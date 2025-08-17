OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video
Fanatik, 17 august 2025 15:00
Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
15:00
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video # Fanatik
Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.
15:00
Lionel Messi a fost depășit în Statele Unite de Son Heung-Min, noul jucător al celor de la LAFC. Transferul sud-coreeanului a declanșat nebunia în SUA.
Acum 15 minute
14:50
Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca # Fanatik
Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
Acum 30 minute
14:40
Epic fail! Dinamo a dat-o în bară cu abonamentele pentru acest sezon: ce spune conducerea clubului # Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit la cumpărat abonamente, iar oficialii „câinilor” au recunoscut că vina le aparține.
14:40
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale # Fanatik
Noi modele de roboți umanoizi au fost prezentate în cadrul unei expoziții din Beijing. În ce domenii ar putea fi integrați aceștia cât de curând.
Acum o oră
14:30
Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video # Fanatik
Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
14:20
Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate # Fanatik
Scandal uriaș în SuperLiga României. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu echipa și amenință că nu se mai antrenează dacă echipa nu îl va lăsa să plece.
14:10
Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
14:10
Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor # Fanatik
Noi detalii ies la iveală în ancheta DNA privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii vizează nume mari din lumea vedetelor și personalități publice.
Acum 2 ore
14:00
CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se vor duela în etapa a 6-a din SuperLiga României. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din runda a 6-a.
14:00
Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina # Fanatik
Accident rutier mai puţin obişnuit la Galaţi. Un tânăr a fost călcat cu maşina de prietenul său, care nu ştia că acesta se află întins pe asfalt.
13:50
Dezvăluiri din vestiar despre Mirel Rădoi. „Este total schimbat. Nu trebuia să le vorbească jucătorilor despre Middlesbrough!” # Fanatik
Care este vina lui Mirel Rădoi în evenimentele întâmplate joi seară la Trnava. Analiza făcută de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
13:40
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală” # Fanatik
Diagnosticul care i-a dat viața peste cap unei femei de 56 de ani. Adevăratul motiv pentru care medicii au refuzat să o opereze.
13:30
Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce s-a desprins o roată de la maşină # Fanatik
Doi spectatori au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș.
13:20
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă # Fanatik
Momente de groază pe un teren de golf din Sydney. Un avion uşor a suferit o defecţiune, iar pilotul a încercat o aterizare de urgenţă.
13:20
Adio, naţionala României! Şi-a anunţat plecarea de la Rapid şi e aproape să ajungă în Iran # Fanatik
Un fotbalist de la Rapid este foarte aproape de un transfer surprinzător în campionatul Iranului. Despre cine este vorba.
13:10
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat # Fanatik
Csikszereda – Universitatea Craiova este meciul programat în etapa 6 din SuperLiga, duminică, 17 august, de la 16:15. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul de la Miercurea Ciuc.
Acum 4 ore
13:00
Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București # Fanatik
Coliziune rutieră pe sensul Constanța – București. Banda a doua este blocată, iar traficul se desfășoară îngreunat pe linia de urgență.
12:50
Louis Munteanu are cale liberă spre Ligue 1! Fabrizio Romano a făcut anunțul care îl face pe atacantul lui CFR Cluj să-și strângă bagajele
12:40
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor # Fanatik
Cum a ajuns gardianca unui penitenciar să își riste libertatea. Fapta care o poate trimite în orice secundă de partea cealaltă a gratiilor.
12:30
Trump a decis: vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Cine ar putea să mai participe la întâlnirea istorică. Este unul dintre preferații SUA # Fanatik
Președintele Trump a anunțat că vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. La întâlnire ar putea participa și un preferat al SUA
12:30
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi” # Fanatik
Mirel Rădoi poate să dea lovitura la Universitatea Craiova! Ce au spus Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
12:20
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi” # Fanatik
A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
12:20
Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video # Fanatik
premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
12:10
Rating dezastruos în derby-ul CS Dinamo – Steaua: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!” # Fanatik
Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
12:00
(P) Rapid – FCSB și Manchester United – Arsenal, capetele de afiș într-un week-end de fotbal Multiplu # Fanatik
Weekend-ul fotbalistic se anunță spectaculos atât pe plan intern, cât și în marile campionate europene. În Liga 1, cele trei dueluri programate FK Csíkszereda – Universitatea Craiova, CFR Cluj – FC Botoșani și clasicul Rapid […]
11:50
Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe # Fanatik
Meteorologii anunţă ploi torenţiale, grindină şi vjelii începând de duminică. ANM a emis coduri galbene şi portocalii valabile pentru mare parte din ţară.
