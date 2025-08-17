A crescut exponenţial Rusia în relevanţă? Sau Vladimir Putin?

03:10

Întâlnirea istorică s-a încheiat, dar istoria nu are încă ce nota la capitolul rezultate. Protagoniştii au vorbit frumos, dar vag, iar Putin şi-a exprimat doar speranţa ca and #8222;progresul în formare and #8221; să nu fie torpilat de Kiev şi de capitalele europene. În mod previzibil, când Moscova foloseşte expresii cu tentă lirică despre and #8222;progres and #8221;, la Bruxelles şi nu numai, îngrijorarea se propagă.