doi președinți au debarcat din avioanele lor la o bază a forțelor aeriene din epoca Războiului Rece, în afara orașului Anchorage, Alaska, interacțiunea lor a fost extrem de prietenoasă. Trump l-a aplaudat […]
• • •
Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că, începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online. Formularul va fi disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății. Rogobete pune punctul pe „i”: „ Redirecționat abuziv” Printr-un mesaj publicat pe rețelele de […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu spune, la „Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00”, că – astăzi – «„Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil, iar președintele Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul». *Știre în curs de actualizare
Valentin Stan: „Schimbul de teritorii de care vorbește TRUMP este o mișcare de teritorii ucrainene. Rușii nu dau nimic” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Valentin Stan a explicat că în logica negocierilor dintre Trump și Putin, Ucraina ar urma să accepte cedări teritoriale majore. Analistul afirmă că planul prevede retrageri și schimburi de populație, fără ca Rusia să cedeze nimic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: „Trump trebuie să accepte […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat ce presupune cu adevărat o garanție de securitate, oferind exemplul tratatului dintre Rusia și Coreea de Nord. El a subliniat că alianțele asumate prin asemenea documente pot schimba echilibrul global și pot pune America într-o situație de conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Ilie Bolojan, despre măsurile de austeritate: „Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri” / „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că are încredere în faptul că forțele politice sunt responsabile și conștiente „de situația dificilă în care suntem”. Acesta a mai adăugat că „nu există altă soluție” decât cea a adoptării pachetelor și măsurile anunțate de Guvern. „Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va […]
Ilie Bolojan anunță că măsurile de corecție fiscală se vor finaliza „spre sfârșitul anului viitor”: „România poate trece prin această perioadă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu pentru Bloomberg, despre ce va urma pentru România în perioada următoare, în contextul măsurilor fiscale adoptate deja de Guvern și cele care urmează să fie aplicate. „Cred că este singura soluție, pe de o parte, să trecem peste acest an și jumătatea anului viitor, care este perioada dificilă, […]
CUTREMUR produs în zona Vrancea, județul Buzău. Seismologii au anunțat magnitudinea acestuia și adâncimea la care a fost înregistrat # Gândul
Un cutremur s-a produs duminică dimineață, la ora 10:01:24 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Conform datelor Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), acesta a avut magnitudinea de 3.3 și a avut loc la adâncimea de 121.3 km. De asemenea, potrivit sursei citate, cutremurul s-a produs în […]
11:10
Descoperirea misterioasă din Indonezia care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. Este un instrument vechi de 1,5 milioane de ani # Gândul
Oamenii de știință au descoperit pe insula indoneziană Sulawesi un instrument din piatră vechi de 1–1,5 milioane de ani. Într-un studiu, oamenii de știință au analizat unelte din piatră care par a fi conectate cu rudele umane din Wallacea, un grup de insule situat între platformele continentale asiatică și australiană. Co-autorul studiului, Adam Brumm, profesor […]
Liderii „Coaliției celor dispuși” pun la cale strategia pentru vizita lui ZELENSKI la Casa Albă. Nicușor Dan ar trebui să ia parte și el la discuții # Gândul
După întâlnirea Trump – Putin, din Alaska, liderii „Coaliției celor dispuși” au și ei propriul lor minisummit. Duminică după-amiază, prin videoconferință, aceștia vor discuta despre strategia pentru vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. La reuniunea liderilor „Coaliției celor dispuși” ar trebui să ia parte și președintele României, Nicușor Dan, care în ultimele zile a […]
Simone Tempestini, probleme majore la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială după ce mașina a lovit cu spatele un copac # Gândul
Weekend cu ghinion pentru campionul național Simone Tempestini, care a fost nevoit să abandoneze la Barum Czech Rally Zlín, a șasea etapă a Campionatului European de Raliuri (ERC), într-un moment în care se lupta pentru topul clasamentului continental. Pilotul Napoca Rally Academy, aflat la volanul unei Škoda Fabia RS Rally2, nu a putut continua după […]