11:50
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco” # Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. UEFA a anunțat deja cei doi arbitri pentru ambele manșe.
11:40
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea # Fanatik
Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
11:40
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse # Fanatik
O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
11:40
Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!” # Fanatik
Bogdan Baratky face avancronica derby-ului Rapid - FCSB, programat duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Care sunt detaliile care pot face diferenţa.
11:40
Cutremur resimțit duminică, 17 august 2025, în România. Află magnitudinea și orașele afectate, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământul
11:20
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat” # Fanatik
Psihologii au devenit tot mai importanți în fotbalul modern. Cum a reușit Ion Marin să revitalizeze un jucător român în plin turneu la U19.
11:10
Cum pot pacienții să semnaleze abuzurile din spitalele de stat. Refuzurile de internare pot fi transmise direct Ministerului Sănătății # Fanatik
Ai fost refuzat într-un spital de stat? Iată cum poți raporta direct la Ministerul Sănătății respingerile de internare sau serviciile medicale neacordate.
Acum 6 ore
11:00
Tatăl a patru copii găsit mort după zile de căutări disperate. Gabriel decedase în Cehia, într-un accident # Fanatik
Un apel disperat s-a transformat într-o tragedie. Gabriel, un român tată a patru copii a murit în accident pe drumul spre România.
10:50
O moarte tragică a lovit o familie din Iași, după ce o fetiță de doar trei ani a căzut în timp ce se juca în fața casei
10:50
Florinel Coman nu mai este dorit în Qatar, dar este binevenit la FCSB. Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a atacantului
10:40
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa și de conducerea firmei # Fanatik
Un milionar a luat decizia de a preda întreaga afacere angajaților săi. Cum s-a ajuns la o astfel de hotărâre și ce se va întâmpla mai departe?
10:40
Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul # Fanatik
Chelsea ia startul în noul sezon din Premier League fără un sponsor principal pe tricou. Londonezii s-au aflat într-o situație similară și în ultimele două sezoane.
10:30
Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire? # Fanatik
Conflictele escaladează într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii: Putin și NATO se pregătesc de confruntare, iar Donald Trump ar putea juca un rol-cheie.
10:20
Ianis Stoica a întâlnit primul adversar de top în Portugalia încă de la a doua partidă jucată în tricoul lui Estrela Amadora. Află cum s-a descurcat tânărul atacant împotriva lui Benfica
10:10
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane # Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost complet modernizat și redeschis circulației
10:10
Denis Alibec, în continuare accidentat. Când ar putea reveni atacantul de la FCSB pe teren. Veștile nu sunt tocmai bune pentru campioana României.
10:00
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii # Fanatik
Consilierul prezidenţial Radu Burnete contrazice scenariile premierului Ilie Bolojan şi ale miniştrilor săi legate de riscurile de plată.
09:50
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei # Fanatik
Accident aviatic tragic în Franța: doi bărbați și-au pierdut viața la scurt timp după decolare. Detaliile despre identitatea victimelor și circumstanțele exacte ale accidentului.
09:50
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie” # Fanatik
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj, în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Bogdan Țîru a vorbit la conferința de presă despre duelul contra „studenților”.
09:40
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice # Fanatik
Orașul unde comerțul ilegal cu țigări electronice a luat amploare. Oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor.
09:30
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova # Fanatik
Marius Șumudică a făcut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, avancronica dublei Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova din play-off-ul UEFA Conference League.
09:20
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina # Fanatik
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ia parte astăzi la o întâlnire de mare importanță a aliaților Ucrainei. La ce oră încep discuțiile și care sunt temele principale de pe agendă.
09:20
Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu # Fanatik
Momente de groază la bordul unui avion care a decolat din insula Corfu. Unul dintre motoare a luat foc, dar piloţii au continuat zborul până în Italia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.