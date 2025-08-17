STUDIU Cafeaua de dimineață îmbunătățește semnificativ starea de spirit
G4Media, 17 august 2025 13:00
Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
13:30
Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari # G4Media
Polonia a demarat cea mai mare achiziție militară din istoria sa, cu un buget estimat la 66 de miliarde de dolari, însă plata armamentului ar... G4Media.ro.
13:30
Premierul Bolojan: Următoarele 6 luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă / Să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de... G4Media.ro.
Acum 10 minute
13:20
METEO Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de de bazine hidrografice, până luni seara # G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de... G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna s-au întâlnit cu salvamontiștii / Discuții despre problemele cu care se confruntă Salvamont / Deficit major de personal din structurile de salvare montană # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov... G4Media.ro.
13:00
Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect... G4Media.ro.
Acum o oră
12:30
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la adversarul său din semifinalele de la Cincinnati: un cartonaş Pokemon # G4Media
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a... G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
O echipă de cercetători susține că prevenirea utilizării inteligenței artificiale în construirea armelor biologice ar putea fi la fel de simplă precum… să nu-i înveți... G4Media.ro.
12:20
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # G4Media
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C.,... G4Media.ro.
12:00
Hrănirea combinată la animalele de companie: Cum alternezi corect hrana uscată, umedă și recompensele # G4Media
Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt membri prețioși ai familiei, iar hrănirea lor corectă este una dintre cele mai importante responsabilități. În zilele... G4Media.ro.
11:40
Deși este tentant să alegi liftul sau scările rulante în locul treptelor, chiar și urcarea câtorva etaje pe zi îți poate aduce beneficii pentru sănătate... G4Media.ro.
11:30
Operatorul global de centre de date Equinix face un pas important către energia nucleară, în contextul cererii tot mai mari de electricitate generată de tehnologiile... G4Media.ro.
11:30
Şeful Salvamont Braşov: Număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă # G4Media
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti... G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Hansi Flick, după victoria Barcelonei cu Mallorca, care a terminat meciul în nouă oameni, scor 3-0: „Nu mi-a plăcut meciul” # G4Media
FC Barcelona s-a impus fără emoții în primul meci al acestora din LaLiga, pe stadionul Son Moix, sâmbătă seară, scor 3-0, în fața unei echipe... G4Media.ro.
11:20
Rețetele Juanitei | Orez cu lapte, rețeta tradițională asturiană/ Calitatea laptelui și fierberea îndelungată la foc mic fac diferența față de rețeta pe care o știm cu toții # G4Media
Sunt multe popoare și regiuni care revendică acest desert, orez cu lapte, ca fiind al lor, și Asturia, o provincie a Spaniei, nu face excepție. G4Media.ro.
11:10
Modul în care pot coexista crocodilii și canoiștii la Jocurile Olimpice 2032 din Australia: „Nu sunt flămânzi, îi hrănim tot timpul” # G4Media
Cea mai mare reptilă vie din lume își revendică din nou râul Fitzroy din Queensland, Australia, iar în timp ce unii spun că sportivii nu... G4Media.ro.
11:00
AI-ul va lucra alături de noi în lumea fizică / MIT dezvoltă roboți umanoizi care învață de la oameni # G4Media
Inteligența artificială a demonstrat deja pe ecranele noastre că poate genera artă, purta conversații și sprijini redactarea de texte. Următorul pas? AI-ul va lucra alături... G4Media.ro.
11:00
Regizorul „Singur Acasă” consideră o greșeală refacerea filmelor clasice:”Trebuie lăsate în pace” # G4Media
În timp ce filmul original „Singur Acasă” se pregătește să-și sărbătorească a 35-a aniversare în luna noiembrie, regizorul seriei de filme, Chris Columbus, se pronunță... G4Media.ro.
11:00
METEO Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe, duminică # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe situate în Transilvania... G4Media.ro.
11:00
Președintele Donald Trump l-a mustrat pe președintele Volodimir Zelenski în Biroul Oval, începe o analiză a Annei Applebaum pentru publicația americană The Atlantic, redată integral... G4Media.ro.
10:50
În timpul secetei din 2022, Londra a fost periculos de aproape să rămână fără apă. Companiile de apă și guvernul s-au rugat disperat pentru ploaie,... G4Media.ro.
10:50
UPDATE Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
10:30
Lionel Messi a reușit un gol și un assist în primele cinci minute de fotbal de la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria... G4Media.ro.
10:20
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # G4Media
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor. G4Media.ro.
10:20
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova fotbalul din mediul rural # G4Media
Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal (FRF) au demarat o colaborare prin care fotbalul să fie promovat în comunitățile rurale din județul Vaslui, potrivit... G4Media.ro.
10:00
Compania californiană Radiant a semnat un acord istoric cu Defense Innovation Unit și Departamentul Forțelor Aeriene ale SUA, în ceea ce reprezintă primul contract destinat... G4Media.ro.
