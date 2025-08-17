Fructul care te ajută să dormi mai bine! Surpriza descoperită de cercetători
Cancan.ro, 17 august 2025 13:50
Un studiu recent realizat pe aproape o mie de participanți a scos la iveală un rezultat surprinzător: consumul zilnic din acest fruct poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului. Deși cercetarea fusese inițial concepută pentru a analiza […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
13:50
Acum 15 minute
13:40
O scrisoare neașteptată, semnată de Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a ajuns pe masa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Documentul a fost înmânat direct de către Donald Trump, pe 16 august, în […]
Acum 2 ore
12:40
Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia! Un urs le-a dat teroare # Cancan.ro
Elena Udrea, momente de groază la Sinaia! Un urs i-a dat târcoale pensiunii unde se afla cu familia. Cine i-a salvat familia! Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a trecut printr-o experiență înfricoșătoare la scurt […]
12:30
Cum arăta Maria Avram de la Insula iubirii 2025, înainte de acid și botox. De nerecunoscut # Cancan.ro
Maria Avram, una dintre cele mai vizibile concurente de la Insula Iubirii 2025, a trecut printr-o schimbare radicală în ultimii ani. Soția lui Marius a atras rapid atenția telespectatorilor, nu doar prin personalitatea sa puternică […]
12:10
A fost cutremur în România, duminică dimineața! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit # Cancan.ro
Cutremur în zona Vrancea, resimțit în mai multe orașe din țară! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit! Regiunea Vrancea este cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă, fiind singura zonă de pe teritoriul României […]
Acum 4 ore
11:40
România intră din nou sub atenționări hidrologice! Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod galben de inundaţii valabil pentru 29 de judeţe ale ţării, pe o durată de peste […]
11:10
Grav incident aviatic! Motorul unui avion care decola din Grecia a luat foc în zbor. Imagini teribile # Cancan.ro
Incident grav pe un zbor comercial! Un motor al unui Boeing 757 a luat foc după decolarea din Corfu. Un episod tensionat s-a petrecut la finalul acestei săptămâni pe insula grecească Corfu, unde un avion […]
10:50
Ziua de ieri a fost una magică pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața Lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat într-un cadru […]
10:30
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane # Cancan.ro
Pe litoralul românesc se desfășoară în aceste zile cel mai aglomerat sfârșit de săptămână al sezonului estival. Minivacanța de Sfânta Maria a adus un număr impresionant de turiști, estimările arătând că peste 200.000 de persoane […]
10:10
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă # Cancan.ro
Durere fără margini pentru familia și prietenii lui Mihai Mălin Fîntînă, un tânăr român de doar 32 de ani, stabilit în Italia. Acesta și-a pierdut viața vineri dimineață, 15 august 2025, într-un cumplit accident rutier […]
Acum 6 ore
09:50
Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK # Cancan.ro
Două femei surprinse la furat într-un supermarket Lidl din Marea Britanie, imaginile au devenit virale online. Iată ce au putut să fure cele două! Un incident petrecut într-un supermarket Lidl din Marea Britanie a atras […]
09:30
Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de mare…” # Cancan.ro
Drama e în toi la Insula Iubirii! Relația dintre Ella și ispita Teo devine din ce în ce mai intensă, iar apropierea lor nu a mai putut fi trecută cu vederea. Încă din primele zile […]
09:10
Ea este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani # Cancan.ro
Tragedie rutieră pe drumul dintre Bocșa și Reșița! Doi tineri din județul Mureș și-au pierdut viața într-un accident de motocicletă. Duminică, 10 august, drumul național DN58B, la ieșirea din orașul Bocșa spre Reșița, a devenit […]
