OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video

Fanatik, 17 august 2025 15:00

Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.

Acum 5 minute
15:00
15:00
Lionel Messi, „detronat” în SUA! A fost depășit de fostul coechipier al lui Radu Drăgușin Fanatik
Lionel Messi a fost depășit în Statele Unite de Son Heung-Min, noul jucător al celor de la LAFC. Transferul sud-coreeanului a declanșat nebunia în SUA.
Acum 15 minute
14:50
Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca Fanatik
Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
Acum 30 minute
14:40
Epic fail! Dinamo a dat-o în bară cu abonamentele pentru acest sezon: ce spune conducerea clubului Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit la cumpărat abonamente, iar oficialii „câinilor” au recunoscut că vina le aparține.
14:40
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale Fanatik
Noi modele de roboți umanoizi au fost prezentate în cadrul unei expoziții din Beijing. În ce domenii ar putea fi integrați aceștia cât de curând.
Acum o oră
14:30
Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video Fanatik
Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
14:20
Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate Fanatik
Scandal uriaș în SuperLiga României. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu echipa și amenință că nu se mai antrenează dacă echipa nu îl va lăsa să plece.
14:10
Accident mortal în apropiere de Orșova. Încă un motociclist și-a pierdut viața Fanatik
Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
14:10
Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor Fanatik
Noi detalii ies la iveală în ancheta DNA privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii vizează nume mari din lumea vedetelor și personalități publice.
Acum 2 ore
14:00
CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se vor duela în etapa a 6-a din SuperLiga României. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din runda a 6-a.
14:00
Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina Fanatik
Accident rutier mai puţin obişnuit la Galaţi. Un tânăr a fost călcat cu maşina de prietenul său, care nu ştia că acesta se află întins pe asfalt.
13:50
Dezvăluiri din vestiar despre Mirel Rădoi. „Este total schimbat. Nu trebuia să le vorbească jucătorilor despre Middlesbrough!” Fanatik
Care este vina lui Mirel Rădoi în evenimentele întâmplate joi seară la Trnava. Analiza făcută de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
13:40
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală” Fanatik
Diagnosticul care i-a dat viața peste cap unei femei de 56 de ani. Adevăratul motiv pentru care medicii au refuzat să o opereze.
13:30
Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce s-a desprins o roată de la maşină Fanatik
Doi spectatori au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș.
13:20
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă Fanatik
Momente de groază pe un teren de golf din Sydney. Un avion uşor a suferit o defecţiune, iar pilotul a încercat o aterizare de urgenţă.
13:20
Adio, naţionala României! Şi-a anunţat plecarea de la Rapid şi e aproape să ajungă în Iran Fanatik
Un fotbalist de la Rapid este foarte aproape de un transfer surprinzător în campionatul Iranului. Despre cine este vorba.
13:10
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat Fanatik
Csikszereda – Universitatea Craiova este meciul programat în etapa 6 din SuperLiga, duminică, 17 august, de la 16:15. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul de la Miercurea Ciuc.
Acum 4 ore
13:00
Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București Fanatik
Coliziune rutieră pe sensul Constanța – București. Banda a doua este blocată, iar traficul se desfășoară îngreunat pe linia de urgență.
12:50
Louis Munteanu, transfer în Ligue 1?! Fabrizio Romano, anunţ de ultimă oră Fanatik
Louis Munteanu are cale liberă spre Ligue 1! Fabrizio Romano a făcut anunțul care îl face pe atacantul lui CFR Cluj să-și strângă bagajele
12:40
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor Fanatik
Cum a ajuns gardianca unui penitenciar să își riste libertatea. Fapta care o poate trimite în orice secundă de partea cealaltă a gratiilor.
12:30
Trump a decis: vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Cine ar putea să mai participe la întâlnirea istorică. Este unul dintre preferații SUA Fanatik
Președintele Trump a anunțat că vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. La întâlnire ar putea participa și un preferat al SUA
12:30
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi” Fanatik
Mirel Rădoi poate să dea lovitura la Universitatea Craiova! Ce au spus Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
12:20
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi” Fanatik
A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
12:20
Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video Fanatik
premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
12:10
Rating dezastruos în derby-ul CS Dinamo – Steaua: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!” Fanatik
Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
12:00
(P) Rapid – FCSB și Manchester United – Arsenal, capetele de afiș într-un week-end de fotbal Multiplu Fanatik
Weekend-ul fotbalistic se anunță spectaculos atât pe plan intern, cât și în marile campionate europene. În Liga 1, cele trei dueluri programate FK Csíkszereda –  Universitatea Craiova, CFR Cluj – FC Botoșani și clasicul Rapid […]