10:00
Câinii ciobănești românești, pe cale de dispariție. Doi crescători transformă pasiunea pentru tradiție într-o misiune națională de salvare: „Românii nu cunosc rasele, foarte mulți nici nu știu că există” # G4Media
Olivia Pamfil, crescătoare pasionată de Ciobănesc Românesc Carpatin, și Dragoș Bălășoiu, dedicat creșterii Ciobănescului Românesc Corb, au pus bazele unei asociații cu scop nobil: conservarea... G4Media.ro.
09:50
Inteligența artificială „tip Spotify” descoperă o supernovă unică / O stea gigantică a explodat în timp ce încerca să devoreze o gaură neagră # G4Media
O echipă internațională de astronomi a identificat, cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială inspirat de sistemul de recomandări Spotify, un fenomen cosmic nemaivăzut: o... G4Media.ro.
09:50
UPDATE 11 persoane, din care nouă copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Grupul a fost salvat / Adulții nu însoțeau copiii, ci au vrut să-i întoarcă din drum pentru că mergeau pe un traseu dificil / Acţiunea Salvamont a fost dificilă din cauza întunericului # G4Media
Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii... G4Media.ro.
09:50
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile... G4Media.ro.
09:40
Ieșirile în oraș în timpul week-end-ului pot cauza apnee în somn / De ce afecțiunea este subestimată # G4Media
Nopțile târzii, consumul de alcool și fumatul în week-end ar putea face mai mult decât să ruineze diminețile de luni. Cercetătorii de la Universitatea Flinders... G4Media.ro.
09:30
Povestea femeii care construiește o armată de roboți tereștri pentru Ucraina / Liuba Șipovici a renunțat la o viață confortabilă de antreprenor în SUA pentru a-și apăra țara de origine # G4Media
Liuba Șipovici, fost inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei, a renunțat la o viață confortabilă din Statele Unite pentru a se întoarce în Ucraina... G4Media.ro.
09:30
Scenarista „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în curs de producție, spune că atenția fanilor care au ”campat” în fața locului unde se filmează este ”o onoare” # G4Media
Scenarista filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, Aline Brosh McKenna, este la fel de entuziasmată ca fanii în legătură cu fotografiile de pe... G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa / E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii / Dacă nu facem nimic şi nu redresăm bugetul, acolo ajungem, într-un an, doi” # G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se... G4Media.ro.
09:20
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății # G4Media
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public, transmite News.ro.... G4Media.ro.
09:10
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice pentru cei 50 de ostatici răpiți de teroriștii Hamas în masacrul din 7 octombrie 2023 / Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile # G4Media
”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice au loc la nivel național pentru cei 50 de ostatici ținuți de teroriștii Hamas de... G4Media.ro.
08:50
Oamenii de știință americani au dezvoltat un nou cip pentru calculare ultra-rapidă / Cipul „microwave brain” oferă aceeași precizie ca rețelele neuronale digitale # G4Media
Universitatea Cornell din New York a dezvoltat un microcip cu un consum redus de energie, numit microwave brain. Conform publicației Interesting Engineering, noul cip poate calcula atât... G4Media.ro.
08:50
Lamborghini Fenomeno: Cel mai puternic model creat vreodată de constructorul italian este înțesat de calități unice # G4Media
Constructorul italian de modele supersport din Sant’Agata Bolognese a prezentat Fenomeno, iar acesta promite să respecte îndeaproape denumirea care i-a fost dată. G4Media.ro.
08:30
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.... G4Media.ro.
08:20
Volodimir Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea... G4Media.ro.
08:10
Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori / Tranzacţia ar evalua compania la 500 de miliarde de dolari (surse Reuters) # G4Media
Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către... G4Media.ro.
08:00
A cincea noapte de proteste în Serbia: Birourile partidului de guvernământ au fost incendiate # G4Media
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb... G4Media.ro.
08:00
Trafic blocat pe Valea Oltului, în ambele sensuri / Patru persoane au fost rănite în urma unui accident # G4Media
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite... G4Media.ro.
08:00
Două persoane au murit în Franța, într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism # G4Media
Un cetăţean elveţian şi un alt cetăţean german au murit într-un accident în care au fost implicate două avioane de turism, sâmbătă după-amiaza, la Saint-Pons,... G4Media.ro.
07:50
ESPN nu va difuza documentarul lui Spike Lee despre fundaşul NFL Colin Kaepernick / Jucătorul de fotbal american a îngenunchiat în timpul imnului SUA pentru a protesta față de ”rasismul sistemic și brutalitatea poliției” # G4Media
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere... G4Media.ro.
07:50
Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump / La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald... G4Media.ro.
07:40
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH, a ”ficatului gras” # G4Media
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în... G4Media.ro.
07:30
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei,... G4Media.ro.
07:30
Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului # G4Media
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat... G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:20
Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie / 3500 de pompieri încearcă să controleze 10 incendii majore # G4Media
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă... G4Media.ro.
07:20
Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # G4Media
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech),... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.