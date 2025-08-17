Rezultate Loto azi 17 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Antena1, 17 august 2025 13:00
Rezultatele loto la extragerile de azi, 17 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
12:10
Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții # Antena1
Surpriză uriașă în showbizul românesc! Una dintre cele mai iubite artiste din România, Alina Eremia, și partenerul ei de viață, Eduard Barbu, și-au unit destinele în mare secret, departe de ochii curioșilor.
Acum 4 ore
10:10
De ce este important să le citești cu voce tare copiilor chiar și după ce învață să citească singuri # Antena1
Cititul cu voce tare nu este doar pentru copiii mici. Chiar și după ce învață să citească singuri, cei mici beneficiază enorm atunci când le citești. Află cum contribuie acest obicei la dezvoltarea emoțională, vocabular, încredere în sine și relația părinte-copil.
10:10
Înghețata vegană nu mai este de mult o variantă de compromis, ci o alegere culinară rafinată care aduce împreună gustul autentic, textura catifelată și ingrediente prietenoase cu organismul.
10:10
Ceaiul din rădăcină de ghimbir este benefic pentru digestie, metabolism și imunitate. Totuși, pentru a beneficia pe deplin de efectele sale, este important să știi cum se prepară și se consumă corect. Află când se bea ceaiul de ghimbir: dimineața sau seara?
Acum 6 ore
08:10
Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate # Antena1
Un clip viral cu un model celebru a stârnit controverse în mediul online datorită ținutei pe care aceasta a purtat-o.
Acum 8 ore
07:10
„Iepurele Frankenstein”, noua descoperire a cercetătorilor. Unde a fost văzută această specie bizară de rozătoare. Cum arată # Antena1
De curând, o localnică a descoperit în Colorado „iepurele Frankenstein”, o rozătoare care i-a speriat pe toți cu înfățișarea sa.
07:10
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil # Antena1
Cazul ciudat al unei adolescente i-a surprins pe medici.
Acum 24 ore
22:50
Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public # Antena1
Fanii îndrăgitelor seriale din anii ’80 au avut parte de o surpriză plăcută vineri, când actrița Cybill Shepherd a fost văzută în Los Angeles.
22:40
Cum arată Kitty Cepraga la 45 de ani. Actrița, stabilită în Italia de 21 de ani, se întoarce în țară în septembrie # Antena1
Kitty Cepraga, care făcea furori în România la începutul anilor 2000, s-a mutat în Italia în urmă cu 21 de ani, unde și-a construit o carieră artistică de succes.
21:50
Ana Ularu, dezvăluiri despre soțul ei, actorul german Marc Rissmann. Cum o răsfață bărbatul: „Fiecare zi e o declarație” # Antena1
Ana Ularu, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită cu actorul german Marc Rissmann, alături de care locuiește în mare parte la Berlin.
21:20
Motivul bizar pentru care Leonardo DiCaprio își ascunde fața. Teoria conspirației despre obsesia de a se deghiza # Antena1
Pe internet circulă teorii conspiraționiste bizare despre adevăratul motiv pentru care Leonardo DiCaprio își ascunde mereu chipul în public.
21:10
Horoscop zilnic 17 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 17 august 2025, favorizează visarea, arta și gesturile de bunătate. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
20:20
John Cena a dezvăluit că și-a făcut transplant de păr după ce a început să chelească: „Nu e nimic rușinos” # Antena1
John Cena face eforturi pentru a-și recăpăta părul. Luptătorul WWE, în vârstă de 48 de ani, a recunoscut că a făcut un transplant de păr în noiembrie 2024, pentru a evita să-și piardă complet podoaba capilară.
20:20
Imagini rare cu partenerul Danielei Crudu. Cei doi formează un cuplu discret și au împreună doi copii # Antena1
Daniela Crudu își ține viața personală departe de ochii lumii, însă recent a făcut o excepție și a postat imagini rare cu iubitul ei.
19:40
Obiceiurile alimentare ciudate ale Regelui Charles. Cum preferă ouăle, ce mănâncă la prânz și care este băutura sa preferată # Antena1
Regele Charles al III-lea, asemenea multor britanici, poate fi considerat un gurmand pretențios.
16:50
Chef Orlando Zaharia a împlinit 46 de ani! Ce mesaj romantic i-a transmis soția lui și cum au sărbătorit în familie # Antena1
Zi de sărbătoare în familia lui chef Orlando Zaharia! Acesta a împlinit astăzi 46 de ani și a sărbătorit alături de familie, în cel mai special mod.
16:30
Zodiile care mereu cad în picioare după un eșec grav! Cine sunt cei mai puternici nativi din 2025 # Antena1
Într-o lume în care provocările se succed cu rapiditate și instabilitatea pare a fi cuvântul de ordine, unii oameni par să aibă o putere interioară incredibilă: oricât de tare ar cădea, găsesc resurse pentru a se ridica mai puternici.
16:00
Ioana Tufaru a ajuns la spital cu Salvarea, direct de pe stradă. Ce a pățit: „Mi-au pus perfuzie” # Antena1
Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, a trecut prin clipe grele zilele trecute, după ce i s-a făcut rău chiar pe stradă, din cauza caniculei și a problemelor de sănătate cu care se confruntă de mulți ani.
15:20
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege din pachetul 2 de măsuri fiscale, care aduce o schimbare importantă pentru românii cu venituri din activități independente.
14:00
Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă în mai multe județe din România. Unde se vor înregistra temperaturi de 38 de grade # Antena1
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade.
13:30
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus # Antena1
Jador s-a pregătit intens pentru lansarea unei noi piese, intitulată „O inimă captivă”, iar imaginile de culise publicate pe canalul său de YouTube au stârnit interesul fanilor.
