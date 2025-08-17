Cel puţin opt morţi într-o inundaţie în nordul Chinei
News.ro, 17 august 2025 13:00
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters.
Acum 5 minute
13:30
Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.
13:30
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
13:30
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Competiţia a fost oprită # News.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
Acum 10 minute
13:20
Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că forţele sale au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei. Anunţul vine în contextul luptelor intense din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters.
Acum 30 minute
13:00
Vâlcea: A treia zi de intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu de fond forestier care afectează o suprafaţă de trei hectare - FOTO # News.ro
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Vineri şi sâmbătă, pompieri şi lucrători silvici au acţionat pentru stingerea focului, sâmbătă în zonă a plouat, însă duminică dimineaţă forţele de intervenţie au constatat că buturugi cuprinse de flăcări zilele trecute încă mai fumegă.
13:00
13:00
Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a.
Acum o oră
12:50
Bolojan: Următoarele şase luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă/ Să menţinem deciziile care înseamnă decizii sănătoase, să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor, subliniind că, după această perioadă, Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru relansarea economică.
Acum 2 ore
12:20
FC Barcelona a învins Mallorca, scor 3-0, dar Hansi Flick este nemulţumit: Nu mi-a plăcut meciul # News.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză.
12:00
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # News.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă, transmite Reuters.
11:50
Argeş: Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost văzut aruncându-se într-un râu. El a fost scos mort din apă # News.ro
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă. Pe malul râului au fost găsite obiecte personale, însă niciun act care să arate identitatea bărbatului.
11:50
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
11:40
Bolojan: Pachetul 2 şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat / Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.
Acum 4 ore
11:30
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
11:30
Erin, primul uragan al sezonului atlantic din 2025, a fost retrogradat duminică la categoria 3, după ce viteza vânturilor a scăzut uşor, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters.
11:20
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon - VIDEO # News.ro
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a învins pe Atmane în semifinale de la Mastersul de la Cincinnati.
11:10
Şeful Salvamont Braşov: Număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace/ Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă # News.ro
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă.
11:00
ANM - Ploi vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00 - HARTA # News.ro
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu.
10:50
ANM - Ploi vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00 # News.ro
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu.
10:50
Serghei Lavrov a discutat cu miniştrii de Externe din Turcia şi Ungaria, după summitul Trump–Putin din Alaska # News.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, citată de Reuters.
10:40
Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00, sub atenţionare cod galben de caniculă - HARTA # News.ro
Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.
10:40
Armata israeliană a anunţat duminică dimineaţă că a atacat un obiectiv de infrastructură energetică utilizat de rebelii houthi, la sud de capitala yemenită Sanaa, transmite Reuters.
10:20
Lionel Messi, gol şi pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy - VIDEO # News.ro
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.
10:00
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate. ”Să începem să gândim într-o logică de reformă”, explică ministrul, la finalul unui comunicat în care Ministerul Educaţiei subliniază că evitarea retrogradării României de către agenţiile de rating se datorează pachetului 1 de reforme şi că există la acest moment contextul începerii anului şcolar cu salarii şi burse.
10:00
Conflictul în Orientul Mijlociu: armata israeliană anunţă că a bombardat un „sit energetic” în Yemen # News.ro
Armata israeliană a anunţat, duminică dimineaţă, că a bombardat „un sit energetic” folosit de rebelii houthi la Sanaa, informează AFP.
09:40
Maramureş: Unsprezece persoane, între care nouă copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei, recuperate duminică dimineaţă de salvamontişti / Unul dintre adulţi a fost rănit la picior # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor. Unul dintre cei doi adulţi care erau cu ei avea o rană la picior, fiind transportat la spitalul din Vişeu. Adulţii nu însoţeau grupul de copii, ci i-au văzut că intenţionau să meargă pe un traseu dificil şi au vrut să-i întoarcă din drum, tot ei fiind cei care i-au cos pe copii într-o zonă deschisă, de unde au fost preluaţi de salvatorii montani.
09:40
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina, anunţă kyivindependent.com.
Acum 6 ore
09:30
Citigroup analizează înfiinţarea de servicii de custodie şi plăţi pentru stablecoins şi ETF-uri crypto # News.ro
Citigroup ia în considerare extinderea în zona activelor digitale prin oferirea de servicii de custodie pentru stablecoins şi produse de investiţii crypto, a declarat pentru Reuters un director al băncii, semn că schimbările legislative recente din Washington stimulează marile instituţii financiare să intre pe piaţa criptomonedelor, transmite Reuters.
09:20
UFC: Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago # News.ro
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago.
