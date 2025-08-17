METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde?
Newsweek.ro, 17 august 2025 15:00
METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde? Ce spun meteorologii și...
Acum 5 minute
15:00
METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde? Ce spun meteorologii și...
Acum 15 minute
14:50
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? Ce spun poli...
Acum o oră
14:30
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă. Cum te poți ...
Acum 2 ore
14:00
Întâlnire Zelenski-Trump, luni, la Washington. Ursula Von Der Leyen participă la reuniune # Newsweek.ro
Zelenski va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă. Președinta Comis...
13:40
Daniel David: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de criză # Newsweek.ro
Daniel David declară că, în ceea ce priveşte măsurile dure care afectează şi domeniul educaţiei, mis...
13:20
Un incendiu de pădure a cuprins trei hectare în zona localităţii vâlcene Mălaia. De vineri după amia...
13:10
Ilie Bolojan: Perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. Putem să trecem peste # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. „Următoar...
Acum 4 ore
12:50
Pacienții refuzați în spitalele publice vor putea raporta incidentul printr-un formular online # Newsweek.ro
Pacienții refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta incident...
12:30
Cum pot fenta instituţiile publice plata TVA la bugetul de stat? Taxarea inversă este cheia # Newsweek.ro
Atunci când a apărut plata TVA, pe 10 aprilie 1954, în Coasta de Fildeş, implementată de francezul M...
12:20
Un tânăr de 29 de ani a fost prins de polițiști conducând cu 208 km/h pe un drum expres din Dolj. I-...
12:10
Cine e jurnalista care i-a pus întrebări incomode în Alaska? „Domnule Putin, veți mai ucide civilii? # Newsweek.ro
O jurnalistă i-a pus mai multe întrebpri lui Vladimir Putin, venit în Alaska pentru a discuta cu pre...
11:50
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu salvamontiştii pe Valea Sâmbetei. De asemenea, vicepremieru...
11:20
METEO. Alertă de la meteorologi. Cinci județe intră în caniculă. Alte zone sunt lovite de vijelie # Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte despre vreme. Cinci județe din țară intră în caniculă. Altele vor fi...
11:10
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”. Ce se întâmplă acolo? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să participe duminică după-amiază la reuniunea „Coaliției de Voință...
Acum 6 ore
10:40
BNR intervine după ce Bolojan a spus că pensiile și salariile sunt în pericol. "E necesar" # Newsweek.ro
Adrian Vasilescu de la BNR a venit cu explicații după ce Ilie Bolojan a spus că pensiile și salariil...
10:30
VIDEO Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre situația economică a țării: „Nu există altă soluție” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transms un mesaj despre situația țării și despre reforma ce trebuie luată....
10:20
Alimentul picant care îți protejează inima și vederea. E plin de vitaminele A și C, ajută digestia, ...
10:00
Noapte de coșmar, pentru 9 copii minori. Au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit # Newsweek.ro
Nouă copii minori au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit. Doi adulți au vrut să-i întoar...
09:50
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter, a lovit zona centrală a Indone...
09:20
VIDEO A 5-a noapte de ciocniri violente în Serbia, între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie # Newsweek.ro
Protestele antiguvernamentale și împotriva președintelui pro-rus Aleksandar Vučić din Serbia au esca...
09:10
România poate să rămână fără bani de pensii și salarii. Cum, când? Explică un consilier prezidențial # Newsweek.ro
După ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă guv...
Acum 8 ore
08:30
Argint și bronz pentru România, la Jocurile Mondiale de la Chengdu. La ce discipline am performat? # Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), una de argint ș...
08:10
Pe ce părți ale corpului trebuie să ne dăm cu deodorant să scăpăm de transpirație. Nu doar sub braț # Newsweek.ro
Transpirația nu apare doar la subraț, ci și în alte zone ale corpului unele mai sensibile și mai gre...
08:00
O dietă bogată în fructe și legume duce la un somn odihnitor noaptea. Efecte vizibile după o zi # Newsweek.ro
Cercetătorii au constatat că includerea fructelor și legumelor în alimentația zilnică poate duce la ...
07:50
Fructul care îți reglează digestia, îți dă energie și te scapă de riduri. Îl mănânci cu gingiile # Newsweek.ro
Fructul toamnei care ascunde în pulpă un elixir natural pentru digestie, energie și tinerețe. Îl poț...
