Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”

20:40

Săptămâna 17-23 august 2025 se anunță a fi benefică pentru o zodie anume. În Horoscopul prezentat de Alina Bădic, va fi o cuadratură a luminariilor extrem de importantă. „Atunci când luminariile sunt cuadrate vorbim despre conflicte destul de dure”. Ar putea fi vorba despre un conflict sau ceva ce vi se pare că nu funcționează […]