Liderii europeni discută duminică despre vizita lui Zelenski la Washington. Nicușor Dan, prezent și el la discuții # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, va participa duminică, de la ora 16.00, la reuniunea „Coaliției de Voință”, transmite Administrația Prezidențială. Discuția va avea loc în sistem de videoconferință și a fost anunțată de sâmbătă de Oana Țoiu, ministrul de Externe. „O să existe mâine (n.r. duminică, 17 august), cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie […]
Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere” # Gândul
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc – vineri, 15 august 2025 – la Anchorage, în Alaska, a produs puține lucruri substanțiale, însă i-a oferit liderului de la Kremlin multe motive de laudă pe plan intern. Ultimele directive ale Kremlinului pentru organele sale de propagandă cer să fie să subliniat că […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat că războiul din Ucraina este deja pierdut din martie 2022, iar europenii continuă să ignore realitatea. Acesta a subliniat că marile mize de securitate pentru Statele Unite depășesc Ucraina și se îndreaptă către confruntarea cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară” # Gândul
Într-un interviu acordat sâmbătă pentru Antena 3 CNN, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a făcut mai multe declarații cu privire la nevoia unor măsuri în cee ace privește salarizarea din sistemul public. Una dintre declarațiile consilierului prezindețial a fost aceea că adoptarea legii salarizării unice este „o obligație în PNRR”. Radu […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat cum au decurs discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin. El a subliniat că tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este o iluzie europeană, nu o realitate americană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Trump a vorbit despre schimbul de teritorii, […]
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Care ZODII se află în fața unor decizii importante și ce surprize neașteptate îi așteaptă pe acești nativi # Gândul
Săptămâna 18-24 august se anunță una cu vibrații puternice pe plan astral, iar specialiștii spun că planetele aduc atât provocări, cât și oportunități. Cei care își vor asculta intuiția și vor acționa cu discernământ pot ieși în câștig, profitând de situațiile care apar. Așadar, se anunță o perioadă de șapte zile în care introspecția merge […]
Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa” # Gândul
Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că România nu are probleme cu banii sau în a se finanța. Mai mult, acesta a subliniat că nu vor exista, cu certitudine, întârzieri la plata pensiilor și a salariilor. „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun […]
Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a criticat modul în care liderii europeni au reacționat după întâlnirea de la Alaska. El a spus că Uniunea Europeană trăiește o criză de relevanță și că reacțiile oficialilor de la București nu au fost altceva decât o copie a declarațiilor făcute de Ursula von der Leyen […]
Daniel Oprița, discurs tare după CS Dinamo – Steaua: „Am terminat bugetul”. De ce se simte „extraordinar de bine” # Gândul
Steaua a încheiat la egalitate meciul cu CS Dinamo, 0-0, în etapa a treia din Liga 2, iar Daniel Oprița, antrenor roș-albaștrilor, a vorbit despre meciul cu nou promovata, transferuri și faptul că echipa sa nu are drept de promovare. Steaua e pe cinci în clasament, cu 7 puncte, și CS Dinamo e pe 11, […]
ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni # Gândul
Forțele armate ale Rusiei și Belarusului se pregătesc să efectueze exerciții militare comune în luna septembrie a acestui an, pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021. Exercițiile strategice „Zapad” au loc din anul 1977. Inițial, acestea au fost organizate între URSS și țările din Pactul de la Varșovia, înainte de a deveni doar o „afacere” […]
Dan Dungaciu: „Pentru prima dată, TRUMP a recunoscut că dacă linia de apărare din Donbas cade, cade Ucraina” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că Donald Trump își construiește strategia pentru a evita o situație similară retragerii lui Joe Biden din Afganistan. El a precizat că acest calcul se reflectă în modul în care SUA gestionează acum conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: […]
Câțiva lideri europeni, ai celor mai mari puteri de pe continent, au fost invitați să participe, luni, 18 august, la Washington, la întâlnirea pe care președintele american Donald Trump o are programată cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Vineri, Trump s-a văzut în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Trump anunță o înțelegere Potrivit […]