11:50
Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe Fanatik
Meteorologii anunţă ploi torenţiale, grindină şi vjelii începând de duminică. ANM a emis coduri galbene şi portocalii valabile pentru mare parte din ţară.
11:50
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco” Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. UEFA a anunțat deja cei doi arbitri pentru ambele manșe.
11:40
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea Fanatik
Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
11:40
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse Fanatik
O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
11:40
Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!” Fanatik
Bogdan Baratky face avancronica derby-ului Rapid - FCSB, programat duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Care sunt detaliile care pot face diferenţa.
11:40
Ultimă oră: România, zguduită de un cutremur! În ce orașe s-a resimțit seismul Fanatik
Cutremur resimțit duminică, 17 august 2025, în România. Află magnitudinea și orașele afectate, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământul
11:20
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat” Fanatik
Psihologii au devenit tot mai importanți în fotbalul modern. Cum a reușit Ion Marin să revitalizeze un jucător român în plin turneu la U19.
11:10
Cum pot pacienții să semnaleze abuzurile din spitalele de stat. Refuzurile de internare pot fi transmise direct Ministerului Sănătății Fanatik
Ai fost refuzat într-un spital de stat? Iată cum poți raporta direct la Ministerul Sănătății respingerile de internare sau serviciile medicale neacordate.
Acum 6 ore
11:00
Tatăl a patru copii găsit mort după zile de căutări disperate. Gabriel decedase în Cehia, într-un accident Fanatik
Un apel disperat s-a transformat într-o tragedie. Gabriel, un român tată a patru copii a murit în accident pe drumul spre România.
10:50
Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași. A căzut în fața casei când se juca Fanatik
O moarte tragică a lovit o familie din Iași, după ce o fetiță de doar trei ani a căzut în timp ce se juca în fața casei
10:50
„Revine Florinel Coman la FCSB?”. Prima reacție a lui Mihai Stoica: „Să-l aducă! Fanatik
Florinel Coman nu mai este dorit în Qatar, dar este binevenit la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a atacantului
10:40
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa și de conducerea firmei Fanatik
Un milionar a luat decizia de a preda întreaga afacere angajaților săi. Cum s-a ajuns la o astfel de hotărâre și ce se va întâmpla mai departe?
10:40
Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul Fanatik
Chelsea ia startul în noul sezon din Premier League fără un sponsor principal pe tricou. Londonezii s-au aflat într-o situație similară și în ultimele două sezoane.
10:30
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire? Fanatik
Conflictele escaladează într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii: Putin și NATO se pregătesc de confruntare, iar Donald Trump ar putea juca un rol-cheie.
10:20
Ianis Stoica, primul meci tare în Portugalia! Cum s-a descurcat cu Benfica Fanatik
Ianis Stoica a întâlnit primul adversar de top în Portugalia încă de la a doua partidă jucată în tricoul lui Estrela Amadora. Află cum s-a descurcat tânărul atacant împotriva lui Benfica
10:10
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost complet modernizat și redeschis circulației
10:10
Când revine Denis Alibec! Veşti de ultimă oră despre atacantul FCSB. Exclusiv Fanatik
Denis Alibec, în continuare accidentat. Când ar putea reveni atacantul de la FCSB pe teren. Veștile nu sunt tocmai bune pentru campioana României.
10:00
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii Fanatik
Consilierul prezidenţial Radu Burnete contrazice scenariile premierului Ilie Bolojan şi ale miniştrilor săi legate de riscurile de plată.
09:50
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei Fanatik
Accident aviatic tragic în Franța: doi bărbați și-au pierdut viața la scurt timp după decolare. Detaliile despre identitatea victimelor și circumstanțele exacte ale accidentului.
09:50
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie” Fanatik
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj, în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Bogdan Țîru a vorbit la conferința de presă despre duelul contra „studenților”.
09:40
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice Fanatik
Orașul unde comerțul ilegal cu țigări electronice a luat amploare. Oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor.
09:30
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova Fanatik
Marius Șumudică a făcut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, avancronica dublei Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova din play-off-ul UEFA Conference League.
09:20
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina Fanatik
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ia parte astăzi la o întâlnire de mare importanță a aliaților Ucrainei. La ce oră încep discuțiile și care sunt temele principale de pe agendă.
09:20
Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu Fanatik
Momente de groază la bordul unui avion care a decolat din insula Corfu. Unul dintre motoare a luat foc, dar piloţii au continuat zborul până în Italia.
