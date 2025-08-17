Pământ contra pace. Lista cu cerințele lui Putin pentru a opri războiul din Ucraina

10:00

China a schimbat fața Atenei prin apariția restaurantelor autentice și prin achiziția a mii de apartamente de către investitori chinezi care au aplicat pentru programul de rezidență "golden visa". În 2025, aproape jumătate dintre noii beneficiari ai programului erau cetățeni chinezi, atrași de prețurile accesibile și de perspectivele economice mai bune decât în alte țări europene. Investițiile lor au stimulat construcțiile și renovările, dar au ridicat temeri legate de creșterea prețurilor locuințelor și posibilitatea ca localnicii să fie excluși de pe piață, scrie South China Morning Post.