Hermannstadt a remizat sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a şasea din Superligă. Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe Grozav (51), dintr-un penalty obținut de Konstantino Doumtsios, faultat în careu de portarul Cătălin Căbuz. Petrolul – Hermannstadt 1-1 | Ce spun cei doi antrenori + Programul etapei a 6-a […]
Dan Petrescu e suspendat trei meciuri din Superliga după ce a fost eliminat la meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, 2-3. În partida respectivă, antrenorul ardelenilor a considerat că echipa sa trebuia să primească un penalty și cum nu s-a dictat a înjurat și l-a provocat pe arbitrul Rareș Vidican, care l-a trimis în tribune. […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 681. Israelul pregătește relocarea palestinienilor în sudul Gazei # Gândul
Locuitorii din Gaza vor primi corturi și alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocați „în zone sigure” din sudul enclavei, a anunțat armata israeliană. Anunțul vine la câteva zile după ce Israelul a transmis că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul total asupra orașului Gaza, cel […]
Numărul NUNȚILOR scade, prețul crește.Scade și apetitul pentru participare.Cât mai costă un meniu, ce provocări financiare aduce ”fericitul eveniment” # Gândul
Schimbările economice și financiare, dar și cele sociale par să schimbe și relațiile de cuplu, care în trecut duceau, în cele mai multe cazuri, la oficializarea relației. Tinerii se gândesc acum de două ori înainte să se căsătorească, iar unul dintre motive este legat de banii pe care trebuie să-i scoată din buzunar, într-o perioadă […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1271. Trump, de acord cu planul propus de Vladimir Putin. Ce spune Zelenski despre cedarea teritoriilor # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 17 august 2025, în a 1.271-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus, Vladimir Putin, i-a prezentat-o la summitul din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra regiunii Donbas, din Ucraina. În schimb, lideul […]
17 AUGUST, calendarul zilei: Robert De Niro împlinește 82 de ani, Sean Penn 65/ Thierry Henry face 48 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 17 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert De Niro, născut pe 17 august 1943 la New York, este unul dintre cei mai apreciați și respectați actori ai cinematografiei americane. Cunoscut pentru dedicarea extremă față de rolurile sale, De […]
Cum ar arată o corporație cu Bolojan CEO. Angajați speriați, neincrezători, amenințați cu concedierea. Psiholog: „Crește anxietatea, stresul cronic, dispare motivația” # Gândul
Daca am reduce România anului 2025 la granițele unei corporații, printr-un simplu exercițiu de imaginație, am descoperi o țară transformată într-o firma de mâna a doua, în care „CEO-ul” Ilie Bolojan taie și spânzură, etichetează, marginalizează și își sperie subordonații. Nicio zi fără disponibilizări, fără tăieri de salariu sau amenințări răstite. Toate, la limita abuzului […]
NUMERELE extrase la tragerile loto de duminică, 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Duminică, 17 august 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 21 august 2025. La tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit despre sprijinul financiar oferit Ucrainei de statele occidentale, inclusiv România. Acesta a criticat faptul că banii care ar trebui să susțină cetățenii români sunt direcționați către Kiev, în timp ce economia locală se confruntă cu dificultăți majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. O […]
Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți ACASĂ, fiind deposedați de marota pericolului rusesc” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat semnificația întâlnirii dintre Statele Unite și Rusia din Alaska. El spune că europenii, prin pierderea temei pericolului rusesc, rămân fără repere politice și strategice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Problema Ucrainei este un blestem pentru europeni Stan a spus că […]
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni. În perioada 19-24 august, orașul Otopeni și va fi centrul natației. România organizează Campionatul Mondial pentru juniori, iar la start se vor alinia și 18 sportivi români. Medaliată cu […]
