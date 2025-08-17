Pacea, o promisiune aruncată de la mii de kilometri. Poate un summit „direct” cu Zelenski la Washington să salveze Ucraina?

09:20

Cine se mai gândea că avioanele de vânătoare sovietice, scoase din uz de ani buni, mai pot stârni interesul? Se pare că da, cel puțin în Ungaria. O poveste demnă de un film de spionaj a apărut în presa maghiară, ridicând semne de întrebare serioase despre securitatea națională. Se pare că, acum......