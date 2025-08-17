Liga II: Concordia Chiajna, victorie la scor de maidan cu Ceahlăul: 8-0

08:00

Prof. univ. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Bucureşti, a explicat pentru News.ro cum anume trebuie să se pună diagnosticul pentru Boala Lyme, în contextul în care, susţine medicul, boala este supradiagnosticată, atât în România, cât şi în alte state. Pe de o parte, există medici care pun diagnosticul greşit şi pe de alta, există pacienţi care cer să fie testaţi pentru boala Lyme, deşi au cu totul alte afecţiuni ale căror simptome pot fi confundate cu cele pe care le dă boala Lyme, aşa cum sunt anumite boli autoimune. Boala Lyme este o boală care evoluează în trei stadii, spune medicul şi este foarte important ca pacientul să ajungă la medicul infecţionist pentru că există metode foarte clare de diagnostic care trebuie puse în legătură cu istoricul pacientului şi cu manifestările clinice ale bolii. Boala nu este atât de des întâlnită la noi, explică Dr. Florescu, foarte puţine căpuşe fiind infectate cu Borrelia.