09:00
Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit, pe 16 august, cea mai frumoasă zi din viața lor. După 8 ani de relație, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în […]
08:30
Test IQ doar pentru genii | Există 5 diferențe între cele două imagini și doar cei mai inteligenți le descoperă în 23 secunde # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Tot ce trebuie să faci este să găsiți 5 diferențe între cele două imagini și doar cei […]
Acum 24 ore
00:00
Cum arată casa de vacanță a lui Cătălin Măruță de la Marbella? Întâlnire surpriză în Spania: ”Mi-a adus o bucurie aparte” # Cancan.ro
Cătălin Măruță și Andra au intrat în vacanță. Cuplul s-a refugiat la vila lor din Marbella, Spania, acolo unde merg de fiecare dată când au timp liber. De data aceasta, concediul a fost cu totul […]
16 august 2025
23:50
Ramona Bădescu, Tania Budi și Loredana Groza s-au arătat în toată splendoarea! TOP 20 ”sirene” la mare, trecute de 45 de ani # Cancan.ro
Sezonul estival își trage ultimii pași, e drept, face acum și spectacol, zile perfecte pentru plajă și o baie bună. Topurile CANCAN.RO au mare priză pe evenimentele de vară, pentru că sexy-vedetele acolo se îngrămădesc, […]
23:50
Bomba sexy care a isterizat România a făcut, din nou, show pe litoral! Romeo Dunca a masat-o pe burtică, iar voluptoasa Valentina a oferit imaginile savuroase! # Cancan.ro
Valentina nu stă deloc potolită! Îi place la mare, la soare, unde are toate condițiile pentru a-și etala trupul de care e tare mândră și pe care Romeo Dunca, soțul ei, știe să-l ”joace” fără […]
23:50
Teo, ispita supremă, nu a mișcat un deget, dar blondina i-a căzut la picioare! Și-a făcut fenta la Nuba: a hipnotizat-o! # Cancan.ro
Dacă pe Insula Iubirii a făcut istorie cu șarmul lui de cuceritor irezistibil, Teo, „ispita supremă”, demonstrează că statutul său de seducător profesionist nu se oprește odată cu filmările emisiunii. Ba din contră, în viața […]
23:50
Bodi și tovarășul lui, Josip, au ”parcat” 1,5 milioane € la Loft Mamaia! Împăcarea cu Ancuța, udată cu un party de pomină # Cancan.ro
Pasiunea pentru Ancuța are acum și argument: Bodi a recucerit-o în stil mare, la Loft, unde și-a adus tot garajul de bijuterii pe patru roți! Plus seara romantică, în care a sărutat-o în văzut tuturor! […]
23:00
Nicușor Dan, reacție surprinzătoare după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Rusia nu trebuie să aibă drept de veto” # Cancan.ro
După summitul de pace dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, Nicușor Dan, președintele României, a oferit prima reacție. Șeful statului a subliniat importanța presiunii și a influenței pe care președintele SUA o poate […]
21:50
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit azi cu Eduard Barbu # Cancan.ro
Este o zi magică pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de […]
21:20
Ispita de la Insula iubirii 2025 a cedat, după ce producătorii au refuzat să-l difuzeze la Antena 1: ”Apar discuții între noi” # Cancan.ro
Andrei Vasile, cunosut drept Andrew, face parte din brigada de ispite masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Recent, bărbatul a avut o intervenție pe TikTok în care și-a spus oful și nu s-a […]
20:00
L-au ajuns blestemele lui Marian! Mattia de la Insula iubirii 2025 și-a făcut praf bolidul care i-a luat mințile Biancăi # Cancan.ro
Ispita Mattia Carnessali (32 de ani) a dat de necaz! După ce s-a băgat pe sub pielea Biancăi Dan de la Insula iubirii, italianul pare să fie acum urmărit de ghinion. L-au ajuns blestemele lui […]
19:10
După săptămâni întregi de caniculă și temperaturi greu de suportat, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în România. Temperaturile scad cu până la 9 grade Celsius și sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferică. Iată […]
18:40
