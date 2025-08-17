Thiam e OUT de la Universitatea Cluj! Ce se întâmplă cu Issouf Macalou

21:30

Gabriel Tamaș și prietenul Dan Alexa au vorbit despre marea plăcere a fundașului, „ieșitul la șpriț”. Gabriel Tamaș și Dan Alexa au făcut echipă în cadrul emisiunii „Asia Express”, ediție care urmează a fi difuzată în această toamnă. Gabriel Tamaș: „Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund”„N-am avut viciul înșelatului. Am avut altele, da. Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund. ...