Dan Dungaciu: „Trump știa care va fi rezultatul pe Ucraina, o temă minoră în discuțiile bilaterale” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a spus că întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a fost o surpriză. Potrivit lui, tema Ucrainei a fost secundară, iar scopul real a fost resetarea relației americano-ruse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Summit-ul a fost despre resetarea relației dintre marile […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat cum întâlnirea din Alaska a fost construită de Donald Trump și Vladimir Putin într-un mod strategic, menit să surprindă și să contrazică așteptările tuturor. Potrivit lui Dungaciu, momentul a marcat începutul unei noi etape în relațiile americano-ruse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre UCRAINA, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a reprezentat o surpriză, ci mai degrabă confirmarea unei înțelegeri prealabile. El a spus că miza reală a fost resetarea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric # Gândul
Documente confidențiale ale Departamentului de Stat al SUA au fost uitate în hotelul Captain Cook, cuprinzând informații sensibile despre Vladimir Putin, precum și nume, funcții, numere de telefoane ale liderilor americani și ruși (13 persoane), precum și ale celor de la Departamentul de Stat, programul, detaliile întâlnirii și alte date sensibile. Documentele au fost descoperite […]
Ion Cristoiu: „Nu a fost o întâlnire între Trump și Putin, ci o vizită oficială a lui Putin în SUA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a explicat de ce momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu trebuie tratat ca o simplă discuție diplomatică. El a spus că a fost vorba despre o vizită oficială, cu întreg ceremonialul aferent, ceea ce a schimbat complet percepția asupra evenimentului de ieri. Urmăriți aici, […]
Zodia care se află sub steaua ascensiunii în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de dure # Gândul
Săptămâna 17-23 august 2025 se anunță a fi benefică pentru o zodie anume. În Horoscopul prezentat de Alina Bădic, va fi o cuadratură a luminariilor extrem de importantă. „Atunci când luminariile sunt cuadrate vorbim despre conflicte destul de dure”. Ar putea fi vorba despre un conflict sau ceva ce vi se pare că nu funcționează […]
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut # Gândul
În timp ce banii trimiși în țară de românii care muncesc în străinătate sunt în scădere, muncitorii care vin din Asia să lucreze în România își întrețin familiile care au rămas în țările natale. Sumele trimise s-au triplat în ultimul timp. Muncitorii asiatici sunt tot mai căutați din cauza lipsei de personal în sectorul HoReCa […]
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui vegetal și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație # Gândul
Mihaela Bilic a atras atenția asupra consecințelor înlocuirii laptelui de vacă din dieta alimentară cu înlocuitori pe bază de plante. Nutriționista dezvăluie valoarea nutritivă net superioară pe care îl are laptele de vacă. Laptele de origine animală, indiferent că este de la vacă, oaie sau capră, are impact semnificativ asupra digestiei, imunității și metabolismului. Înlocuitorii […]
Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță” # Gândul
În ultimul mesaj postat pe pagina de socializare X, președintele Nicușor Dan se declară încântat de eforturile președintelui american Donald Trump pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean și se declară optimist în privința negocierilor pentru o „pace justă și durabilă”. „Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această […]
Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis într-o postare pe X, că a discutat o oră cu președintele Donald Trump și a anunțat că va merge luni la Washington DC pentru mai multe discuții. Președintele ucrainean se așteaptă la o „întâlnire trilaterală între el și Vladimir Putin, sub medierea președintelui american Trump” pentru o „pace reală, […]
Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cazarea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost plătită din bani publici în vizitele sale la Bruxelles, deși are o casă acolo, ministerul a reacționat cu un răspuns. Reprezentanții Ministerului afirmă că ministrul nu deține o locuință în capitala Belgiei. „Domnia sa a […]
Un turist englez a MURIT pe un traseu din Bucegi. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe munte și nu a mai putut fi salvat # Gândul
Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit – sâmbătă – în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, potrivit Salvamont Prahova. „Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții de […]
