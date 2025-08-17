(P) Rapid – FCSB și Manchester United – Arsenal, capetele de afiș într-un week-end de fotbal Multiplu
Fanatik, 17 august 2025 12:00
Weekend-ul fotbalistic se anunță spectaculos atât pe plan intern, cât și în marile campionate europene. În Liga 1, cele trei dueluri programate FK Csíkszereda – Universitatea Craiova, CFR Cluj – FC Botoșani și clasicul Rapid […]
• • •
Acum 5 minute
12:20
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi” # Fanatik
A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
12:20
Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video # Fanatik
premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
Acum 15 minute
12:10
Rating dezastruos în derby-ul CS Dinamo – Steaua: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!” # Fanatik
Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe # Fanatik
Meteorologii anunţă ploi torenţiale, grindină şi vjelii începând de duminică. ANM a emis coduri galbene şi portocalii valabile pentru mare parte din ţară.
11:50
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco” # Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. UEFA a anunțat deja cei doi arbitri pentru ambele manșe.
11:40
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea # Fanatik
Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
11:40
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse # Fanatik
O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
11:40
Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!” # Fanatik
Bogdan Baratky face avancronica derby-ului Rapid - FCSB, programat duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Care sunt detaliile care pot face diferenţa.
11:40
Cutremur resimțit duminică, 17 august 2025, în România. Află magnitudinea și orașele afectate, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământul
Acum 2 ore
11:20
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat” # Fanatik
Psihologii au devenit tot mai importanți în fotbalul modern. Cum a reușit Ion Marin să revitalizeze un jucător român în plin turneu la U19.
11:10
Cum pot pacienții să semnaleze abuzurile din spitalele de stat. Refuzurile de internare pot fi transmise direct Ministerului Sănătății # Fanatik
Ai fost refuzat într-un spital de stat? Iată cum poți raporta direct la Ministerul Sănătății respingerile de internare sau serviciile medicale neacordate.
11:00
Tatăl a patru copii găsit mort după zile de căutări disperate. Gabriel decedase în Cehia, într-un accident # Fanatik
Un apel disperat s-a transformat într-o tragedie. Gabriel, un român tată a patru copii a murit în accident pe drumul spre România.
10:50
O moarte tragică a lovit o familie din Iași, după ce o fetiță de doar trei ani a căzut în timp ce se juca în fața casei
10:50
Florinel Coman nu mai este dorit în Qatar, dar este binevenit la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a atacantului
10:40
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa și de conducerea firmei # Fanatik
Un milionar a luat decizia de a preda întreaga afacere angajaților săi. Cum s-a ajuns la o astfel de hotărâre și ce se va întâmpla mai departe?
10:40
Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul # Fanatik
Chelsea ia startul în noul sezon din Premier League fără un sponsor principal pe tricou. Londonezii s-au aflat într-o situație similară și în ultimele două sezoane.
10:30
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire? # Fanatik
Conflictele escaladează într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii: Putin și NATO se pregătesc de confruntare, iar Donald Trump ar putea juca un rol-cheie.
Acum 4 ore
10:20
Ianis Stoica a întâlnit primul adversar de top în Portugalia încă de la a doua partidă jucată în tricoul lui Estrela Amadora. Află cum s-a descurcat tânărul atacant împotriva lui Benfica
10:10
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane # Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost complet modernizat și redeschis circulației
10:10
Denis Alibec, în continuare accidentat. Când ar putea reveni atacantul de la FCSB pe teren. Veștile nu sunt tocmai bune pentru campioana României.
10:00
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii # Fanatik
Consilierul prezidenţial Radu Burnete contrazice scenariile premierului Ilie Bolojan şi ale miniştrilor săi legate de riscurile de plată.
09:50
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei # Fanatik
Accident aviatic tragic în Franța: doi bărbați și-au pierdut viața la scurt timp după decolare. Detaliile despre identitatea victimelor și circumstanțele exacte ale accidentului.
09:50
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie” # Fanatik
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj, în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Bogdan Țîru a vorbit la conferința de presă despre duelul contra „studenților”.
09:40
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice # Fanatik
Orașul unde comerțul ilegal cu țigări electronice a luat amploare. Oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor.
09:30
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova # Fanatik
Marius Șumudică a făcut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, avancronica dublei Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova din play-off-ul UEFA Conference League.
09:20
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina # Fanatik
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ia parte astăzi la o întâlnire de mare importanță a aliaților Ucrainei. La ce oră încep discuțiile și care sunt temele principale de pe agendă.
09:20
Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu # Fanatik
Momente de groază la bordul unui avion care a decolat din insula Corfu. Unul dintre motoare a luat foc, dar piloţii au continuat zborul până în Italia.