07:40
AMENDĂ de peste 800 de lei pentru șoferii români care merg cu mașina în aceste condiții. Lege clară # Newsweek.ro
Puțini șoferi români știu că un simplu detaliu ignorat la mașină le poate aduce o AMENDĂ de peste 80...
07:30
Reconstrucția Ucrainei costă 546.000.000.000$. În ce domenii poate să contribuie și România? # Newsweek.ro
Reconstrucția Ucrainei este o întreprindere masivă, de peste 524 de miliarde de dolari (506 miliard...
07:20
Horoscop 18 august. Luna în Gemeni strică rutina Capricornilor. Racii sunt deranjați de ceva # Newsweek.ro
Horoscop 18 august. Luna în Gemeni strică rutina Capricornilor. Racii sunt deranjați de ceva. Fecioa...
07:10
Pensionarii pierd între 90 și 420 lei la pensie peste 4 luni. Guvernul vrea să evite falimentul # Newsweek.ro
O nouă veste proastă după ce Bolojan s-a întâlnit cu agenția de rating Fitsch. Pensionarii pierd înt...
Acum 24 ore
22:30
„Doamna Gina de la Primărie” a scăpat de pușcărie deși a fost dovedită că a tot primit mită # Newsweek.ro
O funcționară de primărie a scăpat de închisoare deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au ...
21:00
Nicușor Dan, în Coaliția Voinței: România sprijină Ucraina să-și decidă singură soarta # Newsweek.ro
Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al Coaliţiei Voinţei, coaliţia ţărilor car...
20:40
Ministerul Sănătății intervine pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Ce măsuri stricte ia? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile...
20:30
Vacanțele și sărbătorile reprezintă, pentru mulți, adevărate „capcane” pentru stilul de viață sănăto...
20:20
Trump i-a invitat luni pe liderii Europei la Casa Albă. Ce le transmite din partea lui Putin # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a invitat pe liderii europeni la o întâlnire cu președintele ucrai...
19:50
Alaska, din nou în linia întâi a Războiului Rece. SUA redeschid două baze și întăresc forțele # Newsweek.ro
Chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin din Anchorage, care a avut loc vineri la baza militară Elmen...
19:10
Putin i-a propus lui Trump un schimb de teritorii în Ucraina. Unde ar „îngheța” frontul? # Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi propus lui Donald Trump un schimb de teritorii în Ucraina: el ar accepta îngh...
18:50
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? Ce spun...
18:20
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat # Newsweek.ro
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat. Cum s-a înt...
17:50
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă # Newsweek.ro
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă. Ce spun me...
17:40
Un turist străin a murit pe un traseu din Munții Bucegi. Ce a pățit bărbatul? Ce spun autoritățile ș...
17:30
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO # Newsweek.ro
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Ce spune pre...
17:00
Fructul numit și ginsengul românesc care e plin de vitamine și te întinerește instant. Îl bei # Newsweek.ro
Mic, portocaliu și plin de putere, fructul numit și ginsengul românesc ascunde un secret care îți po...
16:30
Actrița luată din stația de autobuz și transformată în vedetă. Iubita lui Florin Piersic în Columna # Newsweek.ro
Actrița transformată în vedetă și iubita lui Florin Piersic în filmul „ Columna” a fost o prezență m...
16:00
Zelenski: Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă, nu de pauză între invaziile ruse # Newsweek.ro
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a de...
15:40
Summit Trump-Putin. Președintele francez cere vigilență și menținerea presiunii asupra Rusiei # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menținerea ''presiunii'' asupra Rusiei ...
15:20
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Donald Trump (SU...
Ieri
15:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţ...
14:40
VIDEO Un şofer de 71 de ani a mers pe contrasens pe autostrada A4. Fără permis pentru 120 de zile # Newsweek.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ...
14:10
68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi unităţi sanitare, în primul trimestru din 2025 # Newsweek.ro
Un număr de 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în primul trime...
13:30
Prețul apartamentelor în Cluj - 4.000€/mp. Două camere la Brașov sunt 200.000€. Cum stă Bucureștiul? # Newsweek.ro
Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelo...