Cuceritorul Dan Bittman e de neoprit și pe litoral! S-a băgat între doamne și… A ”pescuit-o” pe șatenă! Ce s-a întâmplat a doua zi # Cancan.ro
La 63 de ani, Dan Bittman a rămas același mare crai autohton. Vârsta nu-l împiedică să facă noi cuceriri în rândul frumuseților de pe plaiurile noastre mioritice. După ce a petrecut pe o plajă exclusivistă […]
18:40
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu” # Cancan.ro
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-a lăsat cu amenințări la adresa Ucrainei. Chiar în timpul summitului pentru pace, președintele SUA le-a transmis oficialilor europeni că liderul rus nu își dorește un armistițiu pentru […]
17:50
Horoscopul zilei de duminică, 17 august 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Poți întâmpina dificultăți financiare neașteptate, iar cheltuielile neplanificate îți pot da peste cap bugetul. […]
17:30
Cine l-a ”filat” pe Mario Fresh în timp ce se distra cu iubita la Loft! White party sub lupă # Cancan.ro
Vedetele autohtone au luat cu asalt litoralul românesc, în zi de mare sărbătoare. Din peisaj nu putea lipsi nici Mario Fresh, care deja ne-a obișnuit să o aibă mereu alături pe iubita sa, Miruna. Și […]
17:20
Elena Udrea pare să fie urmărită de ghinion. În timp ce se afla la Sinaia, fosta ”blondă de la Cotroceni” și familia ei au trăit o sperietură soră cu moartea, după ce au fost la […]
17:00
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix # Cancan.ro
A trecut aproape o lună de când Felix Baumgartner a încetat fulgerător din viață. Se poate spune că Mihaela Rădulescu a rămas ancorată în amintiri, în clipele frumoase petrecute alături de sportiv, mesajul său transmis […]
16:30
Iluzia optică a finalului de săptămână | Descoperă 5 obiecte în 5 secunde din această imagine # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit iluzia optică a finalului de săptămână. Trebuie să te concentrezi, să analizezi imaginea de mai sus și să descoperi 5 obiecte în 5 secunde. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! […]
15:50
Liviu din Brăila a murit în accident rutier la 36 de ani! N-a mai controlat mașina și a intrat într-o casă # Cancan.ro
O tragedie uriașă a zguduit județul Brăila. Un bărbat de numai 36 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, pe drumul județean DJ 203A, între localitățile Vișani […]
15:50
Șoferul de TIR care a lovit mașina cu 4 persoane la Târgu Frumos, prima reacție: ”I-am luat din plin” # Cancan.ro
Ziua de joi, 14 august 2025, a adus o tragedie de proporții pe șoselele din județul Iași. În jurul prânzului, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, pe Drumul Național 28A, un autoturism care tracta […]
15:10
Săptămâna 18-24 august vine cu energie intensă pentru mai multe semne din zodiacul chinezesc. Unele vor avea parte de șanse frumoase și întâlniri care le ridică moralul, în timp ce altele vor trebui să fie […]
15:10
Andrei a murit pe loc într-un teribil accident la Târgu Frumos! Soția și cele două fiice, în stare critică # Cancan.ro
Tragedie rutieră pe DN 28A! Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția și cele două fiice se zbat între viață și moarte. O după-amiază obișnuită de vară s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din județul […]
14:20
Modelul care a schimbat radical industria auto din România și a propulsat marca Dacia pe scena internațională își face din nou apariția, într-o formă adaptată și cu un nou nume. Iată cu ce funcții revine […]
14:10
Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante? Mihaela Bilic a dezvăluit dacă este sănătos sau nu # Cancan.ro
Ani de zile, laptele de vacă a fost scos din alimentația multora și înlocuit cu băuturi vegetale promovate drept „mai sănătoase”. Totuși, nutriționista Mihaela Bilic spune că realitatea este alta: laptele clasic are o valoare […]
14:10
Supermodelul internațional a făcut show la Nuba Mamaia! Primele declarații ale lui Naomi Campbell: ”Sunt fericită!” # Cancan.ro