09:10
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat. Martorii au privit nepăsători agresiunea. Video # Fanatik
Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat într-o stație de tramvai din Reșița. Martorii au asistat impasibili la violență
09:10
Minutul-bombă când Giovanni Becali se ceartă cu Horia Ivanovici și pleacă furios din emisiune! „Bagabonți!”. Video # Fanatik
Ce s-a petrecut, de fapt, în minutul-bombă în care Giovanni Becali plecă furios din emisiune, după ce s-a certat cu Giovanni Becali
08:50
Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a pățit liderul de la Kremlin: „Ce e în neregulă cu ele?”. Video # Fanatik
Vladimir Putin a fost surprins, la finalul întâlnirii cu Trump, având mișcări ciudate ale picioarelor, astfel că apare întrebarea ce a pățit la genunchi?
08:40
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri # Fanatik
Țara unde tinerii sunt dispuși să plătească pentru a se preface că muncesc. Ce program au și de ce apelează la astfel de locuri de muncă false.
08:40
O nuntă a dat peste cap programul oltenilor înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova! Ce decizie a luat conducerea clubului din Bănie # Fanatik
Universitatea Craiova s-a confruntat cu probleme în pregătirea meciului din deplasare cu Csikszereda! Cum a rezolvat conducerea clubului problema
08:40
Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump # Fanatik
Volodimir Zelenski consideră inacceptabilă cedarea de teritorii către Rusia şi îl acuză pe Putin că respinge apelurile de încetare a focului.
08:30
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc # Fanatik
Descoperă rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025. Vezi numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc, cu premii de peste 10 milioane de euro puse în joc.
Acum 6 ore
08:20
Blestemul accidentărilor din nimic. Ghinionul a lovit din nou echipa lui Ciobotariu, care n-a mai câștigat acasă din aprilie! # Fanatik
Petrolul a mai pierdut doi fotbaliști, în doar trei zile, ambii atinși de aceeași accidentare - entorsă la gleznă după ce au călcat strâmb
08:10
Ronaldo mania a cuprins India! Cum au putut să reacționeze jucătorii lui FC Goa când au aflat că își vor întâlni idolul. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo merge în India! Fanii au luat-o razna când au auzit vestea. Reacție de senzație pe rețelele de socializare.
07:40
Regele s-a întors! Revenire spectaculoasă și un gol de artist pentru Messi, după două săptămâni de absență # Fanatik
Starul Argentinian a intrat în repriza secundă a meciului Inter Miami – Los Angeles Galaxy și a marcat un gol pentru echipa sa
07:40
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie” # Fanatik
Cum au reacționat părinții unui tânăr după ce au aflat că fiul lor a câștigat 5 milioane de euro la loto. Motivul care a creat o adevărată dramă în familie.
07:40
Câte echipe românești vom avea în fazele principale ale competițiilor UEFA? Statisticienii au dat răspunsul imediat # Fanatik
FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca pentru calificarea în fazele principale ale Europa, respectiv Conference League. Ce cred statisticienii că se va întâmpla în play-off.
07:10
Costel Orac a povestit, în direct la FANATIK Dinamo, cum a ajuns să semneze cu Dinamo București. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte la acel moment.
07:00
Arnold Schwarzenegger, atac dur la adresa lui Donald Trump, după summit-ul din Alaska. „A fost penibil”. Video # Fanatik
Fostul campion de culturism, Arnold Schwarzenegger, a făcut comentarii acide la adresa președintelui Donald Trump, după summit-ul din Alaska
06:30
Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!” # Fanatik
Emma Răducanu este una dintre tinerele tenismene cu o carieră în plină ascensiune. Cu ce se confruntă sportiva în ultimii ani.
Acum 8 ore
05:40
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit # Fanatik
Vacanța mult visată în Spania s-a transformat într-o tragedie pentru un cuplu. Din ce cauză a murit bărbatul și cum explică reprezentanții hotelului cele întâmplate.
04:40
A mers la piscină și a murit după ce un copil a sărit pe el de pe trambulină. Ce gest a făcut băiatul de 10 ani după ce a văzut ce s-a întâmplat # Fanatik
Un bărbat de 67 de ani a sfârșit tragic la piscină după ce a fost lovit mortal de un băiat de 10 ani. Ce a făcut puștiul după ce a realizat cât de gravă este fapta sa.
Acum 12 ore
03:40
Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Medicii au rămas șocați când a ajuns la spital # Fanatik
Cazul uluitor al unui bărbat care a avut vreme de 8 ani un cuțit în piept. Doctorii au fost uimiți când i-au făcut analizele.
02:40
Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume. Țara se află aproape de România # Fanatik
Locul unde au fost ridicate turnurile ondulate, rare pe pământ. Națiunea care le ”adăpostește” e la distanță mică de România.
01:40
Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani # Fanatik
Un bărbat a bifat o realizare foarte mare. A dat peste fosilele unei vietăți care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani.
00:50
Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a venit îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la meci. Foto # Fanatik
Meciul CS Dinamo - Steaua 0-0 a fost derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Cum a fost surprins unul dintre puținii spectatori prezenți pe „Arcul de Triumf”.
00:40
Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi” # Fanatik
Petrolul și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei a șasea din SuperLiga.