Ieri
10:10
Orezul brun este considerat o alegere sănătoasă, dar studii recente au atras atenția asupra unui ingredient toxic prezent în acest aliment: arsenicul anorganic. Află cum ajunge în orez, ce riscuri aduce pentru sănătate, inclusiv legătura cu autismul și cancerul, și cum îți poți proteja familia.
10:10
Puține băuturi reușesc să alunge căldura verii precum un pahar de iced tea bine făcut. Este băutura care unește prospețimea cu aroma, hidratarea cu plăcerea gustului. În varianta preparată acasă, fără exces de zahăr sau aditivi, devine nu doar răcoritoare, ci și reconfortantă pentru organism.
10:10
Unele alegeri alimentare de zi cu zi pot deschide ușa uneia dintre cele mai temute boli: cancerul. Acestea declanșează inflamație cronică în organism și modificări celulare periculoase. Un reputat medic de la Harvard explică ce tipuri de alimente pot favoriza dezvoltarea cancerului.
09:10
Conferința Mondială de Robotică 2025 a uimit participanții. Cât de realist arată și ce pot face noii roboți # Antena1
Conferința Mondială de Robotică 2025 a început în Beijing și deja a uimit participanții cu dispozitivele expuse în cadrul evenimentului.
09:10
Fetița care s-a „născut de 2 ori”. De ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute # Antena1
Fetița care s-a „născut de 2 ori” a reprezentat o reușită medicală impresionantă, ce ar putea salva viața altor bebeluși.
09:10
Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți # Antena1
Celebra actriță Pamela Anderson transformă o tradiție de familie într-un gest de caritate pentru animalele sălbatice.
09:10
Experții au dezvăluit viermele care ar cauza cancer, ce îți poate intra în corp fără să îți dai seama și care infectează sute de milioane de persoane.
00:20
O româncă a povestit tot „coșmarul” trăit în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Prin ce a trecut # Antena1
O româncă a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Mesajul ei a devenit viral.
15 august 2025
23:10
Iluzie optică virală. Privește atent imaginea cu oi și descoperă unde se află puiul, în cel mult 7 secunde # Antena1
Un desen alb-negru în care sunt numeroase ascunde o iluzie optică virală. Privește atent poza și descoperă unde se află puiul.
18:10
Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă # Antena1
Află cum va fi vremea la mare în septembrie 2025: temperaturi, apă, soare și șanse de plajă. Vezi prognoza completă pentru litoralul românesc în prima lună de toamnă.
18:10
Horoscop zilnic 16 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august 2025, aduce libertatea de gândire, conexiunile sociale și idei îndrăznețe. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:00
Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare” # Antena1
Descoperă când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare.
17:50
Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp # Antena1
WhatsApp, cea mai populară aplicație de comunicare digitală din lume, pregătește un set important de noutăți dedicate apelurilor video de business, inspirate din funcțiile platformelor consacrate de conferințe online, precum Zoom sau Google Meet.
17:50
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate # Antena1
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit la câteva luni de la divorț după ce artistul a adus acuzații neașteptate la adresa ei. Tânăra s-a decis să lămurească situație.
17:50
17:40
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum # Antena1
Răzvan Simion a ales un mod inedit de a-i face o urare fiicei lui cu ocazia zilei sale de naștere. Ce imagini a scos din arhivă prezentatorul de la Neatza și care este povestea din spatele acestora.
17:30
Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă # Antena1
Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au anunțat că vor face cununia religioasă în luna septembrie. De asemenea, tânăra îți schimbă și culoarea inelului de logodnă, pentru a fi în ton cu verigheta.
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 15 august 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 15 august 2025, Mirela Vaida a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Mireasa sezonul 12. Băieții au ales cu cine vor la date! În spatele cărei fete a fost ”coadă” la task-ul alinierii # Antena1
A avut loc task-ul alinierii! Concurenții de la Mireasa s-au așezat în spatele fetelor cu care vor să iasă la întâlnire.
16:40
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alinei. E divorțată și are o fetiță în vârstă de 9 ani # Antena1
Alina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață. Concurenta a dezvăluit că are o fetiță în vârstă de 9 ani.
16:10
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska! Ce spune liderul SUA despre negocierile pentru Ucraina: „Nu se va pune cu mine!” # Antena1
Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace.
16:10
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Costinei. Și-a pierdut primul iubit într-un accident, iar apoi și un copil # Antena1
Costina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea în fața concurenților și telespectatorilor. Viața ei nu a fost deloc ușoară.
16:00
Cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Care sunt norocoșii din horoscop # Antena1
Astrologii au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Află dacă și tu te numeri printre norocoșii din horoscop.
16:00
Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi # Antena1
Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-o vacanță de vis în Egipt. Soția artistului a publicat primele imagini din destinația exotică. Iată cum s-au lăsat fotografiați cei doi.
15:50
Programele Rabla Plus și Rabla Clasic ar putea fi reluate din luna septembrie 2025, după ce au fost amânate mai multe luni.
15:00
Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă de Sfânta Maria Mare. În ce zone se vor înregistra până la 37 de grade Celsius # Antena1
Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă pe 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare. În mai multe zone ale României se vor înregistra până la 37 de grade Celsius.
14:50
Descoperă programul Litoralul pentru toti 2025 toamna în Mamaia: tarife reduse cu până la 40%, oferte de la 1467 lei pentru 7 nopți și sejururi relaxante în septembrie.
14:20
„Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2 este acum pe AntenaPLAY! Prin ce aventuri trec Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu # Antena1
Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu dau viață unor prieteni care trec prin numeroase aventuri, în „Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2, pe care le poți vedea pe AntenaPLAY.
