Comuniune liturgică la hramul Mănăstirii Văratec
Ziarul Lumina, 17 august 2025 12:00
Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași
Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846, în Șugag (astăzi în județul Alba) din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic. La vârsta de 24 de ani
Fraților, v-am scris vouă aceasta, ca nu cumva, la venirea mea, să am întristare de la aceia care trebuie să mă bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este și a voastră a tuturor. Căci,
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia XLII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 502„Dar vă zic vouă că pentru orice cuvânt deşert, pe care îl vor rosti oamenii, vor
Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și‑a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În a doua zi de hram al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a fost proclamată canonizarea Sfântului Serafim cel Răbdător, fost stareţ al aşezământului monahal. Proclamarea a avut
„În vremea aceea s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da! – a zis el. Dar, intrând în casă, mai înainte ca el să vorbească,
Fraților, vă îndemn, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine, să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioșii din Iudeea și
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia III, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 44-45„Să ne ferim deci să vorbim de noi înşine. Aceasta atrage şi ura oamenilor, şi
Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ la ceruri. Deci,
Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache; Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid # Ziarul Lumina
Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu al Ţării Româneşti s-a născut în 1654 din părinţi de seamă, după tată fiind din neamul voievodului Matei Basarab, iar după mamă fiind nepot al voievodului
În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Altarul de vară din curtea mănăstirii a fost săvârşită Sfânta Liturghie la care au fost prezenţi aproximativ 30 de mii de pelerini. În
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
Mii de credincioși, veniți din toată țara, au trăit joi seara la Mănăstirea Nicula unul dintre cele mai emoționante momente ale hramului, cântând împreună Prohodul Maicii Domnului. În jurul orei 21:30,
Scriitoarea iubitoare de filosofie înaltă Roxana Maria Cristian aniversează ziua de naștere în apropierea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.O profundă evlavie manifestă față de Cea plină de dar, de
Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, mulţimi de pelerini au participat la hramul mănăstirii de la poalele Munţilor Făgăraş. Sfânta
La praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august, Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova și‑a sărbătorit al doilea hram. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat aici
Adormirea Maicii Domnului, cea mai de seamă sărbătoare mariologică, a fost prăznuită prin rugăciune și binecuvântare patriarhală la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței
Praznicul Adormirii Maicii Domnului a adus, și în acest an, multă bucurie duhovnicească în sufletele credincioșilor care au urcat cu evlavie Dealul Patriarhiei, ridicându-și gândurile și inimile către cea
Ca în fiecare an, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului este precedat, la Mănăstirea Nicula din judeţul Cluj, de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, care amintește de evenimentul petrecut în
Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la taina izbăvirii, descoperă întruparea Cuvântului înlăuntrul nostru
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se
Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ la ceruri. Deci,
Fraților, gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se
În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 14 august, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită rânduiala Privegherii, în cadrul căreia s‑a cântat şi Prohodul Maicii Domnului. Slujba a
Centrul funcționează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Românași și este administrat de către Asociația „Filantropia
Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia: har vouă și pace de la Dumnezeu,
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va
Astăzi, Biserica Ortodoxă cinsteşte Înainte-prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Fără să cunoască stricăciunea şi cu trupul proslăvit,
Pe lângă recomandările generale pentru menținerea sănătății cardiovasculare, cardiologii americani susțin că un gest matinal banal, la îndemâna oricui, poate preveni formarea cheagurilor de sânge, de
Lumina solară este pentru organism o prețioasă sursă naturală de vitamina D3, atât de necesară pentru sănătatea oaselor și susținerea sistemului imunitar, dar cu toate acestea soarele poate fi și un
Pacienții cu afecțiuni cronice înscriși în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de
Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh, Scoţia, au descoperit o posibilă legătură între moștenirea genetică și predispoziția la așa-numitul sindrom al oboselii cronice, denumit și encefalomielita mi
Ziua Marinei Române este celebrată în fiecare an la 15 august, odată cu prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. În acest an, Forțele Navale Române organizează festivități la
Tot mai multe incendii extinse de vegetație se înregistrează în această perioadă. La începutul săptămânii, pompierii au intervenit pentru stingerea a 16 incendii mari în şase judeţe (Tulcea, Giurgiu,
În zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, CFR Călători va suplimenta numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate, inclusiv la „Trenurile
În gospodăriile din județul Buzău din mediul rural vor fi distribuite ghiduri de colectare separată a deşeurilor, printr-o campanie derulată de Consiliul judeţean, alături de Asociaţia de Dezvoltare
Tentativele de fraudă prin telefon (vishing) s-au înmulțit, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care recomandă oamenilor să nu furnizeze niciodată nimănui date confidenţiale
Ca în fiecare an, la 16 august cinstim, cu evlavie și dreaptă mărire, jertfa pentru credință și neam a Sfinților Martiri Brâncoveni. Cel care afirma: „Sunt Constantin creștinul ce-am fost Domn românesc”,
Mitropolitul Dionisie al Corintului - candelă apostolică luminată de Duhul Adevărului # Ziarul Lumina
De multe ori, pașii mei au străbătut cărările Corintului. Cei care trec astăzi prin cetatea grecească cea nouă aproape că nu realizează câtă istorie se află în acele locuri, ascunsă sub vălul timpului
Vacanța copiilor devine o provocare și o oportunitate pentru părinți: provocarea de a organiza zile pline de sens pentru cei mici și oportunitatea de a consolida legătura părinte-copil. Departe de presiunea
O fi poetul acasă? Ar trebui să fie. Doar că s-a mutat din odăile de la drum într-o încăpere de pământ din spatele livezii, care ține cu o mână curtea din față, în care se află casa și muzeul de
Ediția a V-a a Festivalului Concerte pe Siret va avea loc, în perioada 14-23 august, în județul Botoșani. Evenimentul dedicat muzicii și patrimoniului cultural cuprinde un amplu program de concerte, care va
Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au continuat astăzi, 13 august 2025, cu o conferinţă intitulată „Sfântul Cuvios Serafim
Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Protopopiatul Galați, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială.
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri BASILICA.
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Valeriu-Cristian Popoviciu, consilier eparhial la Serviciul colportaj.
Praznicul Adormirii Maicii Domnului, pentru care noi creștinii ne pregătim în chip deosebit, prin post, fapte de milostenie și prin împlinirea rânduielilor de rugăciune aşezate de Biserică, este așteptat cu mul
Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal # Ziarul Lumina
Având în vedere informațiile false vehiculate recent în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de
La Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu, ctitorită în 1653 de domnitorul muntean Matei Basarab, se desfăşoară ample lucrări de conservare și restaurare a picturii murale exterioare, a