La doar câteva ore distanță de când a aterizat în România, cu un avion privat, Naomi Cambell a făcut show într-un club exclusivist de pe litoral. Vedeta britanică, în vârstă de 55 de ani, n-a […]
Ieri
13:40
Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a transmis o scrisoare personală liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care a abordat situația copiilor din Ucraina transferați în Rusia, potrivit unor oficiali ai Casei Albe […]
13:30
Împăcarea momentului în showbiz! S-au afișat din nou împreună, după ce el își găsise pe alta # Cancan.ro
Alex Bodi și Anca au reapărut împreună în public, iar relația lor pare mai solidă și mai armonioasă ca niciodată. După o perioadă de separare în care afaceristul a fost văzut în compania altor persoane, […]
12:30
Cât costă un ghiozdan cu rechizite la început de an școlar 2025-2026: ”E greu să nu ai nimic de firmă” # Cancan.ro
Începutul de an școlar vine cu emoții, dar și cu cheltuieli serioase pentru părinți. Ghiozdanele, penarele, caietele și uniformele s-au scumpit față de anul trecut, iar diferențele nu sunt deloc neglijabile. La ce cheltuieli ajung […]
12:20
Ella Vișan îl acuză pe Andrei Lemnaru că ar fi abuzat-o! Dezvăluiri despre primul cuplu distrus la Insula iubirii 2025 # Cancan.ro
În fiecare sezon al emisiunii „Insula iubirii”, apar povești care surprind prin intensitatea lor emoțională și prin modul în care dezvăluie vulnerabilitățile umane. În 2025, atenția publicului s-a îndreptat asupra unuia dintre cuplurile considerate inițial […]
11:30
Povestea Frăsinicăi Ganea, care s-a angajat ca badantă în Italia la 27 de ani. Ce s-a întâmplat cu ea la doar câteva zile după ce a ajuns # Cancan.ro
Frăsinica Ganea, o româncă din Galați cunoscută de toți ca „Frosi”, a devenit un exemplu de integrare în Italia. Povestea ei a fost relatată de publicația La Voce delle Valli, care i-a dedicat un articol […]
11:10
Zodia care va fi mințită de partenerul de viață. Camelia Pătrășcanu spune că va înțelege totul până pe 2 septembrie # Cancan.ro
O perioadă intensă de revelații și aflări interioare se întinde de la mijlocul acestei luni până la începutul lunii septembrie, un interval ce promite să aducă adevărul în relații, fie ele amoroase sau de prietenie. […]
10:50
Alexandra Gheorghe a murit în Italia, alături de partenerul ei! Bărbatul a apucat să cheme ajutoare, dar s-a stins și el # Cancan.ro
Tragedie uriașă în Italia! Alexandra Gheorghe, o româncă de doar 36 de ani, și-a pierdut viața joi, 14 august, într-un accident cumplit petrecut pe vârful Castore, din masivul Monte Rosa, regiunea Valle d’Aosta. Din păcate, […]
10:40
Ce este Regula lui 8, recomandată de neurologul Vlad Ciurea în lupta cu stresul. Medicul explică în ce mod trebuie aplicată # Cancan.ro
Tot mai mulți angajați, indiferent de domeniul în care activează, se confruntă cu ceea ce specialiștii numesc burnout, o stare de epuizare psihică și fizică provocată de stresul cronic. Considerată în trecut doar o „oboseală […]
10:00
Cum a reacționat Livia, după ce Cătălin Bordea a spus că nu o duce prea bine. S-a despărțit de Spike și suferă în tăcere # Cancan.ro
La mai bine de doi ani de la divorțul de Cătălin Bordea, viața Liviei Eftimie nu pare să fie la fel de roz ca a fostului ei soț. Dacă Bordea se bucură de succes pe […]
09:50
Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, a avut loc vineri la Constanța, cu parade militare, ceremonii și momente tradiționale dedicate Forțelor Navale. Evenimentul, care de obicei reunește oficialități centrale și locale, a avut […]
09:20
Maria a recunoscut de ce a bătut-o pe Oana Monea de la Insula iubirii 2025: ”Dacă sunt provocată…” # Cancan.ro
Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus numeroase momente neașteptate, însă povestea Mariei și a lui Marius a reușit să atragă atenția publicului prin intensitatea conflictelor și prin modul în care relația lor […]