09:10
Din 1 septembrie, pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Ministrul Sănătăţii: Această practică este inacceptabilă şi nedemnă # News.ro
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, care va conţine următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat, a anunţat duminică ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, care califică drept ”inacceptabilă şi nedemnă” practica de a indica pacienţilor din spitalele publice clinici private pentru investigaţii şi tratament.
08:50
Fostul parlamentar pro-democraţie din Hong Kong Ted Hui, vizat de un mandat de arestare, a anunţat că i s-a acordat azil în Australia, cerând autorităţile de la Canberra să facă mai mult pentru cei care rămân în închisoare pe teritoriul chinez.
08:40
Meta pregăteşte a patra restructurare a diviziei sale de inteligenţă artificială din ultimele şase luni # News.ro
Meta Platforms intenţionează să îşi reorganizeze pentru a patra oară, în doar şase luni, activităţile din domeniul inteligenţei artificiale, a relatat vineri publicaţia The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.
08:20
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.
08:10
Denzel Washington spune că nu are nevoie de „followers”: Eu îl urmez pe Dumnezeu, nu-l urmez pe om # News.ro
Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni.
08:00
Angajaţi ai OpenAI vor să vândă acţiuni de 6 miliarde de dolari către SoftBank şi alţi investitori – surse # News.ro
Angajaţi actuali şi foşti ai OpenAI, compania din spatele ChatGPT, intenţionează să vândă acţiuni ale companiei în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank Group, Thrive Capital şi Dragoneer Investment Group, a declarat vineri, pentru Reuters, o sursă familiară cu discuţiile.
08:00
INTERVIU - Prof.Univ. Dr. Simin Aysel Florescu: Boala Lyme, mult supradiagnosticată la noi şi în restul lumii. Evolueaza in trei etape, în lipsa profilaxiei sau tratamentului corect. Nu există boală cronică, cel mult sindrom post boală, limitat ca durată # News.ro
Prof. univ. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Bucureşti, a explicat pentru News.ro cum anume trebuie să se pună diagnosticul pentru Boala Lyme, în contextul în care, susţine medicul, boala este supradiagnosticată, atât în România, cât şi în alte state. Pe de o parte, există medici care pun diagnosticul greşit şi pe de alta, există pacienţi care cer să fie testaţi pentru boala Lyme, deşi au cu totul alte afecţiuni ale căror simptome pot fi confundate cu cele pe care le dă boala Lyme, aşa cum sunt anumite boli autoimune. Boala Lyme este o boală care evoluează în trei stadii, spune medicul şi este foarte important ca pacientul să ajungă la medicul infecţionist pentru că există metode foarte clare de diagnostic care trebuie puse în legătură cu istoricul pacientului şi cu manifestările clinice ale bolii. Boala nu este atât de des întâlnită la noi, explică Dr. Florescu, foarte puţine căpuşe fiind infectate cu Borrelia.
07:50
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
07:50
Trafic blocat pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, în urma unui accident soldat cu rănirea a patru persoane # News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.
Acum 8 ore
07:30
Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere naţională atunci când a protestat faţă de nedreptatea rasială în urmă cu aproape un deceniu, nu va fi lansat, au declarat regizorul şi ESPN.
07:20
Wegovy, medicamentul pentru slăbit al Novo Nordisk, primeşte aprobare accelerată în SUA pentru boala hepatică MASH # News.ro
Novo Nordisk a anunţat vineri că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată disfuncţiei metabolice (MASH), transmite Reuters.
07:10
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci de ani de fostul preşedinte socialist Evo Morales, relatează AFP.
06:50
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.
06:30
Rezerva Federală a Statelor Unite renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # News.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de control bancar, transmite Reuters.
06:10
Jair Bolsonaro a fost supus unor teste medicale cu doar câteva săptămâni înainte de o hotărâre judecătorească în procesul său privind tentativa de lovitură de stat în 2023 # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a părăsit, sâmbătă, pentru câteva ore, arestul său la domiciliu din Brasilia pentru a fi supus unor teste medicale, cu câteva săptămâni înainte de o decizie a Curţii Supreme în procesul său pentru tentativă de lovitură de stat în 2023.
05:50
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee, citat de AFP.
05:40
Aliaţii Kievului se consultă cu privire la planul de pace al lui Trump. La videoconferinţa de duminică va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # News.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
Acum 12 ore
05:20
Zelenski: Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
04:50
CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că ar vrea să organizeze un summit cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN.
Acum 24 ore
00:00
Virginia de Vest trimite sute de membri ai Gărzii Naţionale la Washington, la cererea oamenilor lui Trump # News.ro
Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, relatează AP.
16 august 2025
23:50
Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.
