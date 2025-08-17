Ursula von der Leyen merge alături de Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă
ObservatorNews, 17 august 2025 13:50
Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a precizat pe X că va fi alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni, 18 august de la Casa Albă. La scurt timp după anunţul făcut de Von der Leyen, Germania a anunţat că şi cancelarul Friedrich Merz va fi prezent la întrevederea cu Donald Trump.
• • •
