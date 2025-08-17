Cum sunt instruiți soldații ucraineni de către militari britanici care nu au văzut niciodată un război real
StirileProtv.ro, 17 august 2025
Instructori occidentali îi învață pe soldații ucraineni cum să lupte într-un război pe care ei înșiși nu l-au trăit niciodată, dar metoda funcționează, spun oficialii.
• • •
Rusia anunţă că a distrus 300 de drone ale Ucrainei şi că a lovit mai multe depozite de rachete Sapsan # StirileProtv.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că forţele sale au doborât 300 de drone ale Ucrainei şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan de pe teritoriul Ucrainei.
Iranul se opune asupra „coridorului Trump” din Caucaz. Teheranul consideră proiectul o amenințare la graniță # StirileProtv.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană.
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă.
Sute de trupe ale Gărzii Naţionale au fost trimise la Washington, la cererea administraţiei Trump # StirileProtv.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump.
Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă # StirileProtv.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe.
Captură record de khat pe aeroportul din Atena. O jumătate de tonă era ascunsă în 4 containere # StirileProtv.ro
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia.
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București # StirileProtv.ro
S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.
Cine e jurnalista din SUA care l-a întrebat pe Vladimir Putin când va înceta să ucidă civili în Ucraina # StirileProtv.ro
Într-un context global marcat de presiuni asupra presei și intimidări exercitate asupra jurnaliștilor, o jurnalistă de la ABC News a atras atenția întregii lumi.
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.
Șofer teribilist, prins conducând cu 208 km/h pe drumul expres din Dolj: a rămas fără permis pentru 120 de zile # StirileProtv.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj.
Mai multe transporturi agabaritice vor circula pe drumurile din România. Unele trasee vor fi afectate # StirileProtv.ro
În perioada 17-18 august mai multe transporturi agabaritice se vor deplasa pe drumurile naţionale şi autostrăzile din România, fiind impuse posibile restricţii de trafic pe traseele afectate.
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză # StirileProtv.ro
Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.
Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă # StirileProtv.ro
Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare Cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin # StirileProtv.ro
Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.
Studiu. Generația X din România cheltuie peste media globală. Până în 2035, consumul lor va atinge valori record # StirileProtv.ro
Consumatorii români din Generaţia X reprezintă aproximativ 27% din cheltuielile totale naţionale, ponderea fiind peste media globală, de 24%, arată cel mai recent studiu de profil, realizat de NielsenIQ.
Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ” # StirileProtv.ro
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, duminică, mai multe avertizări, valabile pentru mai multe județe, de caniculă, instabilitate atmosferică și averse importante cantitativ.
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt" # StirileProtv.ro
Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.
Moment de panică la Sinaia. Elena Udrea și familia, vizitați de un urs. Ce a transmis pe rețelele sociale # StirileProtv.ro
Aflată la munte cu familia, Elena Udrea a fost vizitată de un urs, a dezvăluit chiar ea într-o postare pe o rețea socială.
Pacienţii pot raporta redirecţionările abuzive către cabinetele private. Ministrul sănătății a făcut anunțul # StirileProtv.ro
Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public.
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia # StirileProtv.ro
Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.
Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase” # StirileProtv.ro
Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România # StirileProtv.ro
Soarele din Grecia este recunoscut pentru intensitatea sa ridicată, iar acest lucru are un impact direct asupra modului în care pielea se bronzează. Radiația solară este mai puternică decât în România, iar asta explică de ce bronzul este mai intens.
Plaja cu nisip roz din Spania. Cum arată și cum să ajungi la cea mai spectaculoasă plajă din Insulele Baleare # StirileProtv.ro
Pe cea mai mică insulă a Balearelor se află un colț de paradis cu nisip alb-roz și ape turcoaz, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Spania. Locul îmbină peisajele mediteraneene spectaculoase cu liniștea unei insule neatinse de aglomerație.
Ibiza, insula petrecerilor. Cum să îți organizezi o vacanță de vis în cea mai animată insulă din Spania # StirileProtv.ro
Ibiza, celebra insulă a petrecerilor din Marea Mediterană, atrage anual mii de turiști din toată lumea. Situată în arhipelagul Baleare, această destinație unică din Spania îmbină distracția non-stop cu peisaje naturale.
Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit # StirileProtv.ro
Vara este anotimpul vacanțelor și al... curelor de nămol. Cel mai cunoscut loc pentru tratamente de acest fel este cu siguranță Techirghiol, din județul Constanța. Dar găsim nămol curativ și în Mureș.
Scene de groază în Reșița. Două minore au fost bătute de un bărbat, într-o stație de tramvai # StirileProtv.ro
Scene șocante într-o stație de tramvai din Reșița, județul Caraș-Severin. O cameră de supraveghere a suprins momentul în care două adolescente sunt lovite de un bărbat.
Vremea azi, 17 august. Apar ploi torențiale, vijelii și rafale puternice în unele zone # StirileProtv.ro
Duminică, temperaturile scad în vest și în centru, însă în sudul Câmpiei Române canicula persistă și se ating 35, 36 de grade. Instabilitatea crește și apar ploi torențiale și vijelii, mai întâi în vestul țării, iar spre seară și în nord, și în centru.
Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere # StirileProtv.ro
Un tânăr a reușit să fure în câteva secunde încasările unui magazin din Bacău. O cameră de supraveghere a surprins momentul. Individul s-a aplecat peste tejghea, a deschis sertarul casei de marcat și a luat o parte din bani, apoi l-a închis.
Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid # StirileProtv.ro
Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat.
Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume # StirileProtv.ro
Dieta cretană, parte a stilului alimentar mediteranean, se bazează pe ingrediente proaspete și ierburi aromatice, fiind asociată cu sănătatea de durată și longevitatea locuitorilor din Creta.
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică” # StirileProtv.ro
Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc # StirileProtv.ro
Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă. Pompierii luptă cu incendiile care au mistuit deja mii de hectare de vegetație. Și în țara vecină, Portugalia, flăcări uriașe se extind cu repeziciune și amenință zonele locuite.
Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului # StirileProtv.ro
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de duminică pe DN 6, în apropierea gării din Orșova. În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă.
Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă # StirileProtv.ro
Kefir este vedeta din paharele celor preocupați de sănătate. El nu este doar un lapte fermentat la modă, ci un aliment cu tradiție originar din Munții Caucaz. Este foarte bun pentru digestie și poate fi preparat chiar și acasă.
Consilier prezidențial, despre salarizarea publică din România: ”Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară” # StirileProtv.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete s-a arătat nemulțumit, sâmbătă, de felul în care este organizată salarizarea publică din România, despre care a spus că este ”o zăpăceala din care nu înţelegem nimic”.
Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă # StirileProtv.ro
S-a dat alarma la Fălticeni sâmbătă seara, după ce un bărbat a sunat la 112 să reclame că a pierdut o felină exotică.
Armata israeliană, după moartea altor 40 de palestinieni, inclusiv copii: „Instituţiile din Gaza sunt controlate de Hamas” # StirileProtv.ro
Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă moartea a 40 de palestinieni, între care copii, în cadrul ofensivei israeliene asupra teritoriului, unde armata pregăteşte primele evacuări ale civililor înaintea ofensivei anunţate asupra oraşului Gaza.
Unsprezece persoane, între care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Salvamontiştii au pornit în căutarea lor # StirileProtv.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei.
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani # StirileProtv.ro
Percheziții la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au prins inițial în flagrant trei suspecți, de la care au fost ridicate 4.000 de pachete de țigări netimbrate.
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă” # StirileProtv.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui „complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.
Portugalia cere ajutor Europei pentru incendiile devastatoare. 3.500 de pompieri luptă cu 10 focare majore # StirileProtv.ro
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie.
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz.
Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite # StirileProtv.ro
Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.
Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska # StirileProtv.ro
Administrația Trump se confruntă cu o nouă situație jenantă, după ce organizatorii summit-ului din Alaska au uitat în imprimanta hotelului documente cu informații detaliate despre întâlnirea cu Vladimir Putin.
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h # StirileProtv.ro
Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.
Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd # StirileProtv.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă.
Premierul polonez: Vladimir Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia.
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric # StirileProtv.ro
Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.
